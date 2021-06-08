亞馬遜創辦人貝佐斯將嘗試自家公司的首次載人太空之旅

26 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 貝佐斯表示，他將作為藍色起源的首批乘客之一進入太空。

亞馬遜公司（Amazon）創始人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）表示，他將和弟弟作為藍色起源（Blue Origin）的首批乘客之一進入太空。藍色起源是貝佐斯創辦的太空旅行公司。

貝佐斯在Instagram上發帖稱，太空飛行是他「一生」都想做的事情。

藍色起源還在拍賣太空艙裏的一個座位，以與他們兄弟一起進行首次飛行。

貝佐斯是世界上最富有的人之一。據《福布斯》雜誌數據，他的淨資產為1862億美元（1315億英鎊）。

「7月20日，我將和我的弟弟一起踏上這段旅程，」他在Instagram上寫道。「最棒的冒險，和我最好的朋友」。

貝佐斯的弟弟馬克（Mark）在影片中稱，這是一個「非凡的機遇」。

圖像來源，Blue Origin 圖像加註文字， 貝佐斯將乘坐新謝潑德（New Shepard）火箭升空。

目前太空艙裏這個座位的競拍價已達到280萬美元。拍賣將於6月12日結束。

貝佐斯將乘坐新謝潑德（New Shepard）火箭升空，這是藍色起源開發的可回收火箭系統，可以實現亞軌道太空飛行。

新謝潑德的助推火箭可以從太空返回後垂直降落在地面上，其名稱來源於艾倫·謝潑德（Alan Shepard），他是第二位進入太空的人，也是第一位進入太空的美國公民。

藍色起源公司成立於2000年，並從2015年開始測試新謝潑德火箭。它的潛在競爭對手是埃隆·馬斯克（Elon Musk）的航天公司SpaceX，但貝佐斯更希望他的公司專注於太空旅行。

圖像來源，Reuters

根據藍色起源網站，該公司計劃將乘客送入距離地球表面100公里（62英里）的高空，讓他們體驗失重。可容納6個艙位的太空艙將通過降落傘返回地球。

這次飛行將在貝佐斯辭去亞馬遜首席執行官一職的兩周後進行。此前貝佐斯曾宣佈，他將在7月5日辭職。

相反，他將成為這家30年前在車庫裏創立的電商巨頭的執行董事長，這樣他就有「時間和精力」專注於其他業務。