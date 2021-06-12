汽車革命風暴已起 加油站前路山窮水盡可有柳暗花明？

賈斯汀·羅拉特（Justin Rowlatt）

BBC 環境事務首席記者

35 分钟前

圖像來源，Dorien Monnens 圖像加註文字， 加油站作為汽車工業歷史的一部分，由於能源轉型面臨生存威脅。

對於大多數考慮購買電動汽車的人來說，最擔心的是如何給這個東西充電。

實際上你真正應該問的是：如果你不用電動汽車，你該怎麼給你的汽油或柴油車加油。

這是因為在未來20年中，電動汽車將使加油站業務進入死亡漩渦，使電動汽車成為所有車主的不二選擇。

為什麼？因為給電動汽車充電將比給汽油和柴油汽車加油更為簡單。

這不僅僅是因為英國政府已經禁止從2030年起銷售新的汽油和柴油車。

設想一下，如果我們現在不是用電動車取代汽車，而是要是用化石燃料動力車取代電動汽車，情況會怎麼樣。

你正在為一個新的加油站寫風險評估報告。你想在城市中央的地面挖一個大洞，放入一些油罐，並注入大量高度可燃的燃料。

然後你提議安裝一個高強動力的泵，並請公眾隨意參加試用。

他們都開著車來了，引擎熱烘烘的。你把能噴灑高度易燃液體的強力泵交到他們手上。

他們在沒有任何監督的情況下，會用泵把大量高度易燃液體注入到他們熱烘烘的車中，然後付錢給你，再開車離開。

你願意在這樣的風險評估報告上簽字同意嗎？你覺得健康和安全監管機構會批准嗎？

說了這麼多，我的要點是：給汽車加油，無論是汽油還是柴油都是危險的，這就是我們必須在專門設計的集中加油點加油的原因。

無處不在的電力

與汽油柴油相比，電力已經幾乎無處不在。這會兒你的汽車在哪裏？你覺得它附近可能就有一條電線嗎？沒錯，正是如此。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 汽油柴油是易燃易爆品，因此汽車加油只能在去加油站。

唯一要解決的問題是如何將電力從幾英尺的地下引入地上，方便你可以將電源輸入你的車電池。

要解決這個問題，你不必是美國著名發明家托馬斯·愛迪生（Thoms Edison）。

如果你住在一個公寓或一個沒有車道的房子裏，不必擔心。現在的目標是要在幾乎所有停車位上都有一個電動汽車（EV）充電點。

電動汽車充電公司Pod Point希望參與興建電動汽車充電點工程項目，為英國的電動汽車布局設點。

該公司的艾力克·費爾巴恩（Eric Fairbairn）預測說：「有朝一日你根本想都不用想動力是怎麼進入了你的車，這就是現在努力的方向。」

當然，我們離這樣的理想境界還有很長的路要走，這並不奇怪。

我們只是處於電動革命的初期：只有7%的新車是電動的，它們只佔道路上車輛的一小部分，因此並沒有一個巨大的市場。

但是，變革正在迅速來臨，對充電基礎設施的投資也在隨著這種變革而來。

當我們數以百萬計的人想要充電時，利潤將會很高，就像一個世紀前汽車時代來臨時的加油站建設熱潮一樣。

第一批在家裏獲得充電裝置的人是那些有車道的人，他們可以把電線連接到車身充電。

他們已經安裝了特殊的充電點，在夜間通過房屋的供電系統為汽車電池充電，通常能享受夜間最便宜的電費。

通常這樣的充電過程比較緩慢。每充電一個小時，能得到約30英里左右的行駛電力，但是慢就慢吧，反正大多數人夜裏都把車停在車道上，你只需支付每英里幾分錢的電費。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 電動汽車行業的目標是要讓人們停車在哪裏，哪裏就有充電的設備。

一些地方政府已經開始在燈柱上安裝類似的充電器，設計師們正在研究可以建在路邊的充電點，一些工作場所已經為他們的員工安裝了充電器。

在未來的幾年裏，這樣的創新我們將看到更多。

我們也開始看到一些商家為客戶安裝充電樁。

事實上，免費充電可能會像免費Wi-Fi一樣，成為吸引你進商店的一個小誘惑。

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在那些電動車樂觀主義者的描述中，世界是這樣的一個地方：任何地方都可以充電，無論是在家裏睡覺、還是在工作、購物、或者在電影院看電影，車停著就能充電。

