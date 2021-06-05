美國聯合航空擬購超音速客機 紐約飛倫敦僅需三個半小時

41 分钟前

圖像來源，United/Boom 圖像加註文字， 新的"前奏曲"（Overture）超音速飛機將由位於美國丹佛的布姆（ Boom）公司生產。

美國聯合航空公司（United Airlines）宣佈，計劃購買至少15架超音速客機，並將在2029年重啟高速航空客運服務。

超音速客運航班於2003年結束，當時法國航空公司和英國航空公司將「諧和」（Concorde）超音速飛機退役。

新的「前奏曲」（Overture）超音速飛機將由位於美國丹佛的布姆公司（Boom）生產，該公司尚未對超音速噴氣式飛機進行飛行測試。

這款飛機需要符合美聯航在安全、操作和可持續性方面的要求。

什麼是超音速飛行？

超音速飛行是指飛機的飛行速度超過音速。在6萬英尺（18,300米）的高度中，這意味著飛行速度超過每小時660英里（1,060公里/小時）。

而一般客機飛行速度大概是每小時飛行560英里（900公里/小時），但「前奏曲」超音速飛機預計將達到每小時1,122 英里（1,805公里/小時）——也稱為 1.7 馬赫。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2003年，英國航空公司及法國航空公司的諧和（Concorde）超音速客機退役。

以此速度，倫敦飛紐約的跨大西洋航線能快上一倍。布姆公司稱，「前奏曲」（Overture）超音速飛機能夠在3.5小時內完成這趟旅行，飛行時間縮短了三個小時。

1976年，超音速協和客機投入服務，速度更快，最高時速為2.04馬赫——約每小時1,350英里（2,180公里/小時）。

但因為成本和票價高昂，以及2000年發生致命空難後，協和號在2003年退役。

有哪些挑戰？

乘坐超音速客機旅行有兩個主要問題：噪音和污染。

以超過音速的速度行進會引起音爆（sonic boom），在地面上聽會如同巨大的雷聲或爆炸聲。 布姆公司（ Boom）由此得名。

噪音問題也限制飛機可以飛行的地方。通常，這種飛機須降低速度，直到他們出海，遠離可能被巨大聲響打擾的居民。

布姆公司表示，它有信心「前奏曲」（Overture）超音速飛機在起飛、飛越陸地和著陸時不會比其他現在正服役的客機發出更大噪音。

它還希望改進飛機設計，因為協和式飛機將幫助它減少和降低音爆問題。

圖像來源，Boom 圖像加註文字， "前奏曲"超音速飛機有望成為"零碳客機"。

另一個大問題是耗油。

「超音速飛行，需要更多的動力及更多的燃料」，布姆公司的首席商務官凱西薩維特（ Kathy Savitt）向BBC說。

但她稱預計「前奏曲」超音速飛機將成為「零碳客機」。

超音速旅行真的能達到「可持續性」的環保要求嗎？

據此，布姆公司的計劃核心是讓「前奏曲」超音速飛機全數使用「可持續的航空燃料」（SAF)。

克蘭菲爾德大學（Cranfield University）航空與環境副教授蓋·格拉頓（ Guy Gratton）博士解釋，也許該公司會採用「高級生物柴油」，也就是從農牧業中廢棄的動物脂肪，或特別種植的高等作物等物質製成的柴油。

不過，另外一個大問題是「目前全球還遠沒有生產到足夠生物燃料，提供整個航空業飛機動力之所需」，他表示。

布姆公司預測，這個「電力到液體」的過程，亦即從風力發電後產生的可將再生能源去用於生產液體燃料，能彌補燃料缺口。

該公司的雷蒙德·羅素（Raymond Russell ）說：「我們盼望這個生物燃料產能在我們客機開始服務前，就很好地商業化。」

「整個行業都有數十億美元的航空公司承諾和投資」，他補充說。但它仍是一個需要繼續擴大規模的產業。

譬如，格拉頓博士便說，「我們能夠突然找到大量額外的可持續電力，而且還負擔得起嗎？」

「我並不是說它不能成功。未來也許可以，但目前尚未達到目的。」

超音速旅行的需求？

儘管協和飛機在50多年前的開發成本很高，但人們認為它在運營的最後幾年仍為英航帶來了盈利。

搭乘協和號客機曾被視為一種奢華的旅行方式，票價比普通噴氣式飛機的頭等艙座位還貴。

格拉頓說，如今那些最富有的旅行者可能更喜歡搭私人飛機。

富人無需乘坐商務飛機與公眾一起乘坐頭等艙，而是可以根據需要租用緊湊型私人飛機，直接往返於他們選擇的機場。避開值機櫃台和行李傳送帶也能節省旅行時間。

薩維特則認為，他們公司的研究表明乘客更想要速度，速度更快的客機能「加深人際連結，並建立更好的商業關係」。

與協和號飛機不同的是，布姆公司預計，即使機票以與「普通商務艙票價」相同的價格出售，「前奏曲」超音速飛機未來也能為航空公司帶來利潤。