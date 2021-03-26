英特爾CEO專訪：太多芯片在亞洲製造讓人「不甚滿意」

利奧·克利昂（Leo Kelion）

BBC科技事務編輯

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 帕特·蓋爾辛格說，如今很多計算機芯片在亞洲製造讓人"不甚滿意"。

英特爾（Intel）的新任首席執行官對BBC表示，如今很多計算機芯片（晶片）在亞洲製造這一現象讓人「不甚滿意」。

目前世界上大部分處理器都在亞洲製造。其中，台灣的台積電和韓國的三星佔主導地位。

總部位於美國的英特爾公司計劃成立一個新的部門，代工其它公司設計的芯片。

到目前為止，英特爾一直專注於在全球各地的工廠製造自己的芯片。

帕特·蓋爾辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾將投資200億美元在美國亞利桑那州（Arizona）新建兩個製造廠，此外還將對愛爾蘭基爾代爾郡（Kildare）的現有工廠進行大規模擴建。

「對於世界而言，這個關鍵技術80%的供應都在亞洲，並不是一個讓人滿意的方式，」蓋爾辛格說。

「每一個智能手機、遠程醫療、遠程工人、遠程教育、自動駕駛汽車……人類的每一個方面都在變得更加數字化。」

「而當它變得數字化時，它會在半導體上運行……這是未來人類生存方方面面的核心，而世界需要一個更加平衡的供應鏈來完成這個目標。我們正在入場。」

他補充說，英特爾還打算在另一個歐洲國家再建一家芯片製造廠，但不願透露具體地點。

未達到目標

雖然這些舉措對於解決汽車製造商和其他公司如今面臨的芯片短缺問題為時已晚，但它們可以幫助西方國家避免未來的危機。

美國和歐盟的政界人士已呼籲在本地建立更多的芯片工廠。

這在一定程度上是因為人們擔心，北京的目標是實現中國大陸與台灣的統一，而朝鮮對鄰國韓國也構成威脅。

圖像來源，PA Media

然而，英特爾近年來屢屢未達到生產目標。

其結果是，英特爾最新的台式機處理器使用的是比AMD和蘋果（Apple）等競爭對手更老的晶體管技術，這使其組件處於不利地位。

蓋爾辛格現在必須證明在新業務蓬勃發展前，公司面臨的這些問題已迎刃而解。

往日榮耀

60歲的蓋爾辛格上個月才回到英特爾。 此前，英特爾出於對市場份額下降等問題的憂慮罷免其前任。

不過，在他的職業生涯早期，蓋爾辛格在英特爾工作了30年，並擔任英特爾首任技術官。

一位激進的投資者曾向他施壓，讓公司走「無廠」模式，要求他剝離出英特爾的工廠，專注於芯片設計。

但蓋爾辛格卻選擇了看似更艱巨的挑戰，以希望恢復公司昔日輝煌。

圖像來源，Intel 圖像加註文字， 芯片製造需要嚴格的無塵環境，以避免損壞晶體管和電路。

這包括讓客戶額外付費訂購將他們自己的技術與英特爾的部分架構混合在一起的芯片。

「我們正在把一切都擺到桌面上，」他說。

為了清晰和簡潔，以下採訪經過編輯：

讓我們從英特爾新的晶圓代工業務開始吧。聽起來你們在全力以赴地為那些缺乏設備的公司製造芯片，但是為什麼要幫助競爭對手呢？

製造業是一個產能博弈，如果你不能在總產能方面領先，你就會落後。所以在某種程度上這是必要的。如果我們要從事製造業，就必須為自己和別人做代工。

簡而言之，世界需要更多的半導體。

我們所處的環境中，數字化的發展速度很強勁，後來新冠疫情把我們趕到了一個完全不同的位置。

世界需要更多的半導體，而我們是為數不多擁有尖端技術可以涉足這片空地的公司之一。為了我們自己的產品而保留它，對於這個星球，這個行業，以及一個全球分佈的供應鏈來說，都不是正確的事情。

