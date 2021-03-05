Reddit創始人史蒂夫·霍夫曼：我很晚才發現GameStop的股價躁動

詹姆斯‧克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技事務記者

圖像來源，Getty Images

美國知名網上討論平台Reddit的創始人史蒂夫·霍夫曼（Steve Huffman）告訴BBC，他支持該平台上爭議論壇「對賭華爾街」（WallStreetBets） 的目標。

作為該社區的長期粉絲，他表示自己遲遲沒有發現其對「遊戲驛站」（GameStop）在今年1月股價大漲的影響。他說：「我發現得有點晚了，因為我沒有意識到Reddit的影響滲透到現實世界」。

「遊戲驛站」的股價最終飆升到近500美元（350英鎊）後下跌。「對賭華爾街」論壇一直在炒作這家電腦遊戲零售商的股價。

他們的想法是，如果有足夠多的Reddit用戶買入「遊戲驛站」的股票，他們就能推高股價，從而打垮那些押注該公司的對沖基金。

一些聲音認為該論壇集體操縱市場。但Reddit決定不追究，霍夫曼說：「我們試著讓『對賭華爾街』繼續存在。」

當媒體提及大型社交媒體平台時，他們通常所指的是臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram，而Reddit經常被忽略。

但正如對沖基金在「遊戲驛站」股價飆升期間所學的教訓一樣：忽視Reddit將自食其果。

Reddit認為自己與眾不同。從它的核心看，感覺更另類。

它的內容註冊系統意味著想法要麼飛，要麼死。它被稱為互聯網的前沿陣地不是沒有道理。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「遊戲驛站」（GameStop）是一家美國的電子遊戲零售商，專門售賣實體電子遊戲。

霍夫曼與推特的傑克‧多西（Jack Dorsey）和臉書的馬克‧扎克伯格（Mark Zuckerberg）一起，對我們在互聯網上看得到和看不到的東西做出巨大決定。在硅谷，這樣的人寥寥無幾。

為了文字簡潔明瞭需要，以下採訪經過編輯。

何時開始接觸「對賭華爾街」？

我知道「對賭華爾街」論壇群組已經很多年。事實上，「對賭華爾街」是我在Reddit上的罪惡快感之一。

這個群組有多少只為博君一笑的成分？

很多，這裏有很多友誼和人類經驗的基石。

一天結束時，這個社區是有趣的。而且很明顯，買賣股票時，那裏有一些凝聚力。

你何時開始意識到「對賭華爾街」論壇對「遊戲驛站」的股價有影響？

我其實有點晚了， 因為我在「對賭華爾街」上已經有一段時間。而他們已經談論「遊戲驛站」有一段時間。

在「對賭華爾街」論壇社區，經常會有幾只股票或公司或職位引起他們的注意。這些年來，一直是特斯拉（Tesla）、維珍銀河公司（Virgin Galactic）和黑莓公司（Blackberry）。一直是不同的東西。

所以我只在腦海瀏覽Reddit，心想，「遊戲驛站」有了癡情追隨者。我其實發現得有點晚，因為我沒有意識到Reddit的影響又滲透到現實世界。

整件事真正在狂熱時，我才意識到，「好吧，這事鬧大了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「遊戲驛站」（GameStop）的股票在美國價值曾暴漲120%。

在瘋狂時期，「遊戲驛站」的股價從20美元瘋漲到400美元。那時你心裏在想什麼？

我喜歡讀商業故事。喜歡看關於投資者的書以及他們的成敗故事。所以這只是一個我感興趣的話題。我只覺得這是個迷人的故事。

而且這是件很聰明的事。而我個人也覺得這是一件很公平的事。

所以你總是在思想上支持該群組做的事？

是，如果你意識到一群人採取非常極端的姿態在進行一筆交易，另一群人就可能看到這群人太冒進。

很明顯，這裏面有很多風險。但我認為每個人在這種情況下都會意識到這種風險。

股價幾乎一度漲到500美元一股。在那個時候，你是否有要關停「對賭華爾街」群組的壓力？

我們面臨過這個問題，就像字面問題一樣，「你應該做些什麼嗎？"你是否應該做點什麼？」

但我們的動機，或者說我們在這種情況下想做的事情，其實是相反的：讓「對賭華爾街」繼續存在。

所以你決定，「這個需求佔上風」？

決定是否關閉它，是在一場非常快速的對話後做出的。而且我們很有信心，這個社區有節制，並且符合我們的內容政策。

你對「對賭華爾街」所取得的成績感到驕傲嗎？

當人們做了驚人之舉時，我總是很自豪。所以我想甚至"驕傲」一詞都不合適。

當人類聚集在一起做一些不可思議的事情的時候，我很高興，或者說很受鼓舞。

你認為這是一個以小勝大的故事嗎？

絶對的，因為機構投資者有這麼多知識、關係和大型交易的能力經驗等資源。

沒有個體能做到這一點。雖然對沖基金常對彼此發起戰爭，但我們從來看不見。

看到一群個人聯合起來對抗一些資源充足的機構，我覺得無論從哪個角度來看，這都是個有趣的故事。

有的人虧了很多錢。你覺得自己有什麼責任嗎？

我認為任何交易，不僅僅是像"對賭華爾街」這樣的高風險交易，都有風險。但它也有機會。

我認為有兩件事很重要。

第一：個體有機會（賺錢）。

第二：我們這個社會不該這麼家長式地說教：「這群人能做那樣的決定很聰明，但我們應該讓他們出局，」這樣做不只是保護他們免擔風險，也剝奪他們賺取收益的機會。

國會山騷亂是否讓你重新評價自由互聯網的內在屬性？

如果我說沒有過這個想法，那是在撒謊。但我們已經看到，大部分人在Reddit上在做正確的事。

在Reddit上我們不希望少數吵鬧的人擁有超出他們人數的控制權。而我認為我們在這方面已經做得很好。

我想你是在和兩件事情做鬥爭。你不想參與審查或過度審查用戶？

我們有巨大的責任平衡這種權利。而且我們正在學習（怎麼做）。

我認為與其他所有人一樣，我們都會盡最大努力，因為這不僅對我們業務有益，也對用戶有益。總體來講，我認為這是正確的事情。

例如「匿名者Q」（QAnon）的陰謀論，我們在Reddit上看到，並在三年前就將其禁止。早在它在網上和現實世界中蔓延之前就已經禁止了。

對於假新聞和陰謀論，你如何處理它們？

虛假信息對「宣傳」一詞的另一種表述。宣傳和政治一樣古老。這不是一個新問題。我們已經面臨這個問題，它以不同的形式存在在我們中間。

解決方案最終在於人民，在於自由的媒體和獲取信息的渠道。

它在於人們被允許有良好的判斷力和要真實，要品行端正的社會壓力，所有這些。

最後的問題關於一些很小眾的Reddits社區。你遇到過的最奇葩的是什麼？

哦，我的天啊。「麵包釘樹」（BreadStapledToTrees）論壇群組可能是我能在採訪中列舉的最奇怪的一個。

就像名字所暗示的那樣，就是把麵包釘在樹上的圖片。