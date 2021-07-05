007電影中的裝備成為現實 噴氣背包進入商用市場

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC商業事務記者

1 小时前

圖像來源，Leigh Coates 圖像加註文字， 圖中人物為莉·科茨，她稱佩戴噴氣背包飛行的感覺「美妙極了」。

莉·科茨（Leigh Coates）是一名退役的直升機飛行員，如今她喜愛佩戴噴氣背包飛行。在她看來，當佩戴著噴氣背包乘風馳騁時，那種感覺就好像自己是一名正在飛行的超級英雄。

「那種感覺美妙極了，」她表示。「你真的會覺得自己會飛。」

「不過剛開始時，它們確實很難上手。」

噴氣背包（Jetpack，又稱火箭背包）最早進入公眾視野可以追溯至1965年，這要歸功於當時的一部007影片，《雷霆萬鈞》（Thunderball，又譯「鐵金剛勇戰魔鬼黨」、「霹靂彈」）。

影片中，由肖恩·康奈利（Sean Connery）扮演的超級特工詹姆斯·邦德（James Bond，詹士·邦，詹姆士·龐德）被一名槍手追到一座法國城堡的屋頂上，在那裏，他綁上了噴氣背包裝置，成功飛走逃脫。

這個場景為影片帶來了一個充滿戲劇性的開始，而受到關注的貝爾·德事隆（Bell Textron）噴氣背包則是為用作美國軍隊的「人類火箭」於上世紀50年代完成開發。

雖然最終美國軍隊認為這個裝置太過危險而沒有採用，但它還是為神秘特工007，或至少是肖恩·康奈利的替身做出了貢獻。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1965年上映的007影片《雷霆萬鈞》裏，邦德佩戴噴氣背包降落在了他的阿斯頓·馬丁跑車旁。

56年後的今天，噴氣背包技術已經取得了長足的進步。而為了在緊急情況下快速部署救援人員或國防需要等多種專業用途，這個裝備也在不斷接受測試。

今年5月，英國皇家海軍測試噴氣背包協助海上登船作業的視頻在網絡上引起廣泛關注，佩戴這個設備的軍人可以無須從直升機上用繩索下降到船上。

然而，噴氣背包的潛在娛樂用途目前很少得到討論。觀察人士通常會指出它存在一系列問題，比如安全問題、對環境的影響（畢竟你背上是一個噴氣式發動機）、監管難題、以及空中交通管制等。

但還是有兩家公司如今允許普通大眾付費嘗試佩戴這種裝備，不過使用者需要通過繩索連接在一個大型金屬結構上，以防止他們不受控制地飛走。

這種活動會越來越受歡迎嗎？未來這些繩索會被移除嗎？

圖像來源，Reddot Media 圖像加註文字， 有公司表示，越來越多的普通民眾希望體驗噴氣背包。

「我認為這項技術會首先被應用於特殊情況，然後才會在娛樂領域找到更廣泛的立足之地，」美國雪城大學（Syracuse University）機械與航空航天工程專業副教授本傑明·阿基赫（Benjamin Akih）表示。

「我覺得會包括消防員、醫療及救援人員、或者還有可能是執法部門……在這些專門領域大量使用噴氣背包可能會促進在其他領域的應用，比如娛樂和個人旅行。」

丹尼爾·萊文（Daniel Levine）是諮詢公司Avant-Guide Institute的流行趨勢專家，這家總部位於紐約的公司專門研究旅行與消費者潮流。萊文表示，雖然娛樂性噴氣背包的大規模生產不太可能發生，但極其昂貴的私人訂製噴氣背包「體驗」可能會變得更加常見。而且使用者未來不會被綁在金屬柱體上。

「我認為未來五年內，在一些保險公司不會束縛這種快樂體驗的國家，想要尋找刺激的超級富豪們將可以租用噴氣背包，」他表示，「我看好迪拜。」

「一旦這項技術簡單到連普通人都可以使用的程度，個人推動裝置便會主要作為一種驚險遊樂設施擁有一席之地。」

成立於2015年、總部設在加利佛尼亞州的「噴氣背包飛行」（Jetpack Aviation）是這一領域的佼佼者之一。這家公司的自家「JB」系列噴氣背包已經擁有多個版本問世。

