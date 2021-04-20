Clubhouse「被克隆」：扎克伯格宣佈Facebook推實時語音聊天室
- 科迪·戈德溫（Cody Godwin）
- BBC記者 舊金山報道
臉書（Facebook）宣佈將在未來幾個月推出一系列語音功能，其中包括「語音直播房間」（Live Audio Rooms），像大受歡迎的應用程序Clubhouse 一樣，供人收聽和參與直播對話。
在2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情下，純語音網絡日益受網民歡迎。
臉書也將推出另一新功能Soundbites，讓用戶創建並分享短音頻。有關功能將在近月推出，先讓少量內容創建者進駐。
用戶將可透過「語音直播房間」和Soundbites盈利，但目前未確定這將是開放使用，還是只讓擁有大量關注者的內容創建者盈利。
此外，臉書也將允許用戶直接從其應用程序中收聽播客（podcasts）。
臉書創辦人扎克伯格（Mark Zuckerberg）星期一（4月19日）與記者紐頓（Casey Newton）對話時作出以上宣佈。
臉書應用程序主管費姬·西莫（Fidji Simo）在一份聲明中說：「語音能無縫配合我們忙碌的生活，讓我們能受到新意念的啟發，在沒有壓力的環境下跟志趣相投的人對話。」
然而，臉書凖備如何管理這些語音頻道，目前仍不清楚。
而就在扎克伯格公布臉書的新計劃之際，Reddit 也宣佈其Clubhouse複製品：Reddit Talk。
「壟斷市場」
扎克伯格與臉書正被美國聯邦貿易委員會（FTC）指控犯有反競爭行為。扎克伯格去年也曾公開承認複製對手功能，並稱臉書「當然有加入其他人在領先的功能」。
去年發表的Instagram Reels看上去跟抖音（TikTok）相似，2016年推出的Instagram Stories被批評是剽竊Snapchat。
評論人士認為，科技巨頭「借鑒」小型企業的意念，將阻礙競爭。
臉書新產品引來的批評
BBC資深科技事務記者羅里·凱蘭—瓊斯（Rory Cellan-Jones）也形容新功能「語音直播房間」是Clubhouse的「克隆版」。
凱蘭—瓊斯說：「十年前他們可以輕而易舉地收購Clubhouse，如今他們的直覺是去複製。可值得記住的一點是，許多這樣的克隆都以失敗告終。」
美國科技雜誌《連線》（Wired）資深撰稿人阿莉爾·帕德斯（Arielle Pardes）說：「你看，音頻社交平台早已俯拾皆是，但很快你就能得到你最想要的那個！臉書製造的那個！」
帕德斯的分析文章認同Clubhouse是「最新一家被臉書克隆的初創企業」，但「缺乏原創性從未阻礙公司前進」，原因之一是臉書已有超過20億用戶，等同於自帶基礎聽眾，且有充足財力和人力投入到新功能的運營上。
她說，相比之下，創辦約一年的Clubhouse「連安卓應用程序都還沒有」。
法新社引述恩德勒集團（Enderle Group）科技分析師羅布·恩德勒（Rob Enderle）說，臉書此舉是「對競爭威脅的自然反應」，要是什麼都不做，臉書恐將像MySpace一樣衰亡。
恩德勒注意到，臉書的應對手法離不開併購有潛在威脅的對手，或是複製那些吸引用戶的功能。
路透社引述市場數據分析公司Sensor Tower說，Clubhouse今年2月份估計有約960萬用戶下載，但3月份降至240萬，跌幅達72%。