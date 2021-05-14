比特幣買特斯拉泡湯了 數字貨幣環保和法律爭議再起

20 分钟前

圖像來源，Getty Images

電動汽車大廠特斯拉（Telsa）首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）發佈推文中說，由於對氣候變化之擔憂，特斯拉已暫停使用比特幣購買特斯拉的計劃。此推文發出後，比特幣應聲下跌超過10％，特斯拉股價也出現下跌。

幾乎與此同時，全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 也因涉嫌洗錢正接受美國司法部調查，讓幣圈再度雪上加霜。

特斯拉在三月份宣佈接受加密貨幣時，就曾遭到一些環保團體和投資者的強烈抨擊。

這家電動汽車製造商在2月份曾透露，已購買了15億美元（約10億英鎊）的比特幣，後者是全球最大數字貨幣。

但是在本周四（5月13號），特斯拉撤回了先前宣佈的計劃啟用比特幣購車的聲明。

馬斯克說：「我們擔憂，用比特幣挖礦及交易，導致化石燃料的使用急速增長。特別是煤炭，其碳排放量是最嚴重的……加密貨幣是一個好主意……但這不該帶給環境帶來巨大破壞。」

但他表示，特斯拉目前不會出售比特幣，並打算在採礦轉向使用可持續能源後再將其用於結算。

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有市場分析師認為，此舉是特斯拉試圖緩解那些關注氣候變化和可持續性的投資者擔憂的一次嘗試。

博爾曼投資（Burman Invest）的茱莉亞·李（Julia Lee）向BBC分析：「環境，社會和公司治理議題（ESG）現在是許多投資者的主要動力。特斯拉作為一家專注於『乾淨能源』的企業，可能希望在ESG中的環境領域裏做得更好。」她補充說，「但對該公司存疑的人可能會認為，這其實是埃隆·馬斯克影響加密貨幣市場的再一次行動，就像他在其他地方所做的那樣。」

上個月，特斯拉宣佈今年前三個月的利潤為4.38億美元，高於去年的1600萬美元，這很大程度上得益於投資比特幣和環保交易的收益。

馬斯克現在是全球最受關注的加密貨幣擁護者之一，他經常在推特上談論比特幣和之前不被熟悉的另一數字貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）。最近幾個月，他的推文幫助在社交媒體被當作笑話起家的狗狗幣，瞬間變成了世界第四大加密貨幣。

幣安交易所遭美國司法部搜查

除了特斯拉宣佈與比特幣暫時分手之外，全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 也因為涉嫌洗錢正接受美國司法部和國稅局調查，讓已被特斯拉重擊的幣圈再度雪上加霜。

幣安在開曼群島註冊，在新加坡設有辦事處，但並未在任何地方設立總部。

幣安發言人回應稱：「我們非常認真地對待法律義務，將同監管機構和執法部門合作，但公司不會對具體事宜做出回應。」

比特幣與氣候問題

挖礦者使用許多超級電腦，以解決複雜的數學難題，從而創造了比特幣。這是一個大量消耗能源的過程，通常依賴於化石燃料（尤其是煤炭）產生電力。

中國比特幣礦工的主導地位，以及缺乏從廉價化石燃料轉向使用更昂貴的可再生能源的動力，可能意味著比特幣環保問題的解決方案很少。

根據最近的研究，中國佔全球比特幣開採量的75％以上。研究發現，這種加密貨幣產生的碳足跡與中國前十大城市的規模一樣大。

那是因為這些比特幣的「礦工」一年之中多半都在使用化石燃料（主要是煤炭）生產的電力，僅在夏季的多雨月份轉向使用可再生能源水電。比特幣的擁護者也反擊說，千百萬人在有空調辦公室工作，主流金融機構使用的電腦也耗費大量電力，這些電力通常也是用透過化石燃料生產的。

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分析：馬斯克的綠色使命和比特幣格格不入

BBC科技事務記者 羅里•凱蘭-瓊斯（Rory Cellan-Jones）

在科技與環境相關的議題上，很難說埃隆·馬斯克一直毫無所知。我在2016年採訪他時，他便熱情地談到了特斯拉的使命，即在應對氣候變化帶來的「威脅」中，他將全力使交通運輸能夠可持續發展。

因此，令人驚訝的是，他竟然才剛意識到比特幣並不完全是一個綠色產品。

劍橋大學的另類金融中心，正管理分析著比特幣在電力上的消耗指數。最近該中心的分析指出，開採這個加密貨幣使用的大量電腦處理電力，每年比馬來西亞或瑞典消耗的電力更多，並且接近埃及每年的電力消耗量。

但比特幣的粉絲堅稱，有關該貨幣的「採礦」電力主要都來自可再生能源。但實際上，礦工們都傾心於使用最便宜的能源，特別在比特幣最興盛的中國，他們通常是用的煤電。

當馬斯克在二月份宣佈他的宏偉加密貨幣計劃時，他被命名為「硬幣大師」，因為他的言行引發比特幣價格狂飆，以及比特幣狂熱愛好者的崇拜。

現在，隨著比特幣價格下跌，網路聊天室充滿了憤怒和失望。許多仍深愛比特幣的人已經轉向，開始指責他們的背叛者馬斯克。