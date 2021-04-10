阿里巴巴被指違反中國《反壟斷法》被罰182億元人民幣

21 分钟前

圖像來源，Reuters

中國市場監管總局周六（4月10日）指控電子商務巨頭阿里巴巴集團違反《反壟斷法》，對其罰款182.28億元人民幣 （27.8億美元），此一金額是中國《反壟斷法》歷來案件中最高。

局方表示，阿里巴巴濫用自己境內網絡零售平台服務市場的支配地位，禁止或限制平台內商家到其他平台開店，限制市場競爭，侵害平台內商家合法權益和損害消費者利益。

阿里巴巴回應表示，對於處罰「誠懇接受，堅決服從」，「將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任」。

阿里巴巴做錯什麼？

中國市場監管總局在去年12月便開始依據《反壟斷法》立案調查阿里巴巴集團。

局方稱，阿里巴巴集團在2015年起，濫用其在國內的市場支配地方，對平台內的商家提出「二選一」的要求，禁止這些商家到其他平台開店或參加促銷活動，阿里巴巴又借用市場力量、平台規則和數據、算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

局方批評，阿里巴巴這一行為是限制了市場競爭，影響了平台經濟創新發展，侵害商家合法權益和損害消費者利益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

局方考慮了集團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，決定作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。

局方將向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求其圍繞嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

中國央視網評論指出，此次處罰是監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張的具體舉措，是對平台企業違法違規行為的有效規範，並不意味著否定平台經濟在經濟社會發展全局中的重要作用，並不意味著國家支持平台經濟發展的態度有所改變。

文章表示，發達國家對蘋果、亞馬遜等平台經濟巨頭的反壟斷監管，並沒有讓這些企業失去核心競爭力，反而促使其積極做強核心業務，實現長遠健康發展。同時，加強反壟斷執法，可以給眾多小公司、小網站帶來良性競爭、茁壯成長的機會，使整個行業能持續創新。

文章說：「規範是為了更好發展，扯袖子也是一種愛護。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬雲出席一個金融論壇時曾經表示，中國沒有系統性金融風險，是因為中國金融基本上沒有系統。

阿里巴巴捲入的連串風暴

去年10月24日，阿里巴巴創始人及前主席馬雲出席一個金融論壇時曾經表示，中國沒有系統性金融風險，是因為中國金融基本上沒有系統，他認為必須改掉金融的「當鋪思想」，「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」。

該言論似乎觸動了中國監管部門的神經，當局加快了加強互聯網巨頭監管的步伐。

中共中央政治局去年12月的會議明確提出了「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，四天後，金融監管層也站出來，警告互聯網平台存款模式屬「無照駕駛」的非法金融活動。2月，中國市場監管總局發佈《國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南》，傳遞出強化互聯網平台的監管信號。

受監管影響而首當其衝的是阿里巴巴持股三分之一的金融科技巨頭螞蟻集團。螞蟻集團原定去年11月在大陸和香港上市，號稱史上最大IPO，但在上市前夕，遭中國當局叫停，全球一片嘩然。

螞蟻集團高管被監管部門約見，該集團被要求重組公司運營，在上月中，胡曉明以"個人原因"辭去首席執行官的職務。