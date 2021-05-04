比爾‧蓋茨與梅琳達宣佈離婚 基金會：將運作如常

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 兩人2017年出席活動。

65歲的美國億萬富翁比爾‧蓋茨（Bill Gates）與56歲的梅琳達（Melinda）周一（5月3日）宣佈離婚，結束27年的婚姻：「我們不再能夠結伴成長。」

兩人在推特上寫道：「經過深思熟慮，並在關係上投放大量努力後，我們決定為婚姻劃上句號。」

兩人在1980年代邂逅，當時梅林達加入了比爾的微軟公司。

他們有三個孩子，共同營運比爾與梅琳達蓋茨基金會，這一個慈善組織花費大量金錢對抗傳染病和支持兒童接種疫苗，估計每年用上50億美元。他們的慈善工作讓他們獲得國際上的讚賞。

基金會聲明指，兩人將繼續共同領導基金會，不預期會有任何改變：「他們將繼續合作，塑造和批准基金會的策略，倡議基金會的事宜，以及制定組織整體方向。」

兩人亦與著名投資者巴菲特推動捐贈誓言計劃，鼓勵富翁把財富回饋社會。

比爾‧蓋茨1970年代共同創立的微軟公司成為全球最大型的軟件公司，現在他在福布斯全球富豪排行榜中排名第四，估計身家達1240億美元。

根據《紐約時報》報導，比爾‧蓋茨的財富大部分也還未捐到基金會中當中，兩人的離婚將會帶來新問題，比如他的身家會如處理。

「難以伴侶之名共同成長」

兩人今次是在推特發表離婚聲明：「過去27年，我們撫養了三個孩子，建立了一個基金會，在全球也有工作，希望讓所有人有健康正面的生活。」

「我們繼續在這工作上享有共同理念，會繼續在基金會合作，但我們相信再難以在人生未來的階段，以伴侶之名共同成長。」

「希望外界讓我們一家有空間和隱私，讓我們開始探索新的生活。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1998年，兩人捐出1億美元予一項與健康有關的科技計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2002年，梅琳達陪同比爾出席微軟反壟斷案的直播聽證會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 比爾和梅琳達參加英國《經濟學人》雜誌2015年在布魯塞爾舉行的一次討論，談論未來15年在衛生、教育、農業和銀行業方面的預期突破。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2015年，比爾和梅琳達在聯合國會見時任聯合國秘書長潘基文。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年，時任美國總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）授予兩人總統自由勳章。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年，比爾和梅琳達因其慈善事業被法國總統弗朗索瓦·奧朗德授予法國政府頒授的最高榮譽的騎士團勳章「榮譽軍團勳章」。

梅琳達在1987年加入微軟成為產品經理，兩人在紐約的工作晚宴上認識。

比爾‧蓋茨在網飛（Netflix）的紀錄片曾回應說，他們開始約會時：「我們都很關心彼此，那時候只有兩個選項：要不我們分手，要不我們結婚。」

梅琳達說比爾‧蓋茨是一個有條不紊的人，就算是談感情，他都會在白板上寫上列表，列舉結婚的好處與壞處。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2015年，兩人獲英女王親自頒授的榮譽騎士勳章。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年，兩人觀賞網球賽。

兩人在1994年在夏威夷拉奈島結婚，據報他們為此聘用島上所有直升機，避免遇上其他客人。

美國媒體報導，兩人的關係過去幾年也遇上了瓶頸，比爾‧蓋茨去年退出微軟董事會，專注他的慈善事業，其中一個原因，也是關乎他想在家庭花更多時間。