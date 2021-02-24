香港財政預算案：新冠疫情下再編赤字預算 首筆國安開支80億港元

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 陳茂波稱未來四年香港都將出現赤字預算。

香港公布在2019年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續下的第二份財政預算案，財政司司長陳茂波預期，政府仍須連續四年編列赤字預算。

受疫情影響，香港2020年經濟負增長6.1%。但陳茂波星期三（2月24日）在立法會宣讀預算案時稱，特區政府將推行1200億港元（154.8億美元）逆週期措施穩定經濟，香港2021年將能實現3.5%至5.5%增長。

中國於去年6月底頒布實施《香港國安法》，今年的預算案文件中首次出現80億港元維護國家安全開支，但沒有說明開銷明細，引來輿論質疑。評論人士向BBC中文記者指出，這讓中國大陸官場文化在香港國安開支上體現出來。

預算案同時提出把股票交易印花稅稅率從0.1%加至0.13%。香港股市反應劇烈，恆生指數星期三午盤暴跌超過3%，最多曾跌1100點。香港交易所對港府的決定感到失望，但稱理解股票印花稅屬公共財政主要收入來源。

陳茂波回應稱，一個股票市場的競爭力當然與成本考慮有關，但這次漲幅不高，且星期三亞太地區內其他股市的調整幅度也「差不多」。他稱特區政府將密切留意加稅對庫房收入、股票市場有何影響。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士認為，這次股票印花稅加幅不太可能影響成交量。她對BBC中文記者笑言：「市場反應太可愛啦！」

香港立法會金融服務界議員，建制派政團香港經濟民生聯盟成員張華峰批評，金融業在新冠疫情下仍是「可生蛋的雞」，特區政府增加股票交易印花稅是殺雞取卵。張華峰稱，香港金融業界對此表達強烈不滿。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港一些酒吧在新冠病毒防疫禁令下無法營業，結果與因為年宵市場縮小而無處賣花的花農做起買賣來。

後疫情經濟

過去一年香港經濟除了受到疫情影響外，還有美國特朗普政府針對《香港國安法》出台而實施的制裁措施，以至於相連的中美貿易矛盾。

陳茂波在演詞中不點名指出來自美國的影響。他說：「世界正經歷百年未見之大變局。經濟重心正在由西向東移，政治格局亦起了微妙變化。國家的綜合國力大大提升，其他亞洲發展中國家蓬勃發展。但單邊主義近年興起，加上部分西方國家對香港的發展抱有誤解，為我們增添困難。疫情增加了各國對安全發展的考慮，或令保護主義進一步升溫，一些國家鼓勵以至要求企業遷回本國，影響全球產業鏈的發展和布局。」

港府提出的1200億港元逆週期措施包括：

減免薪俸稅或個人所得稅與工商業利得稅最多1萬港元

向失業者提供年利率固定為1%的個人特惠貸款，最長可分五年給政府還款

發放電費補貼

向18歲合資格香港永久居民和新來港人士分期發放總額5000港元電子消費券

撥款合共9.34億港元支援旅遊業，包括開辦本地旅遊項目和支持旅遊發展局工作

與合適地區協商建立「航空旅遊氣泡」

未來五年內發行1755億港元綠色債券

發行至少240億港元銀色債券（養老債券）

全力推行醫院管理局已在2016年展開的第一個「十年醫院發展計劃」，並積極籌備第二個十年計劃，包括在選定新建醫院的部分病房預先配置設備，以便隨時改成傳染病隔離病房

另一方面，特區政府將合共採購2250萬劑新冠病毒疫苗，涉款84億港元。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 陳茂波期望透過電子消費券來提振香港本地消費。

ING銀行的彭藹嬈認為，今年香港預算案的措施並不突出，不過港府所提出的經濟增長預測屬可接受範圍，主要因為2020年度出現負增長，降低了基數。ING銀行預測香港今年全年經濟增長率為4.0%。

不過，彭藹嬈對失業貸款將由政府全額擔保有所保留，質疑會否最終演變成政府無償發現金，為何特區政府堅持不設失業救濟計劃。她也不支持人人有份的5000元電子消費券，主張用其他途徑來援助有需要人士。

路透社則引述大和資本亞洲首席經濟師賴志文說，這份預算案貌似慷慨，實際上正走向緊縮，整體開支比上一財政年度實際減少了。

國安費用亮相

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：香港會失去亞洲金融中心的地位嗎？

陳茂波在演詞中並未提及有關國家安全開支，但在預算案細節文件「開支預算摘要」中，在2020至2021財年修訂預算下列出了80億港元「非經常性開支」，標明用作國安用途。

文件註解說：「根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，經行政長官批准，香港特別行政區政府財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編製，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。此項80億元的撥款屬上述的專門款項，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支。」

陳茂波隨後在新聞發佈會上被記者質疑是否有意隱瞞。他解釋稱，2021財年預算沒有這筆撥款，因此沒有在演詞中提及，但有關預算曾送交特區維護國家安全委員會過目，撥款已在2020年12月份支付掉，2月初公布政府季度賬目時已「清楚列出」。

至於開支詳情，陳茂波稱「不便多說」，只稱不只用於警察，也涉及其他政府部門，日後他將按照國安部門要求，向立法會提供細節。

資深中國時事評論員劉銳紹對BBC中文記者分析說，如此編列國安預算顯得含糊不清，「給人覺得有些大陸文化的影子」。

「這80億港元很難說是多是少，再者，這是否真正的數字？就像中國的軍費一樣，很多費用不是直接計算到軍費開支裏面，例如武器研製、國防科工研究費用，沒有計算到軍費裏去。」