除了考慮在軍事和緊急救援服務領域的機遇之外，這家公司還允許社會大眾接受訓練，使用其經過美國聯邦民航局（Federal Aviation Administration）批准的JB10產品。這款噴氣背包使用煤油或柴油運行，擁有雙渦輪噴氣發動機。

該公司創始人及總裁大衛·梅曼（David Mayman）稱，他們公司收到的兩日訓練課程以及（需要系繩的）飛行器需求已經「供不應求」。

圖像來源，JetPack Aviation 圖像加註文字， 大衛·梅曼（右）稱，使用噴氣背包飛行並不難。

「這已經超出我們可以接收的人員數量，太瘋狂了，」他說。

他們公司稱這款噴氣背包為「空中平衡車」。梅曼稱，這款產品可以讓人憑直覺飛行。飛行員的右手控制推力和速度，而方向則由左手控制。

同時，使用者可以通過一個電腦屏幕看到油量、引擎、廢氣溫度及電池狀態等信息。

「一個擁有中等身材及中等富裕的普通人將不會有任何問題，」梅曼說。「根據我們已經培訓的人員數量，我可以做出這個推斷。」

「你絶對不需要是一個訓練有素的飛行員，或是現職飛行員。其實有時這種職業會放緩學習進度，因為他們不得不拋開許多他們之前學到的東西。」

圖像來源，Andreas Langreiter 圖像加註文字， 噴氣背包已經在一些緊急服務以及軍隊中得到測試。

「噴氣背包飛行」已經對大約80人進行培訓，梅曼稱，已經有一些希望推動這個活動普及的人士接觸他，希望在日本、澳大利亞等國家開辦體驗項目。

不過這種項目價格不菲，「噴氣背包飛行」的兩日培訓課程需要收費4950美元。

「對於我們來說，這之所以是一種昂貴的運動，是因為這是一種昂貴的技術，」梅曼表示。「（但是）我認為隨著時間推移，（借助未來的技術進步）價格會降低。」

這家公司在英國有一家競爭對手，名為「重力工業」（Gravity Industries）。這家英國公司的背包經過英國皇家海軍陸戰隊測試，同樣允許社會公眾試用其噴氣背包，但同樣也需要使用者系帶安全繩。

「重力工業」和「噴氣背包飛行」兩家公司都表示，他們正籌辦聯賽賽事。處於安全考量，這些競賽將在水上舉行。

圖像來源，Gravity Industries 圖像加註文字， 兩家公司都在組織一些和噴氣背包有關的比賽。

其實「重力工業」本計劃於2020年3月在百慕大舉辦第一場比賽，但由於新冠全球大流行而被迫叫停。

該公司創始人理查德·布朗寧（Richard Browning）以前是一名石油貿易商及英國皇家海軍陸戰隊預備役人員。他表示，可能會培訓普通民眾以讓他們參與比賽。

「我們會讓這個事情比較有機地發展，但我們預計會培訓很多普通民眾，」他表示。

「他們（這些民眾）通常是富裕、有個性的男性和女性。他們完成訓練後，我們計劃在一些標誌性的地點集合，比如摩納哥、舊金山灣區。我們為他們每人凖備一台有他們公司顏色的噴氣背包。」

圖像來源，Tom Jackson 圖像加註文字， 理查德·布朗寧供職的公司為英國皇家海軍陸戰隊提供了測試用的噴氣背包。

他補充道，這項賽事本身內容可能會包括讓佩戴背包的參賽者繞塔架俯衝，以及在飛行中展示操控技術，目前計劃時長為五或六分鐘。

「這可以成為每兩個月在全世界不同的絶佳地點出現的一種賽事，」布朗寧表示。「我們目前正在研究這種方案。我們想要展示這個方案，而不是只是假象。」

莉·科茨希望參加在「重力工業」舉辦的賽事。事實上，她在2019年成為了全世界首位不系安全繩佩戴「重力工業」噴氣背包飛行的女性。

她還於2018年在系有安全繩的情況下佩戴「噴氣背包飛行」公司的背包飛行。她也是首位使用這家公司背包的女性。

「用噴氣背包飛行是我兒時的夢想，」住在阿拉斯加的科茨稱，「所以當我發現這兩家公司時，我便趕緊抓住了這個機會。」