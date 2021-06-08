G7攜手歐盟設立跨國公司徵稅新規 「避稅天堂」面臨考驗

47 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 耶倫稱此為歷史性協議。

美國、英國、法國、德國、加拿大、意大利和日本組成的七國集團（G7）和歐盟在周六宣佈達成「歷史性」稅收協議。根據該協議，各國將對在本國運作並開展業務的跨國公司統一執行至少15%的稅率。

這一措施有望幫助因為新冠疫情陷入債務困境的各國政府應對危機，同時幫助解決存在已久的大型跨國公司避稅問題。

美國財長耶倫說：「這很複雜，談判已歷時8年，一度在特朗普執政時受阻，我視此為歷史就成，顯示跨國合作可以成功的。」

國際科技公司微軟、臉書、谷歌等預料都會受到影響。但一些倡議團體認為這一稅率偏低，且無法阻止避稅港發揮作用。

1. 為何會有此協議？

徵稅是每個國家主權的體現，一直以來，要多國達成共同的徵稅協議都十分困難。

一些大型科技公司一直透過在一些低稅率國家設立分部，並把在全球各地所得的大部分營利，匯到這些低稅國家，確保自己繳交較低的稅款。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 七國集團各國財長在倫敦達成了這一協議。

這一做法合法，但備受批評。

例如臉書2018年在英國營利破紀錄達16.5億英鎊下只需交2850萬英鎊的稅，引發當地政府和輿論不滿。去年4月英國通過數字營銷稅，強制科技公司按照在當地的收入交稅，而不計算它們會否把營利轉移到低稅率國家。而法國政府亦曾就稅收問題與臉書爭拗，最終臉書同意向法國補繳1.06億歐元稅款。

大企業不單在稅率高的已發展國家避稅。英國非政府組織ActionAid去年10月曾表示，臉書、谷歌、微軟等大企業在多個發展中國家避稅至少28億美元，足以在全球20國請70幾萬名護士去協助抗疫。

新協議框架將要求他們在提供服務和產品的地方都要交稅，而不限於進行利潤結算的國家。

統一的最低稅率亦可避免各國以低稅率互相競爭。以英國為例，英國的企業稅定於19%，2023年預料會因應抗疫而提高至25%；而愛爾蘭則稅率僅12.5%。

協議落實後，英國、愛爾蘭及歐洲國家等針對科技公司的稅項將會被15%新稅率取代。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 臉書、谷歌等企業將會受新的稅制影響。

2. 哪些公司受到影響？

但協議具體怎麼實施仍需要各國去談判，並有待各國立法機構通過。

周六所公布的措施只是一個方向，根據G7的協議文件，這一項徵稅條款可套用到淨利潤率至少10%的「最大型及盈利最多的企業」，如果盈利高於這一數字，每個國家還有權對超出部分徵稅20%。

但具體來說，哪些是「最大型及盈利最多的企業」，並未有清晰定義，即是目前尚未知道包括多少企業，外界估計微軟、臉書、谷歌等都必然被包括在內。

但一些淨利潤率較低的大企業則可能避過徵稅。

例如亞馬遜2020年的淨利潤率只有6.3%，它一直以來都提高成本去作投資以擴大市場佔有率，它可能不被新協議所限制。不過美國財長耶倫被問到亞馬遜會否列入此到時表示，相信協議會包括所有大型、有盈利的企業，都會近乎符合其定義。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑞士財政部周一發聲明，指瑞士會繼續採取有需要的措施，確保繼續成為高度吸引商界的地方，似是暗示未必會參與歐美國家的集體擬定稅率政策。

3. 其他國家會否跟隨？

而稅收安排上，各國會否有差別，並未有定案。

一些規模較小、過往以低稅率佔取優勢的國家則希望有更大的自主權，去維持它們的競爭力。其中，稅率較低的愛爾蘭表明，討論協議時，要視乎國家的發展程度和大小，並希望爭取有更有認受性的稅務競爭。

一些國家的官員倡議，15%的稅率只是基礎，仍然有談判上調的空間，例如美國一方，正爭取把這個數字上升至21%。

英國的樂施會認為，15%的稅率太低，不會有很大分別，而且未能阻止避稅港的運作。

「這很荒謬，G7聲稱設立全球最低企業稅率去徹底修補破碎的全球稅制，訂立的稅率其實就是愛爾蘭、瑞士、新加坡等避稅港的軟稅率，」樂施會執行董事加布裏埃拉‧布徹（Gabriela Bucher）說：「他們設置的門檻這麼低，這些公司很容易就跨過去。」

她指出，協議並不公平，只是有利於G7，那兒是大部分大企業總部在所地，但犧牲了貧困國家的利益。

稅務正義網絡行政總裁亞歷克斯‧科巴姆（Alex Cobham）說，這份協議是一個轉折點，但仍然「極度不公平」。

他對BBC表示：「我們今天已經邁出第一步，提出最低稅率的想法，但我們需要的是確保企業的收益、營利，要平均地分配至世界各地。」

協議另一最大的問題是包括多少個國家。目前協議只限於G7和歐盟，外界關注焦點落在今年7月在威尼斯舉行的二十國集團（G20）財長會議，預料屆時會討論這一稅制問題。

中國、俄羅斯、巴西以及其他國家會否跟隨，將會決定有關稅制的成效。

而出名低稅率的瑞士財政部在周一發聲明，指瑞士會繼續採取有需要的措施，確保繼續成為高度吸引商界的地方，似是暗示未必會參與歐美國家集體擬定的這一稅率政策。

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4. 企業有什麼回應？

臉書國際事務副主席尼克·克萊格（Nick Clegg）說：「我們希望國際稅務改革進度成功，並承認這意味臉書會在不同地方繳納更多稅。」

亞馬遜發言人表示，協議是進一步令國際稅務系統走向穩定。谷歌發言人說，表示強烈支持更新國際稅務規定，並希望各國合作，確保協議可行和平衡。

互聯網公司多年來都受到歐美政府的施壓，要求它們多交稅，它們早已做好凖備會迎來此類政策。