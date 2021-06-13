加密數字幣挖礦衝擊全球環境 不只是中國的挑戰

1 小时前

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比特幣問世十多年後，加密數字幣挖礦逐漸變成耗電幾十萬千瓦時規模的產業，散戶的家庭作坊被大型礦場取代，除了衝擊金融投資圈，挖礦的環境代價也從微乎其微到無法忽略。

有學者建議在聯合國第二次全球氣候峰會召開之年，應該推動取締加密數碼幣交易、禁止挖礦、禁止挖礦機進出口。

挖礦系統包括數以百萬計的挖礦機，其中七成在中國，大部分屬於不同規模的礦場。

中國近年來在推動數字貨幣的同時推出遏制比特幣的多項政策，包括金融和支付機構不得接受加密貨幣作為支付結算工具；不得提供與加密貨幣相關的服務和產品；打擊比特幣挖礦和交易行為等，重創比特幣，也使得加密數字幣挖礦的流動性更大。

英國諾桑比亞大學（Northumbria University）國際發展學高級講師彼得·豪森（Peter Howson）認為，比特幣等加密數碼幣對環境的破壞以及社會衝擊，是一個全球問題，需要全球共同解決。

比特幣挖礦是什麼意思？

簡單說，就是用安裝了特定芯片和軟件的電腦做函數題，哈希函數，計算出正確答案，就可以獲得比特幣。這個過程有點像在金礦淘金，所以借用了挖礦、挖礦機和礦工之類標籤。

解題需要電腦不分晝夜運轉。一般來說，軟硬件配置越先進，挖礦收獲比特幣的效益就越高。普通電腦也可以用來挖礦，但「中彩」機率很低，成本高，不划算。

家庭作坊式的挖礦，就是自己在家用電腦解題找幣，即使挖礦卡耗電量大，也還在可以承受範圍之內。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 比特幣2008年問世，比特幣支付系統2009年問世，其總市值目前已達1萬億美元。

從2009年中本聰推出「創世區塊」，宣告比特幣問世，早期是家庭作坊式散戶操作，自己在家給電腦裝上特製芯片軟件就可以開挖。

隨著挖礦機多次更新迭代，加密數碼幣被賦予的財富價值膨脹，家庭作坊被大規模礦場取代，挖礦找比特幣（還有以太幣等其他加密數碼幣）逐漸成為一個規模龐大的產業。

所謂礦場是指以商業模式運作許多挖礦機的公司，現在還包括利用提供雲計算服務出租挖礦能力的業務。

礦場可以理解為互聯網數據中心（IDC）的低配版。除了礦主用自己的設備挖礦，也提供託管服務，專區電費差價。

雖然中國政府2017年就關閉了加密數碼幣交易市場，但全球對比特幣、以太坊等虛擬幣的需求旺盛，而大部分挖礦機和礦工位於中國。

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「清潔產業」怎麼破壞環境？

比特幣總量和黃金總儲量一樣是有限的，而挖幣活動規模化、產業化之後，現在全世界至少二百多萬台礦機同時挖礦，挖到加密幣的機率減小，拼效益變成拼硬件，設備更新迭代好比失控的軍備競賽。

挖礦業對電力和其他資源的消耗隨之膨脹，對環境的衝擊便難以忽視。

資源

挖礦對一些重要而稀缺資源的需求，會導致市場供需關係失衡，比如電腦芯片短缺，價格上漲。2021年上半年，英特爾和蘋果之類品牌專利芯片價格上漲了約70%，間接加大了對環境和資源的壓力。

由於硬件更新不受控制，類似於軍備競賽，每年損毀淘汰、廢棄大量挖礦機/電器垃圾。

電費

大型礦場最主要的挖礦成本不是硬件購置更新，而是電費，這也是礦場選址的一個重要考量。

為了利潤最大化，一些礦主採取流動作業方式，把挖礦機安裝在集裝箱或大貨車車廂裏，一旦發現電費更低的地方，隨時遷移。

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比如中國西南地區夏季多雨，水力發電充沛，剩餘電力較多，比特幣挖礦可以輕易消化這些剩餘的電力。到了冬季枯水期，則遷往華北和西北煤炭大省，利用那裏的火力發電網。

