比特幣價格飆升破6萬美元 可能受益於美國救助計劃
電子加密貨幣比特幣的價格首次突破6萬美元，延續其破紀錄的漲勢。2月16日，比特幣價格剛剛突破5萬美元。
自去年年底以來，比特幣的價值已經增長了兩倍多。一些知名公司採用比特幣作為支付方式，推動了比特幣的升值。
但一些分析人士表示，最近的上漲是由美國批准巨額經濟刺激計劃引發的。
上月，比特幣的總市值超過了1萬億美元。
不過，比特幣有著大幅價格波動的歷史記錄，自2009年創建以來出現過多次大幅下跌。
最近比特幣價格飆升源於大公司的舉動。
今年2月，埃隆•馬斯克（Elon Musk）透露，他的電動汽車製造商特斯拉（Tesla）購買了價值15億美元的比特幣，並將在未來接受比特幣購買汽車。
萬事達（Mastercard）也計劃接受某些加密貨幣作為支付形式，而全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）正在探索如何使用這種數字貨幣。
新冠疫情大流行也在比特幣價格上漲中發揮了作用，因為越來越多的人在網上購物，遠離了實體硬幣和紙幣。
批評人士認為，與其說比特幣是一種貨幣，不如說是一種投機交易工具，容易受到市場操縱。
人們還擔心比特幣對環境的影響，因為交易需要消耗大量能源。