中國宣佈大力打擊加密貨幣後，比特幣現恐慌式拋售

1 小时前

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在中國宣佈將對加密貨幣實施更嚴厲的監管之後，比特幣價格周三（5月19日）迅速下挫，三個月來首次跌破3.4萬美元。

以太坊、萊特幣、狗狗幣等其他加密貨幣也普遍出現恐慌式拋售，部分幣種一天內跌幅超過30%，一度引發崩盤擔憂。

過去半年，加密貨幣在一波全球性投機熱情的驅動下一路高歌猛進。包括特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克（Elon Musk）、嘻哈明星史努比狗狗（Snoop Dogg）都成為狂熱的追隨者，中國科技公司美圖也斥資一億美元加入這場豪賭。

一年前還在7000美元左右的比特幣在今年4月曾觸及6.3萬美元的高點，但進入5月後，市場情緒逐漸變得恐慌。上周，在電動汽車巨頭特斯拉宣佈不再接受比特幣後，比特幣價格下跌了10%以上。

此次重創則來自於大洋彼岸的北京。中國表示將禁止銀行和支付公司提供與加密貨幣交易相關的服務，它周二（5月18日）還警告投資者不要進行投機性加密貨幣交易。

截至北京時間周四（5月20日）上午，比特幣價格收復了一些失地，但仍徘徊在3.7萬美元左右。

與此同時，特斯拉在華爾街的股價下跌超過3%。這家由馬斯克創立的公司目前仍持有價值約15億美元的加密貨幣。

北京打擊

為了遏制洗錢，中國官方從2017年以來便禁止了首次代幣發行（ICO）和境內的加密貨幣交易，但很多人仍可以通過海外交易所交易比特幣等加密貨幣，這令北京方面感到擔憂。

周二（5月18日），中國人民銀行通過官方微信公眾號發佈了《中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》。

圖像來源，The Washington Post via Getty Images 圖像加註文字， 中國四川大山深處的一家虛擬貨幣「礦場」。

公告表示，金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具，也不得提供與加密貨幣相關的服務和產品。如果消費者在加密貨幣投資交易中蒙受任何損失，需自行承擔。

公告補充說，最近加密貨幣價格的劇烈波動「嚴重侵害人民群眾財產安全」，擾亂了「經濟金融正常秩序」。

消息公布不久後，一些加密貨幣機構紛紛收緊場外交易業務。MXC抹茶交易所暫停了場外交易，並宣佈該服務升級維護暫時延期。資產平台比特派則發佈消息，宣佈關閉場外交易、幣幣兌換服務等多項業務。

隨著比特幣價格在北京時間周三（5月19日）晚加快下跌，以太坊、萊特幣等其他加密貨幣也大幅回撤，一些被稱為山寨幣的小眾幣種近乎「腰斬」。

中國中央電視台援引幣Coin的數據，在24小時內，市場爆倉額約59.2億美元（約380億人民幣），爆倉人數近48萬人。

交易平台Markets.com的尼爾·威爾遜（Neil Wilson）表示：「一段時間以來，中國一直在向加密貨幣領域施壓，但這標誌著壓力在加大——隨著各國央行朝著自己的數字貨幣邁進，其他國家現在可能會效仿。」

「到目前為止，西方監管機構對比特幣還相當放鬆，但這種情況可能很快就會改變。」

圖像來源，The Washington Post via Getty Images 圖像加註文字， 中國當局近年對於挖礦企業的態度越來越嚴厲。

中國正加速推進自己的數字人民幣項目，試圖讓這種有央行背書的數字化法幣取代現金，加強對支付領域的控制。此前，由於支付寶和微信支付的成功，私營科技公司在中國的數字支付領域長期佔據壟斷地位。

盛寶金融（Saxo Markets）亞太區首席執行官亞當·雷諾茲（Adam Reynolds）對彭博社表示，「這對我來說並不奇怪，因為中國的資本管制可能會受到國內購買加密貨幣和向國外轉賬的挑戰。」

「因此，避免在中國使用它們對維持資本管制至關重要。對於一個擁有嚴格資本管制的政府來說，唯一可容忍的數字貨幣是他們自己的CBDC（央行數字貨幣）。」

特斯拉的冷落

今年3月，特斯拉CEO馬斯克出人意料地宣佈，這家電動汽車製造商將允許客戶使用比特幣購買汽車。

但上周，他的態度發生了180度大轉彎，表示將暫停比特幣購車計劃，理由是出於對環保的擔憂。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克曾出人意料地宣佈，特斯拉將允許客戶使用比特幣購買汽車。

由於開採加密貨幣（俗稱「挖礦」）需要使用大量高性能計算機進行晝夜不停地運轉和計算，需消耗大量電力。因此很多比特幣「礦場」通常依靠化石燃料發電，特別是煤炭。

「我們擔憂，用比特幣挖礦及交易會導致化石燃料的使用急速增長。特別是煤炭，其碳排放量是最嚴重的，」馬斯克寫道。

「加密貨幣是個好主意……但這不能以環境為代價。」

他表示，特斯拉不打算出售任何比特幣，並打算在挖礦轉向使用可持續的能源後恢復加密貨幣交易。

儘管中國不允許加密貨幣的交易，但全球超過75%的比特幣開採是在中國進行的。

分析

BBC科技事務記者 羅里·凱蘭-瓊斯（Rory Cellan-Jones）

對於那些關注加密貨幣領域一段時間的人來說，最近幾周發生的事是一個熟悉的故事。

一些隨機事件發生了。比如馬斯克在推特上宣佈特斯拉將接受加密貨幣支付，將比特幣推至新高，人們開始說比特幣正贏得主流的接受。

然後，另一個隨機事件發生了，或許是特斯拉大亨改變了方向。它又跌了下來，關於它成為主流的討論漸漸淡出人們的視線。

上個月，在Clubhouse的一個聊天室（另一個似乎從爆紅走向蕭條的現象），我表達了對加密貨幣的一些懷疑。

一位來自倫敦蓬勃發展的金融科技領域的資深人士突然跳出來：「羅里，羅里，」他責備我說，「加密貨幣正成為一種可接受的資產類別。」

由於大城市的機構對此感興趣，這聽起來有些道理——至少在4月份是這樣。

但本周，形勢發生了變化，英國《金融時報》報道稱，「機構基金經理對加密貨幣作為一種資產類別的未來產生了新的疑慮」。

我的思緒回到2013年，那時我第一次對比特幣產生了興趣。在第四台廣播的一則報道中，我花了0.5比特幣買了一個披薩餅，這個過程很複雜，似乎不值當時花的30英鎊——當然，按照今天的匯率，那是1.4萬英鎊的披薩。

我在文章最後將加密貨幣與17世紀的荷蘭鬱金香或20世紀80年代的倫敦房產進行了比較，我的想法是：「除非且直到比特幣可以用來買三明治，或者在你償還朋友的飯錢時被他們接受，否則比特幣很可能仍只是極客和賭徒的遊樂場。」

八年過去了，用比特幣買三明治幾乎還是不可能的。