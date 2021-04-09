美國倡議設「最低企業稅」鋪路加速 拜登稱與中國的競爭不能等

50 分钟前

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4月7日，二十國集團（G20）舉行財長和央行行長線上會議，會議承諾於2021年年中，就全球最低企業稅等稅收議程達成「全球性和基於共識的解決方案」。此前兩天，美國財政部長耶倫公開發表演講呼籲，各國應當實施統一的「全球最低企業稅」。

「全球最低企業稅」成為焦點，一方面是全球在後疫情時代，各國都更注重公共產品的建設和保障，需要財政支持；另一方面，美國開啟大規模基礎設施計劃，亟需提高稅率。而設置「全球最低企業稅」有助於防止企業資金外流到國外的「避稅天堂」，充實本國財政。

何為「全球最低企業稅」？

經合組織（OECD）在去年底發佈報告提出，如果各國合作，使跨國公司的利潤更公平地在相關國家之間分配，同時設置一項「全球最低企業稅」，則可謂各國創造數百至上千億美元的收入，同時產生的經濟損失則微乎其微。

耶倫表示，長達30年來，各國競相削減企業稅，設置「全球最低企業稅」將有助於終結這一逐底競爭。

隨著全球化的發展，國家間競爭也在加劇，一些國家為了留住跨國巨頭的利潤，而大幅降低本國企業稅率。40年間，全球平均企業稅率也從40%，下降到20%多。

跨國集團也樂得在這些國家設立子公司來轉移利潤，形成了一批「避稅天堂」國家。但其他國家的企業稅基被侵蝕，財政開支的能力也被大幅削弱。

耶倫表示，各國應當實施統一的「全球最低企業稅」，以緩解為吸引投資而競相削減企業稅的壓力，從而確保各國政府都有充足的財政能力用於公共項目的投資，以應對危機和投資必要的公共產品，並保障所有公民都公平地分攤政府的財政負擔。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紐約街頭的復活節遊行。雖然就業數據有所好轉，美國總統拜登也發出警告，「我們還有很長的路要走。」

野心勃勃的基建計劃

耶倫的觀點背後，是拜登政府的現實需求。

為了應對危機，華盛頓已經批准數萬億美元的復蘇援助，包括上個月的1.9萬億方案，其中包含為美國人提供1400美元支票，延長失業救濟，並資助學校重新開學等政策。

拜登並未停下刺激的步伐，又公布了一項2.3萬億美元的計劃，包括對農村寬帶、退伍軍人醫院和學校，以及道路和橋樑的投資。籍此升級美國基礎設施、重振製造業、加強對基礎科學的投資，以全面提高美國的競爭力。

拜登稱其為「不是那種小修小補的計劃」，而是「美國一代人僅有一次的投資」。

這些雄心勃勃的計劃，涉及巨額資金，資金從哪兒來引起巨大爭議。

「中國一刻都沒多等」

為支持大規模的經濟刺激和基建計劃，拜登提出對大企業稅收從21%增至28%，並表示增稅將會在未來15年時間內抵銷計劃成本。

此外，耶倫在本周還公布更多企業稅增稅計劃細節，包括與主要經濟體談判將全球最低企業稅率設定為21%，並針對美國最大型企業的「賬面」收入設定15%的最低稅率。

從基建，到增稅，拜登的計劃遭到共和黨、大型企業、甚至部份民主黨同黨議員的強烈反對。

拜登表示，稅率和基建毫無變化是不可接受的，如果美國無法進行這些投資，美國作為世界霸權的地位將面臨中國的威脅。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統喬．拜登舉行上任後首場記者會，花費不少篇幅談到中國問題。

「你覺得中國在數字基建、研發方面的投資會拖拖拉拉的嗎？」面對質疑，拜登反問道。「我向你保證。他們一刻都沒多等。但他們正指望美國民主制度太慢、太受限、太分歧，導致美國趕不上他們。」