業內稱之為尋找電費窪地。

一些設備陳舊、效率低下的礦工無法跟財大氣粗的礦場、礦池爭奪，甚至開始啟動廢棄、閒置的煤電廠。

跨境流動

中國各地對加密幣挖礦的政策鬆緊不一，比如四川省鼓勵高用電行業在豐水期幫助消化多餘水電，就被幣圈礦工視為鼓勵。

內蒙古自治區政府則下令「全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，2021年4月底前全部退出」，目的是「加快淘汰化解落後和過剩產能」，還設了舉報熱線。

但有些大型礦場事先已經轉移到其他地區或境外。據21世紀經濟報道，中國一些大型挖幣礦考慮全球化布局和轉移，比較看好中亞和北美。

不過，這些國家已有應對凖備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 硬件迭代更新對比特幣、以太坊等加密數碼幣挖礦的效益至關重要

比如，阿塞拜疆已開始對來自境外的比特幣礦工/礦場採取限制措施。

該國的黑海沿岸地區電力短缺問題嚴重到必須輪流停電的程度。當地政府認為電網負荷過重、供電系統受損，應歸咎於比特幣挖礦。

伊朗電費相對較低，主要用燃油發電。伊朗2021年春夏季節出現電力供應緊張，電力部門認為主要原因是加密數碼幣非法挖礦。

該國電力官員引述劍橋大學一項研究稱，自2020年10月以來，伊朗虛擬貨幣礦工用電量增加了4.5倍，估計這些挖礦機耗電量至少為2000兆瓦。

英國雖然還沒有發現中國礦工遷入，也無法置身事外。2021年5月，英格蘭中西部一次警方突襲一處用電量異常大的農莊，原以為是非法種植大麻，結果出乎所有人意料，竟繳獲了百餘台比特幣挖礦機，通過一個改裝線路接駁到當地電網偷電。

有何對策？

國際社會對加密數碼幣行業的態度各不相同。

由聯合國支持的加密幣氣候協議和比特幣礦工理事會誕生，目的就是清理亂象，規範行業。

這類自我監管組織只能敦促，建議 - 呼籲美國的加密幣礦工只用剩餘的可再生能源，但現實中這麼做有損利潤；如果礦場所在地沒有可再生能源，那只好增加挖礦機，同樣會增加碳排放。

豪森則認為，龐大的虛擬幣挖礦產業的存在，意味著中國在2030年前達到減少65%碳排放的目標幾乎不可能。

他提出的政策建議是打擊加密幣交易，或者禁止進口、使用挖礦設備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年6月，美國諾頓殺毒軟件公司宣佈將以太坊挖礦納入產品清單。以太坊是目前世界主要加密數字幣之一

不過，幣圈、網絡科技和能源業不乏支持挖礦的力量。

中國比特幣挖礦業內人士認為，能耗大是事實，但在電力系統能源合理利用方面還有很大提升空間，包括利用目前被浪費的電力。

在一些經濟較落後地區，這意味著創造就業機會。

同時，新能源科技也提供了另一項選擇。

英國威爾士一個農莊正在嘗試用牛糞沼氣為以太坊挖礦供電。

農莊的牛群提供牛糞，通過厭氧分解產生沼氣用來火力發電，三分之二用來補充農莊本身和農莊經營的休假房車營地的供電，剩下三分之一為加密數字幣挖礦供電。

設在一輛貨運卡車車廂內的礦場目前只挖以太幣，農場主/礦主將來凖備擴大挖礦幣種。

互聯網和金融科技業對加密數字幣的態度直接影響到挖礦活動。