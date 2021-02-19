循環經濟：未來的主流還是依舊的小眾？

圖像來源，for days 圖像加註文字， 服裝領域或許能成為推廣循環理念的一個先行者

新冠疫情給世界經濟帶來重創。向「循環經濟」轉型是否有助於推動經濟復蘇？

這正是來自5個國家（英國、日本、馬來西亞、尼日利亞和阿聯酋）的一份新學術報告所提出的建議。

那麼，到底什麼是循環經濟呢？簡單概括，循環經濟指的是產品都是由回收材料製成，而產品本身的設計宗旨也以易於回收為目的，周而復始。

無縫對接

圖像來源，for days 圖像加註文字， 凱樂說新冠讓人們對循環經濟更感興趣。

凱樂是美國服裝零售商For Days的創始人，她在解釋循環經濟時說，就是讓產品按個人生活所需、無縫對接般的循環使用，杜絶浪費。

凱樂在洛杉磯的服裝公司本著零浪費的原則，鼓勵顧客把舊衣服（無論是不是他們公司產品）郵寄給他們，然後換取可以購買新產品的購物券。

For Days會回收這些材料，再把它們製成新衣服。沒有任何東西進入垃圾填埋場。

凱樂女士認為，循環經濟為創新提供良機，並可以帶來卓越的商業效果以及提高客戶忠誠度。她說，如果能兼顧到顧客、企業以及地球環保各方面的利益，那就是勝利。

創立於2010年的英國智囊機構艾倫·麥克阿瑟基金會（the Ellen MacArthur Foundation）也是循環經濟模式的主要倡導者。

BBC商務記者凱瑟琳·萊瑟姆（Katherine Latham）說，該基金會在去年發表一份研究稱，轉向循環經濟有可能推動一個國家新冠疫情後的經濟復蘇。

它給出了5個領域的投資機會：建築、時裝、食品、塑料包裝以及汽車。其中包括在建築中使用更多的回收鋼鐵，據該報告估計它可以把材料的成本節省25%。同時，它還預測到2026年，可回收包裝有望成為價值500億美元（約3250億人民幣）的全球產業。

瑞典宜家

圖像來源，HENRIK MILL 圖像加註文字， 宜家二手店最初計劃開半年

瑞典家具商宜家（Ikea）說，他們希望到2030年能成為一個百分之百的循環企業。

去年11月，宜家在瑞典小城埃斯基爾斯蒂納開設了首個二手店。瑞典宜家可持續性發展經理喬納斯表示，該公司長期目標就是「回收原材料、再生產、再裝修和再利用」。

喬納斯補充說，他們的二手店就是該公司成為循環經濟的一個優秀典範，並且希望能讓它成為一個具有吸引力和盈利的商業模式。

五國學術新報告的合作者之一、英國諾丁漢大學的穆斯塔法博士表示，由於其明顯的好處，那些採納循環經濟的國家將會更具優勢。

美國一家名為帝國溫室（Empire State Greenhouses）的公司計劃在紐約州北部打造一個太陽能溫室或是「有機作物工廠」。它會將當地奶牛糞便轉化成二氧化碳為植物施肥，並將天然氣用於家庭供暖。

該公司創始人費羅解釋說，能源在食品價值鏈中所佔比例很大，例如，消費者每花一美元，其中的34美分是用於生產食品的能源上。

他表示，通過消除能源成本，他們可以獲得傳統種植者無法與之競爭的超高利潤率。

懷疑聲音

圖像來源，KHAMEEL MUSTAPHA 圖像加註文字， 穆斯塔法博士認為循環經濟可以賺錢

那這是否意味著循環經濟會帶來天翻地覆的變化呢？英國聖安德魯斯大學講師布朗博士似乎並不這麼認為。

他認為，循環經濟模式在現代經濟中的某些領域是可行的，但對另外一些行業來說非常不現實。

他還說，在很多情況下，公司根本不具備協調大規模產品再利用或再製造的物流能力。

基於這一原因，他個人非常懷疑循環經濟將成為主流。他相信，循環經濟今後仍將是「利基」、或者說小眾模式，「或許永遠不會成為主流」。

循環經濟的另外一個陷阱是，如果回收成本高於所回收產品的價值就會得不償失。

全球可持續發展諮詢和投資公司SystemIQ的助理斯圖爾特表示，在當今環境下，回收確實非常昂貴，大多數情況下無法完成。

但斯圖爾特表示，如果更多公司採納循環經濟模式回收成本將會顯著下降，從而帶來巨大經濟效益。

降低成本

圖像來源，Burge King 圖像加註文字， 漢堡王試用可重覆性包裝。

SystemIQ 認為，對全球塑料領域實行行業循環措施具有巨大潛能，它可以創造70萬個就業機會，每年可以節省2000億美元。

斯圖爾特表示，要想降低回收成本，要從這幾方面下手：產品設計（比如，移除顏料）、擴大回收基礎設施、投資研發，例如，自動分類等。

此外，通過制定最低回收標凖或提供稅收優惠來增加回收產品價值。

已經有越來越多的大小公司和企業開始採納循環經濟理念，例如，美國快餐連鎖店漢堡王不久將允許紐約、東京等地的顧客在購買漢堡和飲料時使用可重覆性包裝。

在肯尼亞，一家名為Safi Organics的公司把食物殘渣轉化為化肥，以減少該國進口化肥的數量。