WhatsApp回應隱私保護質疑 端到端加密功能不向政府妥協

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圖像來源，WHATSAPP 圖像加註文字， 在此次推廣活動中，其中一則廣告表現了一對情侶在同幾位健談的朋友共進晚餐時，二人使用WhatsApp交流。

6月14日（周一）起，即時通訊軟件WhatsApp正式推出首個以隱私為主題的全球推廣活動，以回應用戶對其隱私條款改變的不滿。

今年1月，WhatsApp宣佈凖備更改使用條款，要求用戶同意它可以與母公司Facebook分享用戶數據，引起其全球多個國家與地區用戶的強烈反對。

BBC科技記者佐伊·克萊曼（Zoe Kleinman）報道稱，WhatsApp同時表示，他們收到了包括英國等國政府的壓力，要求在信息加密的方式上進行妥協，該公司對此堅決反對。

WhatsApp負責人威爾·卡斯卡特（Will Cathcart）接受BBC採訪時表示，各國政府在安全方面應該「要求更多」，而不是更少。

「確保人們安全的第一步是，你必須有強大的安全性，我們認為各國政府不應該設法鼓勵科技公司提供薄弱的安全保護，」他說。

「他們應該設法鼓勵甚至強制要求各公司提供最強大的、可行的安全保障。」

此次市場活動6月14日在英國與德國率先開始，還將在多國推出。

WhatsApp使用端到端加密，也就是說信息只能在發信設備與收信設備上讀取。WhatsApp平台本身（以及默認情況下其母公司Facebook）無法查看或者攔截這些信息，執法部門同樣無法這樣做。

英國內政大臣普麗緹·帕特爾（Priti Patel；英國駐港澳總領館漢化名：彭黛玲）曾表示，在打擊分享兒童性虐待非法內容的行動中，端對端加密的做法是「不可接受的」。

她今年4月在一次講話中表示，希望見到端對端加密在使用時「可以同時與公眾保護及兒童安全保持一致」。但她沒有詳細說明如何進行運作。

Facebook表示，該公司打算在旗下其他服務方面更大範圍地進行加密操作。

WhatsApp在中國大陸地區遭到禁用。該公司還正在起訴印度政府，稱印度當局的新數字規定將強迫該公司違反自身隱私保護條款。目前Whatsapp在全球擁有20億用戶，其中約有4億在印度。

卡斯卡特表示，伴隨全球各個地區都在收緊對科技行業的規定，他不得不接受可能會有更多國家選擇封鎖該平台的現實。

打擊非法內容

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國內政大臣帕特爾表示，端對端加密不利於打擊兒童性虐待非法行為。

儘管無法讀取用戶之間的信息內容，但該公司已經開發出其他工具，幫助封鎖非法內容與被廣泛傳播的錯誤信息。

卡斯卡特稱，WhatsApp每月封禁的用戶數達200萬個，2020年，該平台向美國國家失蹤與受虐兒童援助中心（National Center for Missing and Exploited Children）舉報了30萬張圖像。

該平台使用的方法包括收信者舉報，以及對WhatsApp可以看到的未加密數據進行機器學習，這種未加密數據包括用戶發出信息的音量大小以及用戶加入的群組數量。

被多次轉發的信息同樣會被系統標記，一條信息可以被一名用戶分享至的人數方面也有限制。

服務條款更新引發的爭議

今年1月，WhatsApp宣佈將更改使用條款，並表示不接受條款更新的用戶將開始無法使用其功能。

這使得數萬用戶威脅稱要棄用該平台。他們錯誤認為新條款意味著WhatsApp將開始與Facebook分享用戶信息數據。同時還有虛假信息稱，該平台私人信息隱私保護條例將要改變。在這個過程中，成千上萬的用戶轉向使用WhatsApp競爭對手Signal、Telegram等平台。

WhatsApp更改使用者條款在香港也引發了關注，有分析留意到，Facebook與谷歌（Google）等美國科技公司在香港《國安法》實施後，已經宣佈不會處理香港政府提出的數據請求，因此在這方面的直接影響較小。

BBC科技記者佐伊·克萊曼（Zoe Kleinman）報道稱，新條款帶來的改變其實主要與允許通過WhatsApp支付款項的功能有關。

卡斯卡特表示，WhatsApp對其通知製造的「混亂」負有責任。