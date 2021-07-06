滴滴下架台前幕後 低調赴美上市數日後遭遇的嚴厲審查

1 小时前

圖像來源，Getty Images

中國互聯網巨頭滴滴出行6月底在紐交所的上市是過去七年以來，中國企業在美最大規模IPO，不僅沒有敲鐘，甚至連官方新聞稿都沒有發，低調程度與以往互聯網企業上市時大相徑庭。

上市未及48小時，中國監管部門宣佈對其實施網絡安全審查，開盤表現亮眼的股價應聲下跌，一度跌幅10%左右。

又過了48小時，監管再加碼，滴滴出行的App被中國網信辦要求下架，停止新用戶註冊。

此舉在中文互聯網掀起軒然大波，滴滴出行作為中國最大的網約車平台，剛剛上市就遭受重拳。有網絡自媒體稱，原因是滴滴為在海外上市，將中國道路數據和用戶數據打包交給美國。

不過很快滴滴副總裁李敏稱其為惡意造謠，「國內用戶的數據都存放在國內服務器，絶無可能把數據交給美國。」

BBC中文梳理出五個看點，幫助讀者持續觀察事件發展。

涉及信息安全而非反壟斷

從螞蟻集團上市被叫停，再到阿里巴巴天價罰單，去年底開始的「反壟斷風暴」，令中國互聯網巨頭們「壓力山大」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名司機在駕駛中使用滴滴出行。

但這一次有所不同。此前，對阿里巴巴開出罰單的是中國市場監管總局，依據則是《反壟斷法》。

此次的監管主體是中國國家互聯網信息辦公室（簡稱「網信辦」），依據是《網絡安全審查辦法》。

《網絡安全審查辦法》去年6月才正式生效，是《國家安全法》第五十九條和《網絡安全法》第三十五條配套落地措施，規定了網絡安全審查的適用對象、範圍、審查內容、流程和法律責任等內容。

這一辦法也被外界解讀為應對信息安全領域的挑戰——2018年以來隨著中美關係日趨緊張，掌握大量國計民生大數據的中國互聯網企業在美國上市，受美國法律法規的管轄。

一名位於香港證券分析師向BBC中文分析，「把數據打包交給美國」的說法不符合常理，滴滴作為主體在中國的公司，即便純粹為自身利益著想，也不會去踩這條「一碰就死」的紅線。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 滴滴早期的投資者包括蘋果公司、軟銀等，早期的補貼大戰以及收購競爭對手讓滴滴消耗了大量資金。

這位分析師表示，更有可能的邏輯是，上市審計的底稿可能被美方要求上交，或者會要求披露一些信息，其中如果包含關鍵設備或供應商的信息，那麼滴滴的信息安全承受額外風險。

香港財經媒體「巨子ICON」也引述接近中國金融監管高層人士稱，「把數據交給美國」並不屬實。中國政府於此方面一直保持有效監管。北京方面下「重手」，主要還是因為滴滴不顧勸誡貿然赴美上市。甚至特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠「先斬後奏」，讓監管層更為震怒。

上市時機及IPO壓力

滴滴為何頂著各方壓力選擇這個時候赴美上市？

圖像來源，Reuters

首先從選擇來看，中國A股主板准入門檻高，要求上市企業必須連續三年盈利，而滴滴長期虧損；中國科創板則對模式創新類的企業不「感冒」。

相比之下，赴香港上市似乎成為一個更合理的選擇。但港交所則合規問題上要求也不少。與滴滴業務類似的「嘀嗒出行」，去年10月向港交所遞交招股書，本想搶下「共享出行第一股」的名頭，無奈遲遲不過審，今年4月招股書就已失效，嘀嗒五天後再次遞交，依然還未有結果。

