新冠疫苗全球分配不均 豁免專利保護背後的利益格局

58 分钟前

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美國近期轉態支持臨時豁免新冠疫苗專利保護的做法引發行業和個別國家的強烈反對。在支持和反對方吵吵嚷嚷的背後，在全球新冠疫苗生產和分配不均的大背景下，臨時犧牲行業利益是否能真正促進疫苗增產並實現分配公平？美國轉態的真正動機和目的是什麼？是否有替代方案實現疫苗平等？這些都是值得關注的問題。

全球重大公共衛生危機來臨時，針對疫苗/藥物專利的作用和角色的討論從未停止過，這並不是本次新冠大流行獨有的問題。在20世紀90年代末和21世紀初，全球曾就抗艾滋病藥物的知識產權保護在公共衛生危機中的作用等問題進行過討論。

美國為何轉向支持臨時豁免疫苗專利保護？

值得注意的是，特朗普政府曾反對這樣做。今年3月，在日內瓦的世貿組織談判中，美國、英國和歐盟的態度一致，表示抵制這一舉措。

但上周美國貿易代表戴琪發表聲明，表態支持臨時豁免疫苗專利保護的做法，此前戴琪一直在與主要的疫苗生廠商會面。

外界分析這是美國的談判策略。也許美國真正想達到的目的是疫苗生產商能自願分享疫苗專利或者降低疫苗價格。

《華爾街日報》稱，最近幾周拜登政府面臨巨大壓力，外界要求採取措施緩解全球疫苗短缺問題。

戴琪在聲明中稱，支持知識產權的臨時豁免只是華盛頓為使疫苗迅速到達世界各地所做努力的一部分。

她說：「隨著我們為美國人民提供的疫苗供應得到保障，政府將繼續加大努力，與私營部門和所有可能的伙伴合作擴大疫苗生產量和銷售量。」

實際上美國囤積的疫苗數量已超過實際所需數量的兩倍。印度疫情爆發後，美國政府此輪支持暫時豁免疫苗專利的行為是受此壓力的結果，但實際緩解全球疫苗供應不均衡的成效甚小。

戴琪也承認，世貿內部談判需要時間。從實際操作來講，該提議如果獲得通過，需要所有成員國的同意。

顯然德國、英國、歐盟和日本反對這一做法。

來自南非和印度的呼聲

南非和印度是此項提議的主要倡導者。富國和貧國的疫苗接種落差每天都在擴大。國際權威學術雜誌《自然》的文章稱，在低收入國家，只有不到1%的人口接種新冠疫苗。在英國，67%的人口已經接種第一針。在美國，這個數據是6%。

在印度，只有不到2%的人口接種新冠疫苗，而且印度連續單日確診病例刷新2021年的紀錄。接種疫苗對抗新冠疫情迫在眉睫。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa ）譴責他所指的「疫苗種族隔離」，稱（如果專利保護被豁免）南非和南美的一些國家可以增產。

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來自行業的抵制

疫苗主要生產商及其所在國的主要論點是，僅僅放棄專利並不能解決疫苗供應不足的問題。他們說，這就像分享一份沒有原料或說明書的食譜。

疫苗專利涵蓋基本內容，但不包括精確的生產過程。這一點至關重要。如輝瑞和莫多納的mRNA疫苗是新產品，只有少數人了解製造工藝。

德國政府明確反對這個舉措，稱：「限制疫苗生產的因素是生產能力和生產疫苗所需的高標凖，而不是專利保護。」 德國是歐盟最大的經濟強國，擁有疫苗生產商BioNTech。

疫苗生廠商的另一個擔憂是疫苗的質量和安全。國際製藥商和協會聯合會（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations）的負責人庫尼（Thomas Cueni）告訴BBC《今日 》節目稱，豁免專利「可能會損害疫苗的現有質量和安全保障。」

「疫苗供應鏈的短缺和匱乏需要得到解決，」他說：「而且現在也是富國不願意盡早與窮國分享疫苗，這令人失望。」

製藥商和其他反對該措施的人說，豁免專利讓公司在新冠藥物和疫苗開發方面的巨大投資付諸東流，而這些投資是通過他們為自己獨家擁有的產品制定價格的能力來補償的。通常情況下，專利權通過保護製藥公司的發明在有限時間內不受仿製藥的競爭而得到回報。美國的藥品專利通常持續20年。

是否有別的出路？

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目前富裕國家囤積遠高於本國人口所需疫苗的行為被外界批評。其中加拿大截止今年3月為止，囤積的疫苗數量是本國實際需求的5倍，是全球人均疫苗擁有量最高的國家。

美加等大量囤積疫苗的國家雖一直受國際輿論壓力，但疫苗分配不均的事實未有大改變。

歐盟和美國目前都有法規限制疫苗和原材料輸出。

歐盟領導人堅持認為，白宮應該允許疫苗和生產疫苗所需的關鍵原料的出口。法國總統馬克龍在上周五（5月7日）表示，"美國本土生產的疫苗全部供給美國市場"。

馬克龍指出，英國也對疫苗出口進行限制。英國首相約翰遜此前否認有禁令，然而公開的信息表明英國沒有出口疫苗。

目前美國暫未對放鬆疫苗輸出限制有回應。

從行業角度看，還有一條可能的解決方式為，疫苗研發者自願分享專利技術。例如目前疫苗生產商阿斯利康與印度血清研究所達成合作。英國政府稱希望負責監督全球貿易規則的世貿組織能支持更多這樣的伙伴關係。

世貿的體系支持這種合作形式：即各國政府可以強制讓疫苗製造商分享技術，並對生產過程進行監督。但與此同時這些製藥公司必須得到補償。