亞馬遜 v 信實集團：亞馬遜為什麼在印度與亞洲首富打官司

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析人士說，亞馬遜從未遇到過像信實集團那樣強勢的競爭

世界電商巨頭亞馬遜在印度跟亞洲首富的公司打官司，起因是一家印度本土副食品零售商，但訴訟案暴露了更深層次的原因，分析人士認為判決結果對印度電子商務的未來走勢將有深遠影響。

跟亞馬遜在法庭對峙的是印度最大的公司，信實集團，首席執行官穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani ) 是印度和亞洲首富，全球富豪榜上名列前十。信實集團是他家族企業。

亞馬遜在世界上除中國以外大部分地區拓展業務所向披靡，此番在印度「客場」作戰，還是挑戰被視為印度民族英雄式的商業巨頭，導火索是涉及一家印度連鎖超市—未來集團—的收購交易，但實際上是深層次矛盾的爆發。

第三方：官司起源

訟案中的第三方，未來集團，2021年稍早同意把市值34億美元的零售資產賣給信實。未來零售經營主體是實體商店，受新冠疫情重創，認為跟信實達成的收購交易關係到公司存亡。

但是，亞馬遜2019年通過一項效益持有了未來代金券（Future Coupons）公司49%的股份，由此間接持有了其母公司未來零售的部分股權。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）2020年超越馬雲成為亞洲首富、超越歐洲首富成為全球億萬富豪排行榜第四名。

亞馬遜向法庭陳述，作為上述交易的一部分， 未來集團不能把名下資產出售給幾家印度公司，而信實就在這張禁售名單上。

BBC在孟買的記者說，亞馬遜不可能不戰而退，原因之一是這筆交易如果成功將可賦予亞馬遜「無與倫比的優勢」。

如果亞馬遜勝訴，信實收購未來零售資產受阻，便可奪得先機，使頭號競爭對手在電商領域的拓展速度減慢。

如果信實收購未來集團的交易獲法庭批准，那麼它旗下的零售部門將得以大幅擴張，全國420個城市的1800家商店將被納入它的業務版圖。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 亞馬遜上的獨立賣家向亞馬遜員工購買包括消費者信息在內的機密數據

中國經歷

亞馬遜把它的創辦人貝佐斯變成世界首富，推動全球零售業進行脫胎換骨的轉變，自己成為全球市值最高的電商公司，在世界各地基本上所向披靡。

但是，在印度遭遇法律糾紛前，亞馬遜在中國已經嘗過挫敗的滋味。亞馬遜在中國多年步履維艱，來自本土電商的競爭激烈。據中國新華社報道，2008-2018這10年間，亞馬遜在中國的市場佔有率從15.4%跌到0.6%。

2019年亞馬遜宣佈「戰略轉型」，停止在亞馬遜中國網站上為第三方零售商提供賣家服務，但保留雲計算、Kindle（電子書）和跨境貿易業務。這意味著退出部分業務領域但沒有全部放棄中國市場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞馬遜在機器人及創新領域也有投資。

印度對手

貝佐斯在中國遇到馬雲的阿里和劉強東的京東；他退休後，亞馬遜在印度遇到的頭號對手是穆克什·安巴尼。他從父親手裏接過龐大的家族企業，在印度電商領域搶佔制高點是他的目標之一。

市場分析人士認為，信實集團的計劃是在電商市場和實體超市領域齊頭並進。這個戰略對亞馬遜的印度市場戰略構成威脅。同樣擋在信實前進道路上的還有美國線下零售巨頭沃爾瑪旗下的印度零售商Flipkart。

BBC在孟買的記者尼基爾·伊納姆達（Nikhil Inamdar）指出，近來外國公司在印度投資經商環境明顯惡化，難度增大。

投資環境

亞馬遜是近來在印度遭遇法律糾結的外國公司之一。印度本土商家對境外仲裁機構的裁決置之不理，地方法庭立場多變的幾個案例令外國投資者沮喪，也令人對印度投資經商環境是否可靠產生疑慮。

印度總理莫迪過去一段時間來一直呼籲本國工商業自力更生，減少對外依賴，當局收緊數據規範標凖，使亞馬遜受到越來越大的阻力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 信實集團凖備大舉進軍電商市場，同時繼續拓展線下實體超市業務

這一次，亞馬遜訴諸法庭的信實集團是印度財力最雄厚、規模最大的本土公司，佔「主場」優勢，地利、人和，還有針對本國企業的保護政策。

印度政府禁止外國電商管理自己的庫存清單，不能向消費者直接出售自有品牌商品。這條規定被視為旨在保護本國零售商。

增長潛力

分析人士認為，亞馬遜和信實集團爭奪印度，從一個側面說明印度市場的「無與倫比的」增長潛力，除了美國和中國，亞馬遜找不到其他相似的機會。

印度零售市場規模約8500億美元，目前電子商務比例很小。Forrester預計這個市場正以每年26%的速度擴展，而電商領域迅速升溫，競爭正在白熱化。

除了亞馬遜，沃爾瑪也在努力分一杯羹，與印度本土電商FlipKart 聯手合資。社交媒體巨頭臉書（Facebook）也不甘落後，以57億美元的價格買入信實工業旗下Jio平台9.9%股權。