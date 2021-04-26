新冠疫情：香港新加坡計劃重啟旅行氣泡 期盼振興旅遊業

58 分钟前

圖像來源，Getty Images

香港與新加坡今日（4月26日）公布，兩地將於5月26日開始實施雙向免隔離的航空旅遊氣泡（Air Travel Bubble, ATB）。

如果這一計劃順利實施，將成為亞太區域第二條實施旅行氣泡的主要航線。此前澳大利亞和新西蘭之間已經通過這種方式恢復了通行。

新港兩地原本計劃在去年11月開始實施旅行氣泡，但由於此後香港疫情重燃而擱淺。此次公布的旅行氣泡計劃加上了更嚴格的條件，香港居民須完成接種兩劑疫苗最少14日後，才能參與，對前往香港的新加坡居民則未有此要求。

兩地旅客均需要提供飛往目的地前72小時內的新冠病毒檢測陰性結果，才能通行。抵達目的地之後，都要於當地機場再次接受自費檢測，在新加坡的檢測費用約200新幣（1千港元）。

「我很高興香港控制了Covid-19。已經好幾個月了，現在重新開啟ATB（航空旅遊氣泡）的條件已經成熟了。」新加坡交通部長王乙康在郵件聲明中說。

更嚴格限制

香港商務及經濟發展局局長邱騰華稱，由於存在變種病毒，兩地政府採取了更嚴謹的安排。

譬如，旅客在出發前14天內不能有在新加坡或香港以外的旅行紀錄，此14天並不包括旅客在香港或新加坡進行強制檢疫的隔離天數。

另外，前往香港的旅客必須下載和使用「安心出行」，並把相關記錄在離港後保留31天。前去新加坡的旅客則要下載該國的「合力追蹤」（TraceTogether）手機應用程式。

若兩地的「無關連本地個案」在7天內的移動平均確診人數超過5宗，氣泡將暫停兩周。

邱騰華又說，今次與新加坡建立的旅行氣泡會成為與其他國家商討之基礎，例如新西蘭及澳洲。

圖像來源，Megan Dingwall 圖像加註文字， 兩地航空業均遭遇重創。

兩地民眾反應

兩地旅行氣泡計劃重啟，免去強制隔離的，引起在香港居住的新加坡人以及商務旅客的熱烈討論。

在香港金融業工作的的新加坡人王先生說，自疫情爆發以來，還沒有回過新加坡。他向BBC中文說，「不需要隔離確實容易許多。」

但也有香港居民史小姐（化名）向BBC中文批評這計劃的公平性。

史小姐說，這一政策需要對香港居民要求更嚴，須注射兩劑疫苗後14天才能過去新加坡，不甚公平。「因為身體的情況，我目前尚不能接種疫苗，因此這個旅行氣泡也無法參與。」

振興旅遊觀光

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年3月到12個月中，新航九個月內虧損了16.6億美元，其乘客群萎縮了97.6％。

香港及新加坡都急於重新啟動旅遊觀光業。在新冠大流行前，這些行業都高度倚賴外國遊客。

根據新加坡旅遊局數據，2020年第三季度，新加坡的國際入境人數與2019年同期相比暴跌了81.2％。

此外，疫情對新加坡和香港的主要航空公司造成了嚴重的影響。與澳大利亞的澳航（Qantas）多半提供國內商務旅客不同，新加坡航空和香港的國泰航空皆依靠國際航線。

2020年3月到12個月中，新航九個月內虧損了16.6億美元，其乘客數萎縮了97.6％。香港國泰航空的報告稱，2020年，國泰年度虧損達到28億美元，打破該公司紀錄，該公司解僱了約四分之一員工。