澳大利亞與中國：中澳貿易爭端升級，葡萄酒傾銷案將被訴諸世貿

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國稱澳大利亞紅酒存在非法「傾銷」。

澳大利亞宣佈將正式向世界貿易組織（WTO）提出申訴，針對的是中國去年對澳大利亞葡萄酒徵收高達218%的關稅。

中國稱，增加關稅是由於貿易不當行為導致，澳大利亞對此表示否認。

澳大利亞表示，它對直接與中國接觸來解決這個問題持開放態度。

中國是澳大利亞葡萄酒出口的最大市場，葡萄酒生產商稱，他們遭遇關稅上漲帶來的嚴重衝擊。

澳大利亞政府在一份聲明中表示，將這一爭端提交世貿組織的決定，是在與葡萄酒生產商廣泛磋商後做出的。

澳大利亞貿易、旅遊和投資部長丹·泰漢（Dan Tehan）表示：「政府將繼續積極捍衛澳大利亞葡萄酒生產商的利益，利用世貿組織現有體系來解決我們的分歧。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 去年下半年以來，中國對澳大利亞七種產品實施禁運，包括葡萄酒、大麥、木材、龍蝦等，涉及的商品總價值高達60億澳元。

澳大利亞國家葡萄和葡萄酒生產商協會的首席執行官托尼·巴塔格倫（Tony Battaglene）告訴BBC，儘管「沒有捷徑」可言，將此事提交給世貿組織是解決問題的正確方式。

他說：「訴諸世貿組織的主要目的是，你可以與另一個國家展開對話——這次是中國，從而促使各國政府開始討論（這個問題），以此來解決爭端。」

中國指責澳大利亞進行非法傾銷。

傾銷是指一個國家以低於其國內市場正常價格向另一個國家出口產品。目的可能是增加在國外的市場份額，並排除競爭。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞葡萄酒最大的海外市場在中國。

中澳兩國是重要的貿易伙伴，但自從澳大利亞呼籲對新冠肺炎的源頭進行國際調查以來，兩國外交關係惡化。

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）多次表示，他的政府不會屈服於經濟脅迫。

去年年底，中國開始對澳大利亞葡萄酒徵收關稅，並表示將持續5年。此前數月，中國對澳大利亞的大麥、牛肉和煤炭等商品也實施了制裁。

根據行業數據，從2020年12月到2021年3月四個月時間裏，澳大利亞葡萄酒生產商僅向中國出口了價值1200萬澳元（合900萬美元）的葡萄酒。

而在去年同期，他們向中國出口了價值3.25億澳元的葡萄酒。