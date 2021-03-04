美國傳統基金會最新經濟自由度排名剔除香港 指北京影響日益加深

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在2019年經歷社會動蕩後，香港的營商環境面臨挑戰。

在美國傳統基金會（Heritage Foundation）最新一期經濟自由度指數中，香港首次被剔出評級，與澳門一起列入中國評分。

該指數被長期與香港亞洲金融中心的美譽聯繫起來。除了去年被新加坡趕超外，香港連續25年蟬聯首位。

美國傳統基金會解釋，今年的指數只計算了擁有經濟主權的獨立經濟體，將香港除名是為了表示，在經歷了2019年數月抗議後，北京對香港政策的影響力日益增強。

經濟自由度排名結果

在最新的經濟自由度指數中，新加坡蟬聯榜首。美國傳統基金會將五個國家評為「自由」經濟體，除新加坡外，其他四個國家是新西蘭、澳大利亞、瑞士和愛爾蘭。

中國排名第107位，被列為「大部分不自由」的經濟體，排在烏干達和烏茲別克斯坦之間。

與上年經濟自由度指數比較，中國的排名有所下降，遠遠落後於日本和韓國等其他亞洲大型經濟體，部分原因是中國的商業仍由不透明的大型國有企業主導。

該報告稱，打擊香港自治、打壓新疆維吾爾族少數族裔、以及北京的網絡攻擊活動等，都導致國際上對中國的信任廣泛喪失，動搖國際關係。

對於將香港除名，該研究的作者寫道，儘管香港和澳門的居民在許多方面受益於比中國大陸更多的經濟自由政策，但「近年來的發展清楚地表明，這些政策最終是由北京控制的。」

報告還指出，日後如有需要，香港和澳門的經濟自由發展將在指數中有關中國的篇幅中討論。

香港財政司司長陳茂波在一個網上論壇上指出，不同意香港經濟政策決定權已由中央控制的說法。他認為，該基金會將香港排除在外是沒有理由和根據的，該決定包含了意識形態及政治偏見。

圖像加註文字， 3月1日，香港西九龍法院外聚集了人群，支持47名民主派被捕人士。

香港社會動蕩帶來的挑戰

自1997年主權移交中國後的22年裏，香港一直佔據最自由經濟體的榜首。這與香港的獨立司法、資訊自由和深厚的金融市場是分不開的，並且香港還是西方企業通往中國大陸的理想門戶。

但這一體系的裂痕在2019年暴露出來，由反對修訂逃犯條例引發的運動演變成持續數月的大規模示威和暴力活動，削弱了投資者的信心，導致香港在美國傳統基金會自1995年設立以來首次失去其經濟自由指數最高排名，跌至第二位。

去年6月，中國兩會通過並開始實施香港《國安法》，隨後至少一間國際性銀行將選其地址或首席執行官的職位搬到新加坡。香港美國商會的一項調查顯示，34%的受訪企業表示對該法感到憂慮，其中超過一半表示，主要擔心這部法律會危害香港作為金融中心的地位。

今年1月，香港美國商會新任主席Jessica Bartlett表示，未見到由大量美國資金撤離香港，企業會因應自身在中國、亞洲和香港的發展策略決定去留。她說，目前香港面對極大挑戰，特別是過去2年的政治局勢，令本港開放營商的環境受到挑戰。

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大灣區融合與新官員上任

目前正值中共高層官員在北京召開全國人大和政協會議，預計將公布更多旨在遏制香港民主運動的措施。在《國安法》的支持下，警方已經逮捕了至少100人，指控他們犯有煽動叛亂等罪行。這對於香港的經濟前景，仍有很大不確定性。

北京目前對香港經濟政策的重點在於，與大灣區經濟融合。據《南華早報》報道，北京將指派一名資深貿易官員在中聯辦監督經濟事務。

該報引述消息人士透露，中國全國政協港澳台僑委員會副主任、56歲的尹宗華是最有希望的人選。現任中聯辦副主任仇鴻本月已到60歲的副部級退休年齡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國2020國慶日親北京香港群眾揮舞五星紅旗巡遊

中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清近日表示，在最新制定的大灣區發展規劃中，金融領域佔了很大比重，也會推出很多新舉措。