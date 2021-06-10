拜登撤銷特朗普政府對TikTok和微信的禁令，中國表示歡迎

8 小时前

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（6月9日）撤銷了前總統特朗普（Donald Trump）時期的一項行政命令，該命令禁止中國應用程式抖音海外版（TikTok）和微信在美國運營。

這項禁令因面臨一系列法律挑戰，從未真正生效。

但這並不意味著Titok等應用程式已經「過關」。取而代之的是一項新行政令，美國商務部將據此審查那些在「外國對手的管轄範圍」內設計和開發的應用程式，包括中國的應用程式。

拜登表示，當局應通過「基於證據的方法」，看看它們是否對美國國家安全構成風險。

中國商務部周四（6月10日）對這一決定表示歡迎，稱其是「朝著正確方向邁出的積極一步」。

新行政令

拜登在他的新行政命令中表示，聯邦政府應通過「嚴格的、基於證據的分析」，來評估基於中國的應用程式和軟件構成的威脅，並應解決「與總體國家安全、外交政策和經濟目標相關的、任何不可接受的或不當的風險」。

他提及，應用程式可以「訪問和獲取用戶的大量信息」。「這些數據收集可能會讓外國對手獲得這些信息，」他說道。

《華爾街日報》報道說，新行政令沒有特別針對任何公司，但要求審查與中國等國有潛在聯繫的所有軟件應用。因此，此舉對中資所有的應用程式的打擊力度甚至可能超過特朗普政府時期的禁令。

TikTok在美洲和歐洲都有數量龐大的用戶群，估計每月有7億活躍用戶。目前，每月有大約8000萬美國人在使用TikTok。微信則在美國的亞裔群體中擁有龐大的影響力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統拜登撤銷了前總統特朗普時期的一項行政命令。

拜登的此次行政令還撤銷了特朗普任內一項影響支付寶、微信支付、QQ錢包和騰訊QQ的禁令。這份禁令於今年1月特朗普下台前不久簽署，以禁止它們在美國進行交易活動。

美國公民自由聯盟（ACLU）高級律師阿什利·戈斯基（Ashley Gorski）對推翻該禁令的決定表示歡迎。

「拜登總統撤銷特朗普政府的這些行政命令是正確的，這些命令公然侵犯了《第一修正案》規定的美國TikTok和微信用戶的權利，」她說。

「商務部對這些和其他應用程式的審查不能讓我們走上同樣的歧途，成為未來禁令或其他非法行動的煙幕。」

根據白宮的一份情況說明書，拜登的新行政令要求TikTok等應用軟件採取問責措施，包括對該應用可能的安全風險進行「可靠的第三方審計」。

白宮還表示，該審查將涉及可能被用於支持外國對手的軍事或間諜活動，或可能被用於收集敏感個人數據的應用。

TikTok和微信沒有對此消息發表評論。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 字節跳動旗下的TikTok在全球範圍內收獲了大量用戶。

TikTok和微信怎麼了

TikTok是近年在全球年輕人中相當風靡的短視頻應用程式，由中國公司字節跳動（Bytedance）所有。微信是一款以在線聊天為主的多功能應用，由騰訊公司所有。

2020年，特朗普政府下令禁止Tiktok和微信在美國境內的下載和更新，並要求TikTok要麼出售其美國業務，要麼關閉運營。

白宮指責TikTok對美國「國家安全構成威脅」。美國政界人士和官員也對該應用的用戶個人數據可能被傳遞給中國政府表示擔憂，但TikTok否認它會共享用戶數據的指控。

北京指責華盛頓的行為是「泛化國家安全概念」，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做「有罪推定」。官方媒體稱其無異於「搶劫」。

中國外交部發言人還表示，希望美國為投資經營者「提供開放、公平、公正、非歧視性的營商環境」，停止將經貿問題政治化。

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當時，曾一度有甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）將收購TikTok美國業務的消息傳出，這些企業或將負責處理TikTok在美的用戶數據和內容審核。

但在實際層面上，對TikTok和微信的限制幾乎沒有成功實施過。在一批美國微信用戶起訴特朗普政府的禁令違反了第一修正案的精神後，去年9月，舊金山地方法官作出裁定，叫停了對微信的禁令。

該法官認為政府禁令「對言論造成的限制大於在國家安全角度為國家重大利益服務的必要性」。

在特朗普對TikTok下載禁令生效前幾個小時，另一名哥倫比亞特區聯邦地區法院法官也作出裁決，叫停了美國當局的決定。

隨後，由於其他法律訴訟以及特朗普在大選中失利的情況，讓該禁令和美國企業的收購計劃都無果而終。

相比之下，TikTok在另一大市場印度遇到的困境更為直接。印度同樣在去年以國家安全為由，封禁了這款應用。曾備受印度人歡迎的TikTok 後來宣佈終止印度業務，並將大幅裁員，只保留核心團隊。

中美科技交鋒

儘管白宮易主，但中美兩國在科技與國防軍事上的交鋒並未停止，甚至有戰線擴大的趨勢。

美國總統拜登上周簽署了一項行政令，擴大了禁止美國實體投資據稱與國防或監視技術行業有關聯的中國企業黑名單，使禁止美國人投資的中國企業總數達到59家。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美貿易戰：「科技冷戰」給中美及世界帶來什麼？

中國電信、中國移動、華為、監控設備製造商海康威視、芯片製造商中芯國際榜上有名。

美國當局還希望解決供應鏈問題，以減少對中國的依賴。美國參議院周二（6月8日）批准了一項價值約2500億美元的法案，旨在通過加大對科技領域的研發投入來贏得與中國的競爭。

下周，拜登總統將會見歐盟委員會主席馮·德萊恩（Ursula von der Leyen），預計兩人將宣佈圍繞技術和貿易建立伙伴關係，以試圖遏制中國作為技術超級大國的崛起。