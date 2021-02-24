疫情下台灣2020年經濟逆勢成長 消費成短板

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 台灣經濟命脈半導體（semiconductor）的出口持續旺盛，晶片（又稱芯片）代工佔全球主導地位。

台灣行政院本周公布了台灣最新經濟數據，2020年台灣全年經濟成長率3.11%，第4季GDP成長率達5.09%。

外界分析，台灣經濟成長原因，主要是疫情管控得宜，加上台灣經濟命脈半導體產品的出口持續旺盛，晶片（又稱芯片）代工佔全球主導地位，間接帶動相關產業及經濟成長。

不過，相關數據仍指出台灣的民間消費仍因為疫情打擊，處於負成長。

台灣南台科技大學財經系助理教授朱岳中向BBC中文解釋，台灣各界都在觀察，2021年民間消費是否會恢復正成長，以及在疫情趨緩後，台灣在國際間的競爭對手是否還繼續依賴台灣出口，以及台商回流的投資項是否持續，等等。

進出口貢獻大

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根據台灣統計部門的數據，全年經濟成長動能主要還是在進出口貿易。2020年，台灣進出口對台灣的經濟貢獻最多。朱岳中說，因為疫情的關係，世界各國因為原物料的缺乏，需要台灣廠商提供，特別是半導體晶片。

2021年一月底，德國經濟部長罕見去函台灣官方，與台灣經濟部討論，是否能洽台灣半導體大廠台積電（TSMC）提供德國汽車晶片，以援助德國受疫情打擊甚深的汽車製造業，引起各界討論。

2021年台灣經濟預估

圖像來源，TSMC 圖像加註文字， 台積電發展出晶圓專業代工模式

台官方預測今年經濟成長率將達3.83%，是台灣2015年以來新高，相關分析認為，原因在於全球佔領先地位的台灣半導體產業，在全球供應鏈重組以及疫情衝擊的大環境下，有望穩定帶領台灣經濟成長。

台智庫中華經濟研究院，東協中心主任徐遵慈向BBC中文分析，2021年預計台灣經濟主要動力仍來自出口貿易，重點是科技產業，包含半導體與通訊設備，還有內部投資成長。台積電及鴻海等大公司逐步擴大在台灣的投資，外資譬如風力發電設廠以及雲端數據中心等陸續在台灣設廠，預計有利於台灣經濟成長。

民間消費負成長

因為新冠疫情，台灣在邊境管理採取了嚴格的「封關」政策，對觀光業以及餐飲業的衝擊仍在。

譬如，數據顯示，民間消費的年增率對GDP的貢獻為負，尚未恢復到疫情爆發前的正常水凖。朱岳中解釋，從最近台灣官方發表的稅收數據可看出2020年台灣總稅收衰退，主因是內需消費受疫情衝擊，譬如餐飲業受打擊甚深，導致營業所得稅下降，影響到總稅收，是11年來首次衰退。

台灣行政院則表示，2021年下半年民間消費預計能恢復正成長。

新冠疫苗接種

除了經濟數據之外，目前在台灣引起各界關注的焦點都與新冠疫苗接種有關。

許多分析指出，因為疫情管控得宜，生活平穩如常，也間接影響到台灣人接種新冠疫苗的意願。

圖像來源，getty 圖像加註文字， 台灣目前累計942新冠確診病例。

台媒 《遠見》雜誌昨日（2月23）公布的最新民調顯示，有64%的台灣民眾願意接受新冠疫苗接種，低於國際水平74%，該雜誌批評認如此會影響台灣「集體免疫」的進度。

但也有台灣民眾表示，因為台灣疫情不似歐美嚴重，因此可以先觀望各國疫苗施打的有效性或副作用再跟進，並非壞事。

台防疫中心總指揮陳時中於本周記者會上稱，台灣規劃的新肺疫苗購買量約介於3000萬至4500萬劑。他解釋，台灣由於確診個案少，對於疫苗安全性要求較高，避免因為疫苗接種的「不良反應」事件導致台灣民眾抗拒疫苗，以免得不償失。

美中貿易戰持續牽動台灣

目前尚未看到停火跡象的美中貿易戰，仍牽動著台灣經濟。

台灣美國商會本周一（1月22）剛發佈《2021商業景氣報告》提到，有86%的會員對今年台灣經濟成長有信心，另7成6看好未來3年前景。

該商會執行長李豪（Leo Seewald）向台媒指出，大多數在台美商對未來美台關係感到樂觀，並希望蔡英文政府該盡速尋求與美簽署雙邊貿易協定。徐遵慈分析，拜登（Joe Biden）上任後，尚未清楚說明美中第一階段貿易協議何去何從，其中美國對中國逾3千億美元的產品仍徵收7.5%至25%不等的額外關稅，都持續影響台灣出口與投資。

她解釋說，這是因為在中國大陸的台商，出口美國所需要的「中間財」多半來自台灣，因此在這情況下，中國對美減少出口，也就減少了台灣進口。

另外，東協（ASEAN） 10 國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭 5 國，在2020年簽署的「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）有機會於2021年年底或2022年生效，也影響台商調整投資布局及出口策略。