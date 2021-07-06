貝佐斯卸任亞馬遜CEO，成功背後的商業哲學

詹姆斯·克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技事務記者

29 分钟前

圖像來源，Getty Images

2004年，傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）和其技術顧問科林·布賴爾（Colin Bryar）一起驅車前往華盛頓州西雅圖以南一小時車程的塔科馬市。

當時亞馬遜是一家市值數十億美元的公司。不過，他們將前往的是亞馬遜的客戶服務中心，在那裏做兩天的客戶服務代理。「傑夫實際上親自接電話，」布賴爾說。

布賴爾回憶說，有一種產品不斷被投訴。「傑夫睜大了眼睛，」他說。

貝佐斯感到沮喪。產品顯然有問題。那天晚些時候，他發了一封電子郵件，要求用更有效的方法來標記有缺陷的產品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亞馬遜倉庫

貝佐斯將在周一（7月5日）從亞馬遜離任，這距離他創建這家公司正好27年。

在此期間，他制定了一系列不同尋常的領導原則。一些人認為這些原則是他成功的支柱。其他人則認為，它們說明了大型科技公司存在的所有問題。

和任何一個曾在亞馬遜工作過的人交談，不會等很長時間你就會聽到「客戶癡迷」這個詞。

對貝佐斯來說，利潤是一個長期的抱負。一個公司要想成功，就必須讓顧客滿意，幾乎不惜任何代價。

納迪婭·舒拉布拉（Nadia Shouraboura）2004年開始在亞馬遜工作。後來，她被邀請進入亞馬遜經理的精英「S團隊」，即高級管理委員會。但當她剛開始工作時，她認為自己會立即被解僱。

「在我們的聖誕高峰期，我犯了一生中最大的錯誤，」她說。

納迪婭訂購的重要產品在倉庫貨架上擺放得太高，把合適的產品從貨架上拿下來需要時間和金錢。

「我想到了一個讓我們的損失盡可能少的聰明方法，並在某種程度上解決了問題。但當我和傑夫談這件事時，他看著我說，『你都想錯了』。」

「你在考慮的是如何優化資金。為客戶解決問題，然後幾周後再來問我，告訴我成本。」

爆炸性指控

有許多人批評貝佐斯。上個月，美國媒體ProPublica的一篇爆炸性文章聲稱看到了貝佐斯的納稅申報單，並聲稱貝佐斯在2007年和2011年沒有納稅。這是對全球最富有的人的驚人指控。

其他關於亞馬遜的負面報道，比如它的冷酷無情，它的壟斷的指控，都對貝佐斯的聲譽沒有任何幫助。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 思想早熟、迷戀指標……亞馬遜創辦人貝佐斯有五件事情值得你知道。

然而，許多與他工作密切的人並不認為他冷漠自私。

對他們來說，他是一個在商業方面有遠見卓識的人，有非凡的專注力，創造了一種傳奇的工作理念和一家價值近1.8萬億美元的公司。

兩個比薩理論

貝佐斯喜歡小團隊。他有一條保持會議效率的規則：確保你能讓整個團隊吃兩個披薩。

他討厭用PPT做演示，更喜歡寫備忘錄讓高管們討論。

為了避免佔主導地位的人有太大的影響力，他有時會在會議上問到每個人，詢問他們對一個問題的感受。

了解他的人都說他喜歡反對的人。「我們會爭吵，我們會對著對方大喊大叫，」納迪婭說。

「一切都很開放，都擺在桌面上，對話變得很熱烈，很有激情。但這是對事，而不是針對個人，」她說。

亞馬遜有一套14條「領導原則」，其中一條是「有勇氣不同意」。

貝佐斯似乎真的想在更高的層次上培養這種文化。該原則稱，領導者不應「為社會凝聚力而妥協」。

然而，有人質疑，亞馬遜下層對這一理念的解讀是否總正確。

2015年，《紐約時報》發表了一篇文章，前員工指控亞馬遜有一種「傷痕」工作文化。

貝佐斯是工程、發明和機器的狂熱者。他癡迷於指標，這在物流世界中不是一個壞特點。但批評人士表示，這種癡迷會帶來人力成本，尤其是在亞馬遜眾多的倉庫中。

阿拉巴馬州貝瑟默的亞馬遜工人嘗試組建工會最終失敗時，許多工人對我說，他們感覺自己像「機器上的一個齒輪」。另一些人則描述，感覺「一直被監視」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 雅西（Andy Jassy）

但在高層，貝佐斯的管理風格似乎有所不同。他希望自己的團隊擁有自主權，他認為這能促進創新。

亞馬遜網絡服務（AWS）是一個非常成功的雲計算服務，表面上看，它與亞馬遜核心的電子商務業務並沒有多大關係。

但貝佐斯支持這個想法，給他信任的員工雅西（Andy Jassy）自由和資本，讓他在公司中創建公司。貝佐斯認為雅西是一名企業家，而不僅僅是一名經理，這也是他將作為貝佐斯的繼任者接管公司的關鍵原因。

「當你是初創企業時，勇敢很容易，」納迪婭說，「隨著你不斷成長，會變得越來越難勇敢，因為現在要冒很大的風險。他總是很勇敢。」

認識貝佐斯的人說，他喜歡「從後倒推」處理問題。「在亞馬遜，這個過程很具體，」布賴爾說。

在計劃階段，團隊會做一個反推的時間軸，從發佈的樣子開始，然後反向工作。

「團隊要做的第一件事就是撰寫新聞稿，而這通常是公司最後要寫的東西。」

圖像來源，Reuters

這符合貝佐斯的時間觀。這是他經常思考的問題。他在德克薩斯州的一座空山中安裝了一個價值4200萬美元（3000萬英鎊）的萬年鐘。它應該代表「長遠思考」的力量。

在市場上，貝佐斯在做生意時總是考慮得長遠。接近他的人經常用「有條不紊」這個詞來形容這種對短期利潤的客戶癡迷。

他對太空旅行一直很著迷，本月晚些時候，他計劃乘坐他的公司藍色起源（Blue Origin）製造的第一架載人飛機飛上太空。

一份不允許他返回地球的請願書已經收集了近15萬個簽名。