Clubhouse中國突然走紅，成為政治話題討論「綠洲」

圖像來源，NurPhoto

音頻社交應用程式Clubhouse的新用戶數量在上周快速增長，其中很多是蜂擁而至討論政治議題的中國人。

根據市場分析公司「Sensor Tower」的數據，截至1月31日，這款應用程式的下載量已達230萬次。

該軟件是免費的，但目前只有iPhone版本，且只有受到邀請的用戶才能使用。

據英國《金融時報》報道，為了獲得「入場券」，一些中國用戶甚至支付了高達77美元（人民幣500元）從電商網站購買名額。

Clubhouse成立於今年5月，估值近1億美元。它允許用戶創建或參與即時彈出式的公共聊天室中，也可以進行私人聊天。

儘管聊天室中的談話內容不會被錄音，理論上可以保證隱私，但一些明星和網紅的對話已被人秘密錄音並上傳到YouTube上。

這款軟件的早期使用者大多是硅谷的技術大咖和投資者。它的純邀請性質創造了一種排他性吸引力，一大批美國名人隨後加入，包括奧普拉·溫弗裏（Oprah Winfrey）、阿什頓·庫徹（Ashton Kutcher）、德雷克（Drake）和傑瑞德·萊托（Jared Leto）等。

在特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）和Facebook創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）等受到推崇的科技大亨加入Clubhouse進行演講後，這款應用程式的下載量在過去兩周翻了一番多。

在馬斯克發推文表示他將在該應用上進行演講直播後，Clubhouse的股價在2月1日飆升了117%。

圖像來源，YouTube 圖像加註文字， 馬斯克在Clubhouse進行演講的屏幕截圖。

禁忌話題的「綠洲」

目前Clubhouse可以在中國大陸使用。不同於臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram和YouTube等在中國境內遭到屏蔽的國際社交平台，中國用戶無需使用VPN繞開中國的防火長城。

不過，該應用程式目前已無法在iPhone中國區的應用商店裏檢索到，用戶需要使用其他地區賬號進行下載。

儘管如此，成千上萬的中國用戶在周末湧入了Clubhouse的聊天室中。從香港示威、「台獨」議題到新疆維吾爾人的待遇，很多房間的討論主題都與政治相關，這些敏感議題在中國大陸的社交媒體上往往是禁忌。

在一個名為「兩岸三地大亂聊」的聊天室裏，數以千計來自中國大陸、港澳和台灣的聽眾加入其中。想要發言的人通過舉手排隊發言，在幾分鐘內表達自己的觀點。

儘管很多人的觀點針鋒相對，但是很多參與者表示討論的氛圍「友好和理性」，一些聊天甚至持續了十餘個小時。

多名參與這些音頻對話的中國用戶在推特（Twitter）上討論他們看到的內容。

BBC中文駐北美記者馮兆音寫道，她認為這樣的對話「很了不起」。

「也許是有史以來第一次有這麼多來自嚴重分裂的華語世界不同地區的人們，可以在網上聯繫起來談論政治。」

用戶Arendt HuTong說，他聽了維吾爾人、漢族人和記者等多元角度的對話，「真誠平和的對話聽得激動到要哭泣」。在另一場談話中，中國大陸的年輕人講述了對於香港示威的困惑和痛苦。

「對於簡中（中國大陸）用戶來說，Clubhouse最大的意義大概是普通人之間毫無審查的交流，」他在推特上寫道。

美國知名播客主持人郭怡廣（Kaiser Kuo）說，聊天室裏有「非常坦率」的討論。

他說，他聽到中國大陸人討論維吾爾人遭遇人權侵犯的證據，以及他們的政府所為是否正確。

儘管其中一些發言是為當局辯護或表達對該問題不屑一顧，但也有人努力傾聽其他人講述自己的經歷，例如在新疆被拘留、護照被沒收等。

但從目前來看，中國政府不太可能長期允許人們使用Clubhouse。

長久之計？

儘管Clubhouse目前只接受邀請，但它已經提供了一系列基於音頻的活動，包括現場DJ、名人脫口秀甚至交友約會。

據《紐約時報》報道，雖然這些都還沒有盈利化，但Clubhouse已經計劃將人氣用戶打造為網紅。

40多名Clubhouse有影響力用戶已被邀請參加一個「創造者試點計劃」，他們將定期參加與該軟件創始人的會議，並獲得新功能的特別使用權。

但該應用程式也遭到了一些人的質疑。

美國媒體《禿鷲》（Vulture）去年12月的一篇文章認為，Clubhouse正「危險地接近」成為一個「新互聯網荒漠」，因為如果聊天室的管理員不小心的話，對話很容易偏離主題，辯論也可能變成攻擊——甚至是針對名人。