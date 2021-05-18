貝佐斯超級遊艇：六個問題帶你走進超級遊艇秘密俱樂部

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圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 摩洛哥這個超級富豪的遊樂場，停泊著許多私人超級遊艇

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）購買超級遊艇的消息再度引起人們對只有超級富豪才有能力負擔的私人豪華遊艇秘密俱樂部的好奇。

熟悉市場的專業人士透露，過去幾年裏超級遊艇行業一直在逐年成長，即使新冠疫情肆虐、全球經濟放緩的環境下，超級遊艇製造業仍然是一枝獨秀。

根據業界人士和代理商估計，2020年全球遊艇製造和銷售不僅持續成長，2021年遊艇也越造越豪華，朝著更大、更快、更豪華、更奢侈的趨勢發展。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 思想早熟、迷戀指標……亞馬遜創辦人貝佐斯有五件事情值得你知道。

貝佐斯買了什麼遊艇？

根據彭博新聞社（Bloomberg News）有關貝佐斯最新的傳記透露，這艘417英尺（127米）長的超級遊艇正由荷蘭遊艇製造商「Oceanco」製造。

據估計，這艘遊艇造價約5億美元（3.5億英鎊），但和貝佐斯2000億美元的財富相比只是九牛一毛。

這還不包括貝佐斯有意額外購買的一艘比較小型的「支援遊艇」，這艘扮演支援角色的遊艇能夠提供直升機起降，而母船超級遊艇因為甲板上有三根桅桿而無法讓直升機起降。

貝佐斯的女友、電視主持人勞倫·桑切斯（Lauren Sanchez）就是一名受過訓練的直升機駕駛機師。

業界專家還表示，支援遊艇上還能裝載其他接駁性用品，例如汽車，快艇，甚至是小型潛艇。

據彭博新聞社表示，這個代號Y721的極機密超級遊艇預計下個月完工，這意味著貝佐斯很可能是在幾年前就下了訂單，因為這類型的客制化超級遊艇可能需要5年的時間建造。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 超級富豪定制的超級豪華遊艇製造過程相當保密

超級遊艇須具備什麼條件？

一般遊艇和超級豪華遊艇（superyacht or megayacht）之間並沒有明確的界限，但業界人士一般將船身長度超過74英尺（22.55米）的遊艇稱為超級遊艇。

但這個定義並非所有人一致同意，也有些人將超級遊艇專門用來指船身超過200英尺（61米）長的遊艇，一些代理商甚至將船身超過300英尺（91米）長的遊艇稱為「gigayacht」。

為《福布斯》雜誌（Forbes）撰寫遊艇行業專欄的作家斯普林傑（Bill Springer）表示，超級遊艇一詞是一種行銷手法。

貝佐斯的超級遊艇船身超過400英尺，豎立起來幾乎和埃及的吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）一樣高，和巴黎的埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的一半差不多。

像貝佐斯這樣的超級遊艇每年只有幾艘完工，而且由於受人關注，製造過程非常保密，製造商通常被要求簽署保密條款。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦泰晤士河上看到的一艘超級遊艇

遊艇行業發展如何？

過去20年來遊艇行業有著快速迅猛的發展。

美國船舶製造協會（US National Marine Manufacturers Association）的資料顯示，船舶銷售在2020年達到13年的新高點，顯示在新冠疫情封鎖措施下，更多人凖備出海尋求更寬廣的安全社交空間。

超級遊艇市場研究公司「VesselsValue」的研究員塔克（Sam Tucker）表示，遊艇行業現在正火熱發展，交易量突破紀錄，發展趨勢一片大好。

在去年新冠疫情初期，美國封鎖措施剛開始的時候，遊艇行業銷售一度下滑，但隨即迅速恢復。

2001年開始在佛羅里達州從事遊艇代理業的丹尼森（Bob Denison）表示，去年6月的時候，就好像「有人打開了開關一樣」，遊艇訂單迅速湧進。

「以前從來沒發生過這樣的情況，需求超過我所見過的兩倍或三倍。」

丹尼森的公司2020年售出了1008艘遊艇，比前一年增加了35%，2021年銷售可望進一步成長30%。

2020年他們售出65艘超級遊艇，而今年到目前為止已經售出40艘超級遊艇，等於是今年1月以來，每個星期售出2.2艘超級遊艇。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 超級遊艇往往是有錢人的象徵

買主都是誰？

大部分的超級遊艇買家都是企業和公司，這些企業和公司再把超級遊艇租賃出去，因此很難確定誰是真正的買家。

塔克將遊艇行業形容為「不透明的行業」，他表示，充分享受隱私是富豪們購買遊艇的最大意義，因此買家通常不希望身份被公開。

但是臉書的扎克伯格，微軟的比爾·蓋茲，還有其他許多科技業大亨，據說都擁有超級遊艇。

「超級遊艇是非常私人的資產，富豪購買的目的就是保有隱私，富豪們同時也考慮到安全和保護。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年，貝佐斯從他旗下公司藍色起源的航天器上對外發言

超級遊艇為何如此昂貴？

斯普林傑表示，遊艇提供給使用者「完全的獨享性能」，就像擁有私人島嶼一樣。

他說，遠在文藝復興時期，當時的有錢人支付相當於現在的數百萬美元來建造大教堂，「當時的大教堂是最雄偉最美麗的藝術建築，是當時世界上最吸引眼球的項目。」

「這就是富豪向世人們展示『我有錢，我的財富能做到這樣的事』。」斯普林傑說，從某種程度上來說，超級遊艇也具備類似意義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 幾個世紀以前歐洲富豪出資建造大教堂，類似現在的超級遊艇

最高級的超級遊艇是客制化的，每一道製作工藝都為了滿足富豪客戶最細節的需求。

製造超級遊艇費時多年，像貝佐斯那艘巨大的超級遊艇可能涉及400名工人和設計師，完工後，下水航行可能需要配備60名船員和服務人員。

塔克表示，擁有這樣一艘超級遊艇一年的航運維持開銷大約是購買價格的10%，他估計如果油價走高，還有更多的封鎖措施，可能會助長二手遊艇市場的熱絡程度。

還有什麼像超級遊艇那麼貴？

貝佐斯2013年花了2.5億美元買下《華盛頓郵報》（Washington Post），大約是新的超級遊艇價格的一半。

美國藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的一幅畫目前正在紐約拍賣，預估低價大約是1.45億美元，法國印象派畫家莫奈（Claude Monet）的一幅畫估計拍賣價格為3.5億美元。

維珍銀河（Virgin Galactic）公司太空飛行的預售票介於20萬和25萬美元之間。