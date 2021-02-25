供應鏈緊張，美國總統拜登下令進行百日產業大體檢

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全球各大汽車製造商面臨電腦芯片供應短缺問題，美國總統拜登（Joe Biden）下令官員進行為期100天的考查，以尋找推動完善供應鏈的方法。

拜登的命令正值新冠疫情全球大流行令供應鏈緊張之際，美國在緊急形勢下疲於應對醫護裝備需求。

前期的考查將會聚焦在電腦芯片、製藥業、稀土礦產以及供汽車使用的大型電池等領域。

中國是很多這一類產品的核心供應來源。

美國官員表示，相關考查並非針對中國。中國和美國一樣，大部分電腦芯片依靠進口，且一直試圖提升本地生產。

美國官員表示，政府有意增加一些產品在美國的產量，並希望在一些不能在本土生產的產品上與其他國家合作。

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他們還表示，依賴「戰略競爭國家」的問題預計也會是考查分析的課題之一。

「美國必須確保，產品短缺、貿易中斷、自然災害以及外國競爭者可能作出的行動和阻礙不會再令美國處於被動。」

美國半導體業

拜登將會在美國時間周三（2月24日）正式簽署該行政命令。隨著通用汽車（General Motors）和福特（Ford）等公司相繼在芯片短缺的形勢下削減產量和宣佈裁員，拜登面臨壓力。芯片是很多電子產品的核心部件，在全球疫情下供不應求。

共和黨人亦向拜登施壓，要求解決依賴中國的問題。與此同時，商業和科技游說組織亦呼籲美國政府實行投資稅收減免，以鼓勵建立更多生產芯片的美國半導體工廠。

「在我們的全球競爭對手大力投資，引入新的半導體生產和研究設施的同時，美國本土缺乏刺激，令我們的國家競爭力低下，也令美國在全球半導體生產當中的份額持續下降，」最近一封由美國商會（US Chamber of Commerce）、半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）和汽車革新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）等組織聯合簽署的聯名信中這樣說道。

「要令重點供應鏈具有競爭力和韌性，我們認為美國需要激勵建造新的現代化半導體生產設施，並在研究能力上作投資。」

據半導體產業協會數據，美國半導體公司銷量佔目前全球芯片銷售的47%。不過，只有12%的芯片是在美國生產，比1990年的37%下降很多。

在前總統特朗普治下，美國採取保護主義做法，提高關稅，並在一些領域禁止美國公司與中國競爭對手做生意，試圖以此驅動美國製造商的發展。