如此看來，美國似乎成為滴滴僅剩的選擇，而且美股上市門檻低於中國和香港，成功機率大得多。

上述分析師表示，共享出行這一賽道在中國已經「混戰」十年，從早期滴滴和快的兩家的補貼大戰，再到合併後與Uber大戰，最後歸於一家「滴滴出行」，上市似乎水到渠成，但是由於幾年前乘客遇害事件，使滴滴同時承受輿論和監管的壓力，錯過一個窗口期。

「滴滴成立九年，燒錢很多，融資超過20輪，很多知名機構都參與，所以急需上市，投資人可以獲利退出。而且美股現在處於高點，有利於定價，再加上在美國上市後鎖定期也比國內和香港短。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 滴滴出行總裁柳青。滴滴成立九年，燒錢很多，融資超過20輪，很多知名機構都參與，所以急需上市，投資人可以獲利退出。

滴滴可能遭遇的處罰

因此，滴滴出行可能在權衡利弊後選擇赴美上市，也迎來監管的強力執法。那麼，如果審查沒有通過，滴滴將面臨什麼樣的處罰？

《網絡安全法》規定，使用未經安全審查或者安全審查未通過的網絡產品或者服務的，由有關主管部門責令停止使用，處採購金額一倍以上十倍以下罰款;對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上十萬元以下罰款。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 滴滴出行CEO程維。滴滴雖然幫助中國解決了打車難題，但也因為提成比例、安全事件等原因多次遭遇用戶的質疑。

而其中的「採購網絡產品和服務」是指，「核心網絡設備、高性能計算機和服務器，大容量存儲設備、大型數據庫和應用軟件、網絡安全設備、雲計算服務，以及其他對關鍵信息基礎設施安全有重要影響的網絡產品和服務」。

僅從金額來看，無論一萬元至十萬元的罰款，還是採購金額一倍到十倍的罰款，對於市值四五千億人民幣的滴滴來說，影響或許有限。

但是規定中還表示，「情節嚴重的，並可以責令暫停相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷相關業務許可證或者吊銷營業執照。」

上述分析師表示，就算沒有吊銷相關許可，僅僅關停整頓一段時間，對滴滴出行的市場佔有率影響也會很大，因為網約車領域替代性較強，會很快反應在財報上。

集體訴訟的風險

等待滴滴的還有太平洋另一邊的麻煩。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一家美國律所已宣佈，將代表股東發起集體訴訟，向滴滴索賠。

剛一上市，就遭遇審查和App下架，進而股票大跌。美國律所Labaton Sucharow隨即宣佈，將代表股東發起集體訴訟，向滴滴索賠。

上述分析人士表示，美國比較重視風險披露，滴滴能否在集體訴訟中獲勝，還要看招股書中對於自己面臨的監管風險披露是否足夠。

在招股書中，滴滴用60頁的篇幅介紹其各項業務正面臨的多項風險，尤其是法律和監管風險可能對滴滴的業務前景產生重大不利影響。其中還特別提到，根據中國法律，滴滴的IPO可能需要中國監管機構的批准。

其次，如果市場對審查反應並不強烈，滴滴的股價沒有進一步暴跌，維持在目前跌5%的水平，很難說對投資者造成了嚴重的損失，集體訴訟也可能不了了之。

數據安全監管全面加碼

審查的壓力不僅落在滴滴頭上，僅僅一天後，7月5日，中國網信辦宣佈對物流企業滿幫集團旗下的「運滿滿」、「貨車幫」兩大平台以及招聘企業「BOSS直聘」啟動網絡安全審查的公告。

這三家企業中，BOSS直聘在6月11日於納斯達克掛牌上市。這家公司掌握8580萬求職者和630萬家認證企業的數據。

「運滿滿」和「貨車幫」所屬的滿幫集團，在6月22日於美國紐交所上市。這兩家公司，覆蓋全國超過300座城市，線路覆蓋超過10萬條，以及超過280萬卡車司機的貨運數據。

2018年開始，北京方面就開始對數據安全的監管加碼，不論是立法、還是要求企業自查。