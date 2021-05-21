張一鳴將卸任字節跳動CEO， 監管風暴下中國科技巨頭何去何從

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 38歲的張一鳴將在今年年底辭任首席執行官一職。

熱門視頻應用抖音的母公司字節跳動周四（5月20日）表示，聯合創始人張一鳴將在今年年底辭任首席執行官一職，退居二線。

在一封致員工的信中，張一鳴表示，他的合伙人梁汝波將接替這一職位，而他此後將負責公司的遠景戰略等長期事項。此舉標誌著這家中國科技巨頭自近10年前創立以來的最大變動。

38歲的張一鳴是中國政府不斷加強對互聯網公司的監管壓力之際，最新一位選擇離開聚光燈的老闆。該公司在全球引發轟動的應用TikTok（抖音海外版）的安全爭議也餘波未平。

退居二線

在一封致內部員工的信中，張一鳴表示，雖然現在公司業務發展良好，但不應停留於此，公司應該變得更有創造力和富有意義，因此希望自己「聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去」。

「公司當下還有很多重要的事情需要做到更好，我希望有比我更合適的人來改進日常管理，保障公司的健康發展，」張一鳴稱。

「我不是傳統意義上的成熟管理者，我也不是很擅長社交，我更喜歡研究組織和市場原理來減少管理，喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆，」他補充道。

張一鳴還表示，他將在未來六個月完成首席執行官的交接，屆時該公司聯合創始人兼人力資源主管梁汝波將接任其職務。

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據中國媒體財新網報道，梁汝波是張一鳴在南開大學的同學，張一鳴曾在南開大學的一次演講中提到，「大二的時候，他（梁汝波）去買了一台主機，我買一台顯示器，湊成一對，兩個人一起用。我們兩個微電子專業的人，每天一起鑽研編程。」

張一鳴稱，字節跳動是他和梁汝波一起試水房地產公司後再次合作創辦的第二家公司，梁汝波在招聘、企業制度和管理系統建設方面都發揮了重要作用。

成立於2012年的字節跳動總部位於北京。相比於騰訊和阿里巴巴等公司在中國國內取得的成功，字節跳動是一家真正意義上的全球互聯網公司。它旗下的熱門應用TikTok在美洲和歐洲都有數量龐大的用戶群，估計每月有7億活躍用戶。

這家獨角獸企業此前傳出正在籌劃首次公開募股（IPO），其在二級市場交易中的估值超過2000億美元，但公司在今年4月否認了該計劃，理由是公司「暫不具備上市條件」。

張一鳴在信中未說明領導層的變動是否會影響董事會的構成及其股權。

加強監管

張一鳴不是唯一選擇在公司風頭正旺時主動請辭的中國公司老闆。今年3月，電商巨頭拼多多的創始人黃崢突然宣佈辭任董事長職位，他表示，自己將投身食品科學和生命科學領域的研究。

今年3月，金融科技巨頭螞蟻集團的CEO胡曉明宣佈辭任，轉而負責螞蟻生態社會公益相關項目。

中國經濟學者、清暉智庫首席經濟學家宋清輝對BBC表示，他認為張一鳴的突然離職與北京近期不斷加強的要求中國科技企業合規經營的壓力有關。

「字節跳動這些年發展非常快，和其他互聯網企業一樣不斷在進行圈地，但這也導致了市場的無序競爭，這讓政府感到不得不管，」宋清輝說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 字節跳動旗下的TikTok在全球範圍內收獲了大量用戶。

多年來，北京一度採取不干涉的方式來鼓勵科技公司發展，但隨著科技公司日益激烈的競爭和兼併，並向金融服務領域拓展，官方開始對包括字節跳動在內的互聯網巨頭採取行動。

今年3月，中國反壟斷監管機構對字節跳動的子公司處以人民幣50萬元（7.78萬美元）的罰款，原因是該公司沒有依法申報一樁與媒體有關的投資交易。

當局對字節跳動的處罰還包括對數據和內容的管理不當。在張一鳴宣佈辭職的同一周，中國國家互聯網信息辦公室周五（5月21日）通報，抖音等105款應用程序「違法違規收集或使用個人信息」，要求其限期整改。

今年4月，中國央行和金融監管機構要求字節跳動等13家公司對互聯網金融業務進行自查整改。

「網絡平台企業在提升金融服務效率和金融體系普惠性、降低交易成本方面發揮了重要作用」，中國人民銀行在一份聲明中表示。「但同時也普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 張一鳴

今年3月，字節跳動還因涉及應用深度偽造（Deepfake）技術，被互聯網信息管理部門和警方約談。

「在幾年前移動互聯網還沒有這麼普及，雖然我們有法律法規，但幾乎沒人管，但是隨著4G、5G的普及，老人都開始用這些軟件，企業因為市場競爭侵害消費者利益的情況越來越嚴重，並且能影響輿論，」宋清輝說。

去年11月，中國監管機構在最後一刻叫停移動支付平台支付寶的母公司螞蟻集團370億美元的首次公開募股，這本會成為有史以來規模最大的股票上市。

上月，中國反壟斷機構以阿里巴巴集團濫用其市場主導地位為由，對其處以創紀錄的超過180億元人民幣（28億美元）罰款。

影響

在短短幾年間，字節跳動憑借著推薦算法的優勢，研發出多款走紅的社交媒體應用程序，包括抖音、今日頭條、西瓜視頻、懂車帝等，目前公司的員工數已超過7萬人。

宋清輝認為，張一鳴的離職更像是一種公司層面的表態，向監管部門表明公司「會轉變方向」。

和張一鳴類似、選擇卸任阿里巴巴董事局主席的馬雲，自去年10月在一次演講中批評中國金融監管部門和國有銀行之後，已很少在公開場合露面。

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「資本市場是很敏感的……（字節跳動）短期內肯定會在國內偃旗息鼓一段時間，以求穩為主，」他說道。「由於國內的敲打，字節跳動很可能加強在國際層面的擴張。」

自去年以來，字節跳動已多次調整公司領導層。4月底，該公司任命其首席財務官周受資兼任TikTok首席執行官，常駐新加坡。周受資曾任小米首席財務官，在小米上市過程中曾扮演重要角色。

去年，TikTok時任首席執行官凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）在從迪士尼（Disney）跳槽到字節跳動僅四個月後便宣佈離任。當時，TikTok正成為中美科技爭端中的一個被打擊對象。

美國前總統特朗普（Donald Trump）任內曾多次指責短視頻應用TikTok對美國「國家安全構成威脅」。

美國政界人士和官員也對該應用的用戶個人數據可能被傳遞給中國政府表示擔憂，但TikTok否認它會共享用戶數據的指控。