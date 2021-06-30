數字貨幣：新一輪打壓下中國礦主賤賣礦機紛紛「出海」

1 小时前

圖像來源，Getty Images

在中文互聯網上也被稱為「幣圈」的加密數字貨幣領域正在面臨新一輪強監管。

五月到六月，中國密集出台政策，限制加密數字貨幣的交易；與以往不同的是，此次「中槍」的還有加密數字貨幣的「礦場」。

中國實際上長期以來已經封禁國內的加密貨幣交易所，但中國依然是全球最大的「挖礦」硬件和算力最集中的地區，這一輪封禁對比特幣全球算力打擊巨大，驟降約一半。

在中國之外，英國金融行為監管局(FCA)表示，全球最大的加密貨幣交易所之一幣安(Binance)被禁止進行任何須受監管的活動。不僅是幣安，今年1月以來，英國要求加密貨幣相關企業在開展業務前必須在FCA註冊，而FCA的一位發言人表示，按照反洗錢法規，有相當多的加密資產企業未達標，「迄今為止我們所評估的公司中，超過90%的公司在我們介入後撤回了申請」。

禁令下的震蕩

「在中國，你不會和共產黨對著幹，是吧？」雲南一名挖礦項目運營商劉洪峰（音Liu Hongfei）表示，如果政府不允許（加密貨幣挖礦），就只能退出。

隨著中國政府發出明確禁令後，一個月內，新疆、雲南、內蒙古、青海、四川等「比特幣礦業大省」先後推出禁令，清理關停虛擬貨幣「挖礦」，要求完成重點對象甄別關停、開展發電企業自查自糾。

這一輪整頓對「挖礦」行為的打擊極大。數字貨幣交易平台OKEX估計，中國的挖礦禁令可能導致該國多達90%的挖礦活動下線。紐約大學法學院副教授馬文彥（Winston Ma）乾脆表示，「這標誌著中國加密貨幣挖礦時代的終結。」

按照四川省規定，當地甄別出疑似26個虛擬數字貨幣挖礦重點項目，有中國媒體報道，6月20日零點這些「礦場」所有礦機被集體斷電。

分析人士認為，中國此前已出台的規劃中將這類行業列為高耗能行業，隨著「碳中和」的推進，關停這些礦機，將減輕其他行業節能減排的壓力。《紐約時報》分析稱，中國此舉是為了加強金融風控，以確保中共重大政治會議前經濟能夠保持平穩。

圖像來源，West Midlands Police 圖像加註文字， 今年５月，英國西米德蘭郡警察發現用電量異常，以為是一家地下大麻農場，但發現是一家非法虛擬貨幣「礦場」，包括100多台礦機。

礦機賤賣，產能轉移

「許多礦主正在退出該行業，以遵守政府政策，」西南省份四川一家加密數字貨幣礦場的運營者麥克·黃（Mike Huang）說。「礦機賣得像廢鐵。」

中國大陸礦機價格大跌。四川一位挖礦商說，4月和5月時，一台礦機售價為4000元人民幣左右，現在可能低到只剩700-800元。

上周，虛擬數字貨幣礦機製造商比特大陸表示，近期，為回籠資金或減少礦機在境內滯留時間，部分中國客戶正在轉賣機器。然而，礦場建設並非一蹴而就，二手市場出貨壓力很大，為了幫助行業平穩過渡，螞蟻礦機決定全球暫時停售現貨。

專注於加密數字貨幣挖礦業的諮詢公司BlocksBridge Consulting創始人沙馬（Sharma）表示，中國的挖礦禁令使得中國以外的所有挖礦業務直接受益，因為他們的挖礦回報隨之增加了。

圖像來源，ASA/PA Media 圖像加註文字， 倫敦地鐵一則廣告稱，「如果你在地下都看到比特幣，是時候買入了」。這則廣告引發爭議，被指引誘無經驗者購買高風險資產，其後該廣告被禁。

這種情況下，中國的礦主們紛紛選擇「出海」。比特大陸在其官方微信號上稱，已前往美國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、白俄羅斯、瑞典、挪威、哈薩克斯坦、安哥拉、剛果（布）、印尼等多個國家，尋找優質的電力資源。

比特礦業（BIT Mining）周一表示，已成功將首批320台礦機運抵哈薩克斯坦，第二批和第三批總計2600台礦機也將在7月1日前抵達。

比特礦業CEO楊險峰表示，公司正加快在海外布局高質量挖礦資源。該公司也已在德克薩斯州投資加密數字貨幣挖礦數據中心。

中國禁令實施後，雖然比特幣一度跌破30000美元，但很快又反彈至35000美元。

值得注意的是，雖然各國不斷警告虛擬貨幣的風險，近期更推出嚴格限制措施，但未能從根本上打壓這一新生事物。