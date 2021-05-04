比爾‧蓋茨與梅琳達宣佈離婚 基金會：將運作如常
65歲的美國億萬富翁比爾‧蓋茨（Bill Gates）與56歲的梅琳達（Melinda）周一（5月3日）宣佈離婚，結束27年的婚姻：「我們不再能夠結伴成長。」
兩人在推特上寫道：「經過深思熟慮，並在關係上投放大量努力後，我們決定為婚姻劃上句號。」
兩人在1980年代邂逅，當時梅林達加入了比爾的微軟公司。
他們有三個孩子，共同營運比爾與梅琳達蓋茨基金會，這一個慈善組織花費大量金錢對抗傳染病和支持兒童接種疫苗，估計每年用上50億美元。他們的慈善工作讓他們獲得國際上的讚賞。
基金會聲明指，兩人將繼續共同領導基金會，不預期會有任何改變：「他們將繼續合作，塑造和批准基金會的策略，倡議基金會的事宜，以及制定組織整體方向。」
兩人亦與著名投資者巴菲特推動捐贈誓言計劃，鼓勵富翁把財富回饋社會。
比爾‧蓋茨1970年代共同創立的微軟公司成為全球最大型的軟件公司，現在他在福布斯全球富豪排行榜中排名第四，估計身家達1240億美元。
根據《紐約時報》報導，比爾‧蓋茨的財富大部分也還未捐到基金會中當中，兩人的離婚將會帶來新問題，比如他的身家會如處理。
「難以伴侶之名共同成長」
兩人今次是在推特發表離婚聲明：「過去27年，我們撫養了三個孩子，建立了一個基金會，在全球也有工作，希望讓所有人有健康正面的生活。」
「我們繼續在這工作上享有共同理念，會繼續在基金會合作，但我們相信再難以在人生未來的階段，以伴侶之名共同成長。」
「希望外界讓我們一家有空間和隱私，讓我們開始探索新的生活。」
梅琳達在1987年加入微軟成為產品經理，兩人在紐約的工作晚宴上認識。
比爾‧蓋茨在網飛（Netflix）的紀錄片曾回應說，他們開始約會時：「我們都很關心彼此，那時候只有兩個選項：要不我們分手，要不我們結婚。」
梅琳達說比爾‧蓋茨是一個有條不紊的人，就算是談感情，他都會在白板上寫上列表，列舉結婚的好處與壞處。
兩人在1994年在夏威夷拉奈島結婚，據報他們為此聘用島上所有直升機，避免遇上其他客人。
美國媒體報導，兩人的關係過去幾年也遇上了瓶頸，比爾‧蓋茨去年退出微軟董事會，專注他的慈善事業，其中一個原因，也是關乎他想在家庭花更多時間。
2019年，梅琳達接受《星期日泰晤時報》訪問時曾表示：「他曾經就是否結婚的決定感到困難，而他很清楚地表明這不是因為我，而是『我能不能平衡工作與家庭生活』……而相信我，我也記得我們婚後有些日子很難過，我一度心生念頭：『我做到嗎？』」