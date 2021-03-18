戴琪獲美參議院確認出任貿易代表 這名曾在廣州工作的「中國通」是誰？

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美國參議院周三（3月17日）以壓倒性的投票確認戴琪（Katherine Tai）出任拜登政府的美國貿易代表。她將是首位擔任該職位的亞裔美國人，也是首位擔任此職位的華裔和少數族裔女性。

今年46歲的戴琪曾是一位經驗豐富的貿易律師，精通中國問題。美國參議院以98票贊成，0票反對的結果通過了戴琪的提名，這意味著她獲得了兩黨的確認。

戴琪是華裔美國人，父母為台灣移民。台灣媒體稱其為「台二代」。可以說流利普通話的她接替特朗普時代的羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer），成為拜登政府的「貿易沙皇」。

她是誰？

在獲得美國貿易代表提名前，戴琪是美國眾議院籌款委員會的首席貿易律師。在擔任這個至關重要的內閣級別職位後，她的主要任務是執行美國的進口規則，並協調與中國和其他國家的貿易條款。

拜登政府上任前曾在聲明中寫到，戴琪是一位「敬業並受尊敬的公務員和資深國際貿易專家」，並表示會借由她的經驗「幫助美國走出由新冠肺炎引發的經濟危機，實現候任總統支持美國工人貿易戰略的願景」。

「戴琪將成為很棒的美國貿易代表，」參議院財政委員會主席羅恩·懷登（Ron Wyden）在投票前說道。「她有豐富的經驗，她專注於保護美國工人，並在這個國家創造高技能型、高薪資的新工作。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美此前進行貿易談判時，中國副總理劉鶴（中）與時任美國貿易代表萊特希澤（左）和財政部長姆努欽（右）見面。

現年46歲的戴琪大部分職業生涯在美國政府機關度過。她因代表民主黨人在與特朗普政府協商今年生效的《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA）方面發揮重要作用而受到肯定。

儘管眾議院議長佩洛西和特朗普在很多問題上水火不容，但在戴琪等人的努力下，最終還是實現了特朗普政府重寫《北美自由貿易協定》（NAFTA）的願望，並滿足了民主黨的要求，包括擁有更強有力的保護勞工和環境條款。

2014年以前，戴琪在美國貿易代表辦公室（Office of the United States Trade Representative）擔任負責中國事務的貿易執法首席顧問。期間，奧巴馬政府在世界貿易組織（WTO）提出對中國的貿易爭端訴訟便由她一手經辦。

一個著名的例子是2012年，美國就中國限制稀土出口問題向世貿組織提起訴訟。中國的稀土出產量佔據世界的90%，美國指中國的出口限制違背了世貿規則和中國加入WTO時的承諾。2014年，世貿組織認定中國違規。

在眾議院任職期間，她還推動民主黨對《防止強迫維吾爾勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）的支持，該法案禁止進口由中國維吾爾族和其他少數民族的強迫勞力生產的產品。

華裔女性

戴琪出生在康涅狄格州的一個華人家庭，她的父母來自台灣。戴琪是家族中第一個在美國出生的公民。她在華盛頓特區長大。

她畢業於耶魯大學和哈佛法學院，入讀大學之前，她就讀於華盛頓的私立學校塞維爾友誼學校（Sidwell Friends School）。這個著名學校培育了很多華盛頓著名政治人物的子女，包括奧巴馬的兩個女兒和拜登的孫輩。

她還曾在1996年至1998年來到中國廣州生活和工作。當時她是耶魯大學中國學者，並在中山大學教授英語。

她成為第一位擔任美國貿易代表的亞裔美國人和有色人種女性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界預測拜登上台後，美國在貿易糾紛上對中國可能仍延續較強硬的立場。

儘管有華裔背景，但戴琪此前對中國的強硬背景使她的任命並未讓中國的智囊們松了口氣。

據《南華早報》報道，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘把戴琪的提名看做美中關係的「負面信號」，原因是她有處理與中國的貿易爭端的經驗，可能代表華盛頓會延續對中國的強硬立場。

「這對中國來說可能不是好消息，」時殷弘說。「這與她的中文水平或種族無關。我們還需要觀察她是否對拜登有真正的政治影響力。」

在中國的互聯網上，一篇《戴琪——比余茂春更顯赫、更危險的華人來了》的文章曾廣為流傳。文章將戴琪與美國前國務卿蓬佩奧的鷹派首席中國政策和規劃顧問余茂春進行類比，認為拜登上台後美國的對華策略將比特朗普時期「更有章法」。

貿易戰走向

美國媒體此前報道稱，國會民主黨人一直在爭取戴琪的任命，部分原因是他們相信她將在確保《美國-墨西哥-加拿大協定》的條款執行上發揮關鍵作用。此外，她在應對來自中國的經濟挑戰的問題上也具有優勢。

俄亥俄州民主黨參議員謝羅德·布朗 （Sherrod Brown）對《華爾街日報》表示，戴琪是美國貿易代表的「最合格人選」。布朗說：「她具備處理對華問題的獨一無二條件，並知道如何與我們的盟友合作來實現美國利益。」

中國和美國從2018年開始的貿易戰持續至今。隨著後來的新冠疫情、香港及新疆問題持續讓兩國關係降至20多年來的最低點，經貿這一導火索反而成為兩國間仍在保持溝通的少數微妙橋樑。

相比於特朗普更加民族主義的做法，拜登曾表示，他將回歸多邊主義。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 相比於特朗普更加民族主義的做法，拜登曾表示，他將回歸多邊主義。

「（戴琪和萊特希澤）在應對中國的不公平做法方面都有很長的歷史，這是我們這個時代最緊迫的貿易問題，」前白宮首席貿易談判代表克萊特·威廉姆斯（Clete Willems）對美國媒體CNBC表示。「戴琪做法最有可能的不同之處在於她如何利用WTO體系和盟友向中國施壓，讓中國改變行為，」

「作為美國貿易代表辦公室中國貿易執行部門的前負責人，戴琪在與歐盟和日本等國家合作的同時，也有向中國提起和贏得WTO聯合爭端的經驗，而且很可能會採取類似的做法，」他補充道。

威廉姆斯還指出，在與中國的談判桌上，戴琪流利的普通話可能會帶來優勢。

戴琪在去年8月時曾呼籲，對中國需採取與現任貿易代表萊特希澤所發起的關稅戰不同的策略。她表示，特朗普看似激進的對華政策「主要是防禦性的」，其重點是確保中國遵守規則，並在其不遵守規則的情況下採取反制措施。

她表示，一個好的貿易政策也必須包含「進攻性」的內容，比如透過補貼及激勵措施，幫助美國產業擺脫對中國的過度依賴。