幾乎無論你在做什麼，能量都會向你的汽車流去。

艾力克·費爾巴恩說，就此而言，97%的電動汽車充電將發生在遠離汽油泵的地方。

他說，「設想每天晚上有人來給你的車加滿汽油，這樣你每天早上就有300英里的續航能力，你還會需要什麼別的嗎？」

在這樣一個美麗新世界裏，你只有在真正的長途旅行中才會把車停在服務站裏，這時你會在喝咖啡和使用服務站裏的其他設施時給你的電池充電20到30分鐘。

死亡判決

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 預計在未來將能隨處見到電動汽車充電設施

如果這個預測是凖確的，那麼對於英國的8,380個加油站來說就是一個死刑判決。

而且，這個行業的衰落可能來得出乎意料地快。想想吧，隨著電動汽車開始排擠汽油和柴油汽車，加油業務將減少。那些處於生存邊緣的服務站將開始無以為繼。

這將使汽油和柴油車的司機們更難找到加油站，剩下的加油站經營者也可能覺得需要提高價格才能維持利潤。

因此，加油站會越來越少，而且很可能更貴。同時，給電動車充電將變得越來越容易。更重要的是，隨著市場規模的擴大，電動汽車將變得更便宜。

你可以看到這樣的趨勢：越多加油站關閉，我們使用電動車的可能性就越大，反過來又導致更多的加油站被迫關閉。如此循環，環環相扣。

正是因此，我將之稱為一個死亡螺旋。

不要擔心所有這些新能源汽車的電力將從何而來。

英國國家電網表示，為所有即將上路的電動汽車充電不會是個問題。

實際上，英國國家電網預計對電力的需求不會有太大的增長，即便所有人都開電動車，對電力需求的增長也只有10%。

這是因為我們開車的次數比我們想象的要少得多。根據英國交通部的統計數據，汽車平均行程只有8.4英里。

而且，英國國家電網的控制主管伊莎貝爾·海爾（Isabelle Haigh）解釋說，電網系統中已經有了相當多的備用容量。

她說：「大多數充電不會在高峰期進行，而且多年來高峰需求一直在減少，所以我們非常有信心有足夠的能源來滿足充電需求。」

圖像來源，Suzanne Emily O'Connor 圖像加註文字， 隨著加油站越來越少，電動汽車也就越來越有吸引力。

這是因為電網在設計時的最大容量是為了滿足最大需求的時刻， 例如，在足球決賽的中場休息時，全國人民都打開電水壺燒水沏茶。

其餘的時間一些發電機是閒置的。電動汽車將能夠利用這些發電機，而且由於人們通常在夜間需求低的時候充電，電動汽車提高電力峰值需求的可能性很小。

另外，智能充電系統也將有所幫助。它們可以讓你的充電器與電網溝通，找到你的汽車充電的最佳時間。

這是為了確保你用最便宜電費充電，同時也幫助電網平緩需求的高峰和低谷。

智能充電也有助於最大限度地利用可再生資源，例如，在大風天裏電力發電便宜又高產，讓司機們在這樣的天氣充電又可節省一筆電費。

降神會和便利店

然而，加油服務站的沒落並不值得慶祝。在一些小城鎮和村莊它們是碩果僅存的零售商店，也是許多人賴以生存的購物生命線。

那麼，加油服務站能找到自己的重新定位和作用嗎？在傑克·辛普森（Jack Simpson）看來，某些加油站是能夠成功轉型的。

他把利茲的一個舊加油站改造成了集植物商店、酒吧、音樂場所、餐廳、藝術畫廊於一身的地方，名為「海德公園圖書俱樂部」。這裏甚至還舉辦過降神會。

傑克說：「人們會突然進來吃飯，我就說真的很抱歉不能招待，我們正在辦降神會。」

圖像來源，Hyde Park Book Club 圖像加註文字， 海德公園圖書俱樂部所在之地原本是一個有80年歷史的加油站。

他說，這個地方的位置靠近市中心、有個大前院和寬敞的間隔使它成為一個可以靈活使用的場所。

「我認為這也符合文青們對20世紀西方文化的癡迷。」

汽油零售商協會（PRA）的主席布萊恩·麥德森（Brian Madderson）則更加務實。PRA代表著5500家獨立的加油站，他們佔該行業所有加油站總數的70%。麥德森先生說他的協會成員已經開始調整適應內燃機後時代所面對的世界。

他說，很多加油站已經開始投資建成全功能的便利店、提供高質量的外賣食物和自動洗車業務增加收入。 他說，只要可行，他們將繼續在盡可能長的時間內讓駕駛者為他們的汽油和柴油車輛加油。

他認為從汽油和柴油車過渡到電動車將需要數十年。「這些車輛根本不會在一夜之間從道路上消失。汽油和柴油加油站對於保持我們這個國家在2030年以後的交通順暢至關重要。」

也許吧。然而，技術變革也可能是非常迅猛，很具「殺傷力」的。

不妨看看20世紀初馬車的命運。