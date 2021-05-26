谷歌、微軟、臉書：雲戰爭與海底電纜 科技巨頭搶佔先機

邁克爾·溫羅（Michael Winrow）

BBC科技商務記者

44 分钟前

圖像來源，Orange Marine 圖像加註文字， 杜南特海底電纜在法國西部上岸

電訊市場研究公司通訊地理（TeleGeography）的研究主任艾倫·莫爾丁（Alan Mauldin）說：「在社交媒體臉書上發一張圖或在視頻網站YouTube上發一段視頻，在世界任何地方的人都能看到，這樣的科技發展或許讓人覺得匪夷所思，但其實它的背後，人們在海底做了很多工作才能使這樣的訊息社會得以成為現實。」

我們經常容易忽略的是，隨時隨地上網依賴的是成千上萬公里跨越世界大洋的海底電纜。它們為互聯網提供了通道，實際上98%的國際互聯網流量都通過海底電纜。

有些電纜將鄰國相連接，如愛爾蘭和英國之間有131公里的CeltixConnect電纜。其他如跨亞洲美洲的網關電纜（Asian-America Gateway cable），綿延2萬公里，連接各大洲。

數據沿著細如發絲的光纖高速傳輸。每條電纜的核心部分都有幾根這樣的光纖，然後再加上很多保護層防止光纖受損。

據海底電纜業務公司海底通訊（SubCom）製造業務總經理丹尼爾·索薩（Daniel Sousa）介紹，海底通訊網絡最大的挑戰是「整個電纜系統需要作為一個完整的系統來製造和測試」。

圖像來源，Orange Marine 圖像加註文字， 瑞內·德斯喀特號（René Descartes）承載的海底電纜足夠鋪設6000公里。

電訊公司海底橙聯（Orange Marine）的首席執行官迪迪爾·迪拉德（Didier Dillard）說，電纜在裝船之前要在岸上進行測試，這個過程可能需要兩周左右。

該公司擁有六艘電纜船，其中瑞內·德斯喀特號（René Descartes） 電纜船能夠鋪設6000公里的電纜。

過去，鋪設海底電纜這種既複雜又昂貴的工程主要由電訊公司來承擔。但現在高科技巨頭已經開始在海底電纜上投入大量資金。

通訊地理公司估計，谷歌、臉書、亞馬遜和微軟等這些網絡內容提供商，在過去五年中已經在電纜建設上花費了超過15億美元。

艾倫·莫爾丁說，原因很簡單，因為這些公司對帶寬的需求比任何公司都要多。

尤其是谷歌，它正在投資建設一些自己的電纜。居里電纜連接智利和美國；而與海底通訊（SubCom）公司合作鋪設的杜南特電纜（Dunant）在橙聯公司（Orange）通過位於法國聖西拉萊德里茨（Saint-Hilaire-de-Riez）的電纜登陸站連接美國和法國。

另外兩條也將很快完成：從葡萄牙沿著非洲西海岸到南非的伊奎安諾海底電纜（Equiano），以及連接美國、英國和西班牙的格雷絲·霍珀海底電纜（Grace Hopper）。

谷歌這些投資的原因有二：一是確保我們許多人可以隨時獲得生活工作依賴的互聯網服務；二是將業務擴大到從前服務不到位的地區。

但這也是對谷歌雲計算服務的投資。在全球各大高科技公司中，雲計算服務的競爭特別激烈。它已經催生了「雲計算戰爭」這一說法，以描述巨頭公司為爭取優勢地位所展開的對決。

雲計算已經成為一項巨大的業務，因為企業將他們的計算和數字存儲需求轉移到亞馬遜的AWS和微軟的Azure等雲服務上。

那麼，像谷歌這樣的巨頭控制這些重要的數字連接是否有任何不利之處？艾倫·莫爾丁說，雖然這些海底電纜由私營公司所有，但提供給其他公司使用。

「海底電纜上有多個用戶，而不僅僅是一個用戶。所有這些用戶都使用相同的基礎設施。」

雖然谷歌不直接出售其私有電纜的容量，但通常與電信公司共享一些容量。

例如，橙聯公司（Orange）能夠在杜南特海底電纜（Dunant）上向其客戶提供容量，作為回報，它允許谷歌使用其在法國聖西拉萊德里茨（Saint-Hilaire-de-Riez）的基地。

莫爾丁先生將海底電纜比作一條高速公路，谷歌和臉書就像是加高了護欄能裝載更多貨物的卡車，其他車輛雖然較小，但也在為所有其他用戶運送數據。

過去幾十年來，業界一直在討論衛星有替代海底電纜的潛力，甚至有朝一日可能會削弱海底電纜的主導地位。

總部設在倫敦的衛星運營商一網（OneWeb）最近發射了其第六批衛星，而伊隆·馬斯克的SpaceX正在通過其星鏈（Starlink）項目投資衛星技術。

不過，將衛星技術和海底電纜相比較沒什麼益處。

為偏遠地區提供互聯網聯接，衛星最為有效，因為在這些地區修建電纜非常困難，或者成本過高，而電纜目前最適合滿足傳輸大量數據的需求。

圖像來源，Orange Marine 圖像加註文字， 科技巨頭公司如谷歌和臉書都投入重金鋪設海底電纜

莫爾丁先生說，在世界各地的數據中心之間推送大數據的重任還是將由海底電纜來承擔。

但對電纜的這種依賴已經將科技巨頭推向了地緣政治領域。3月，臉書放棄了在加州和香港之間鋪設電纜的計劃，據說是由於美國國家安全官員的壓力。

英國皇家海軍以「水下戰爭」可能帶來破壞風險為由，宣佈正在建造一艘監視船以保護「關鍵」的海底電纜。

儘管有各種擔憂，但更常遇到的問題是，電纜由於受到自然環境或人類活動造成的損害，需要進行維修。

海底橙聯（Orange Marine）的電纜船目前正在修復被剛果民主共和國沿海水下塌方損壞的一條電纜。

但是，給海底電纜造成更大問題的還是人類的活動。在經常有拖網漁船作業的地區這更是一個突出的問題。2016年，分隔英法的英吉利海峽中，一艘拖著錨的船損壞了電纜，導致海峽中的群島互聯網中斷。

為了確保將斷網控制在最低限度，有必要迅速採取行動。海底橙聯公司的迪拉德先生說：「我們客戶提出的要求之一，就是我們隨時都有一艘電纜船待命，在24小時內出發處理問題。」

莫爾丁說，新冠疫情使人們更加關注互聯網的重要性。