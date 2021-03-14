比特幣價格飆升破6萬美元 可能受益於美國救助計劃

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電子加密貨幣比特幣的價格首次突破6萬美元，延續其破紀錄的漲勢。2月16日，比特幣價格剛剛突破5萬美元。

自去年年底以來，比特幣的價值已經增長了兩倍多。一些知名公司採用比特幣作為支付方式，推動了比特幣的升值。

但一些分析人士表示，最近的上漲是由美國批准巨額經濟刺激計劃引發的。

上月，比特幣的總市值超過了1萬億美元。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 比特幣價值飆升也引來一些批評的聲音。劍橋大學估算，比特幣的年耗電量比阿根廷，荷蘭或阿拉伯聯合酋長國等國還多。

不過，比特幣有著大幅價格波動的歷史記錄，自2009年創建以來出現過多次大幅下跌。

最近比特幣價格飆升源於大公司的舉動。

今年2月，埃隆•馬斯克（Elon Musk）透露，他的電動汽車製造商特斯拉（Tesla）購買了價值15億美元的比特幣，並將在未來接受比特幣購買汽車。

萬事達（Mastercard）也計劃接受某些加密貨幣作為支付形式，而全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）正在探索如何使用這種數字貨幣。

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新冠疫情大流行也在比特幣價格上漲中發揮了作用，因為越來越多的人在網上購物，遠離了實體硬幣和紙幣。

批評人士認為，與其說比特幣是一種貨幣，不如說是一種投機交易工具，容易受到市場操縱。