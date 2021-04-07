灰犀牛等五種動物形容後疫情時期的投資者 請對號入座

41 分钟前

圖像來源，Dominic Bailey

隨著世界邁向後新冠疫情時代，經濟復蘇成為各國政府和企業的頭等大事，而愈發明晰的是，金融知識和相關教育已成為必需品。

你可能聽說過熊市、牛市、現金牛和科技獨角獸，但還有不少其他動物，也已經從財經新聞版面，走入日常對話。

想要在後疫情時代的金融叢林裏探險，有這五種動物和它們背後的寓意，需要你格外注意。

旅鼠投資者

圖像來源，Dominic Bailey 圖像加註文字， 旅鼠素有從眾心理。

旅鼠是一種生活在北極的小型嚙齒類動物。關於它有個傳說——旅鼠們集體跳下懸崖完成一場大規模自殺。不過這個傳說已被證偽。

然而旅鼠也被用以形容從眾效應的投資者。當某些公司及其股票受到點關注，旅鼠們奮不顧身地跳下去，就像1月份全球矚目的Reddit網民爆炒GameStop股價。

「大量投機者扎堆買入GameStop，搭上價格上漲的浪潮，而並沒有看清這些股票的基本面，即這些股票已經受到了疫情的嚴重打擊。」Hargreaves Lansdown的分析師斯特裏特（Susannah Streeter）表示。

「交易者自己不做功課而是跟隨社交媒體網紅的步調，也可以說是類似旅鼠的行為。其中的風險在於，就像旅鼠一樣，他們跟著這些網紅們跳下金融懸崖。」

灰犀牛

圖像來源，Dominic Bailey 圖像加註文字， 米歇爾·沃克首先提出了和黑天鵝相對的灰犀牛概念。

一場激烈的辯論還在持續進行——這場疫情究竟是黑天鵝還是灰犀牛。

黑天鵝指一個意料之外、影響巨大的事件；灰犀牛則指，顯而易見卻被視而不見，最終造成重大危機的事件。

經濟學家米歇爾·沃克（Michele Wucker）首先提出了灰犀牛的概念。

她告訴BBC，「灰犀牛就是那種巨大的、顯而易見的可怕野獸，它的角直指著你。你的選擇是，要麼被踐踏，要麼讓開，或者利用它的力量。」

中國官員對這一概念如此著迷，以至於犀牛現在已經深深扎根於中國的金融戰略之中。習近平甚至鼓勵國家為來年的灰犀牛和黑天鵝事件做好凖備，並制定了應急計劃。

同時，這個概念也已經遠超商業範疇，進入了心理學和其他領域，韓國超級樂隊防彈少年團的一首歌中甚至也提到灰犀牛。

早在疫情發生前，比爾·蓋茨等人就曾警告，一場大流行病即將到來，灰犀牛的知名度也因此急劇上升。

沃克表示，「灰犀牛很重要，因為它著眼於未來，不像黑天鵝只能在事後發現而不給你機會去阻止它。」

雄鹿投資者

圖像來源，Dominic Bailey

所謂雄鹿投資者，喜歡賺一筆快錢，然後飛奔而去。

這個詞由來已久，作家薩克瑞（William Makepeace Thackeray）甚至在1845年詩作《A Doe in the City》中把交易員稱為雄鹿。

當一家公司首次公開募股（IPO），其股票會在證券交易所上市，供人買賣。雄鹿們急切地想盡早參與其中，他們的主要目的即買即賣。

AJ Bell的投資研究總監莫爾德（Russ Mould）表示，最近一段時間，某些新股上市，也就是所謂的首次公開募股(IPO)，對投資者來說顯得非常誘人，因為可能會有豐厚而快速的收益。

莫爾德強調，在線食品配送平台DoorDash就是這樣一個例子，它為雄鹿提供了「肥沃的領地」。當它於2020年12月在紐約證券交易所上市當日，股價暴漲。

但資管公司Praefinium Partners的創始人帕特爾（Alpesh Patel）警告，雄鹿策略風險很大，因為早期的上市機會其實並不是那麼容易獲得。因此，成功並不能保證。

倉鼠式搶購

圖像來源，Dominic Bailey 圖像加註文字， 疫情期間，德語倉鼠式搶購（hamsterkauf）被用來形容人們搶空超市貨架的行為。

隨著疫情擴散，倉鼠式搶購（hamsterkauf）一詞在全球範圍內聲名大噪。這個德語詞匯最早出現在二戰期間，由倉鼠（hamster）和購買（kauf）兩部分組成。

德語中囤積一詞本身就暗指倉鼠盡可能把食物塞進臉頰，難怪這詞最後被用來概括全世界人們搶空超市貨架的行為。

雖然這個詞與恐慌性購買相關，但也經常被用來形容節假日商店關門前最後一刻的搶購。

莫爾德表示，在封鎖剛開始時，消費者把注意力放在了囤積衛生紙和食品上。現在政府囤積清單中最重要的是疫苗和用於製造疫苗的原材料。

斯特裏特則表示，還有另一種方式來看待倉鼠式的行為，因為在過去的一年裏，人們的儲蓄增加了不少，並因此而受益。

「在儲蓄方面，類似倉鼠的行為也很普遍，許多人將現金存入賬戶，建立應急資金，以增強面對危機時的應變能力，」她說。

「戰狼」外交

圖像來源，Dominic Bailey 圖像加註文字， 「戰狼」的說法源自於幾部動作電影。

過去，人們可能會認為，中國在與他國政府和利益集團打交道時，有時會顯得含糊不清、神秘莫測。

但現在不同了。中國在與澳大利亞及美國進行貿易戰時的行為方式，以及對任何有關疫情處理方式的批評進行快速回擊，都被國際媒體描述為 「戰狼」外交。

中國外交部發言人趙立堅和華春瑩被認為是代表人物。

復旦大學教授吳心伯此前向BBC中文表示，中國目前的「戰狼」外交是對以美國為首的西方「曲解和污名化中國的反擊」。

紐約城市大學政治學教授夏明則認為，這意味著中國外交陷入被動，因此「反守為攻」。

另一方面，這種轉變來自於中國國內的政治和經濟因素。

過去三十多年裏，中國經歷了經濟騰飛，中國領導人習近平的外交方式被認為在戰略上逐漸摒棄鄧小平的「韜光養晦」，強調「大國崛起」，「有所作為」，甚至「鬥爭精神」，整體風格也逐漸轉向積極主動。

西方學者和觀察家大多將這種渴望稱為「民族主義」，而「戰狼」外交就是對於日益高漲的民族主義情緒的投射。

夏明對BBC中文說，中共試圖「通過挑起國際混戰，來為國內民眾，尤其是青年人的挫折感找到發洩對象。」