你認為從三星和台積電手中搶走業務會帶來怎樣的顛覆性影響？

總的來說，我認為大家都在邊嘆氣邊追趕應接不暇的需求。我們的一些產品也將使用三星和台積電的產品。

所以這就是「合作性競爭」。作為客戶，我們希望與他們建立牢固的伙伴關係，在某些情況下，我們還會有一點競爭。但總體而言，這是一個快速增長的1000億美元市場，需要更多的供應。

它還需要更多地域平衡的供應。

圖像來源，TSMC 圖像加註文字， 台積電是世界領先的芯片製造商。

如今嚴重偏向於亞洲，而正如我們所看到的，在經歷了一些混亂和挑戰之後，世界需要美國和歐洲以一種更加平衡的方式供應。這對全球供應鏈的需求是正確的，無論是商業用途還是政府和國防用途都是如此。

你們在中國大連也有一家大型芯片廠。有沒有計劃在中國建造新的工廠？

我們目前在那裏沒有擴張計劃。

昨天宣佈的是在亞利桑那州的兩個新工廠。我們已經在俄勒岡州、愛爾蘭和以色列開建了。

而且我們宣佈了我們希望明年在歐洲和美國都開設工廠，所以目前有四個主要的工廠正在建設，我希望在明年再增加兩個。

你說希望蘋果可能成為你的客戶之一，儘管它決定停止使用英特爾的芯片。你認為這現實嗎？

每個人都想要多個供應商，所以我們認為這是非常有潛力的，但我必須獲得這筆生意，我必須能夠找到我的競爭對手，並且能夠說："我希望你成為我的客戶"。

這其中也包括英偉達（Nvidia）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom），還有微軟（Microsoft）和IBM。我希望他們都能說：「我需要更多的技術……我相信英特爾會成為我的主要供應商之一。」

而這其中就包括蘋果這個先進半導體需求最大的用戶之一。

蘋果有時會有些臉皮薄。因此在廣告中高調嘲諷蘋果電腦的同時，又說願意再次成為它的合作伙伴，這是否明智？

作為一家公司，我們非常尊重蘋果。他們是一個創新者，在行業內做了很多不可思議的事情。蒂姆·庫克（Tim Cook）是一個偉大的領導者。

圖像來源，Intel 圖像加註文字， 英特爾的一則廣告中，蘋果Mac電腦比搭載英特爾芯片的PC性能更差。

與此同時，我們將成為積極的競爭對手，我們將重振PC生態系統。

所以我們將自得其樂。我們將積極競爭，但也會照顧好我的客戶。

說到你自己的芯片，你說現在已掌握了7納米工藝，這大致相當於台積電和三星市場上的5納米。但是我們以前也聽到過英特爾的承諾，但後來落空了。這次會有什麼不同？

我們已經了解了核心問題，實際發生的問題是我們10納米的攻克出現了問題，導致多米諾骨牌式的延遲波及了7納米。

有一種先進的製造技術叫極紫外光刻技術。它還不成熟，我們不賭它。但隨著時間的轉移，它變得更加成熟，所以現在我們已經完全接受了它。

這和台積電正在做的事是一樣的，積極地利用它。

所以我們覺得我們現在的步調是非常可預測的。

我有信心我們已經回到了正軌，不僅僅是7納米，我們在另外的幾種都獲得了很大成功。

我們還宣佈了與IBM的研究合作。所以我們有豐富的技巧、想法和創新可供選擇，使我們走上英特爾長期領導地位的道路。

當你說領導地位時，能否先說明一下，你認為你能在芯片製造能力上超越台積電和三星嗎？

英特爾在創新方面引領半導體行業20多年。

我們遇到了一個坑，我們現在正在努力走出這個坑。我期待在未來幾十年繼續在這一領域發揮領導作用。