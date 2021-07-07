滴滴出行暴跌後或迎集體訴訟 審查背後的地緣政治博弈

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 滴滴出行上市不到48個小時就被審查，令輿論嘩然。

滴滴出行App被中國監管層勒令下架，事件在過去這個周末持續發酵。本周二（7月6日），美國股市開盤後，一路暴跌，一度跌幅達到25%左右，收盤時跌幅19.58%，上市當天的漲幅盡數蒸發。

滴滴出行被網絡安全審查的消息傳出後，已有美國律所表示將發起集體訴訟。

分析人士當時向BBC中文表示，訴訟一方面要看滴滴有沒有充分披露風險，另一個關鍵點是，股價能否穩住，如果沒有暴跌，很難說帶給投資者實際損失。

但目前，隨著事件發酵，滴滴股價跌幅已從5%，擴大到20%左右。

據不完全統計，目前已有三家美國律所宣佈介入。美國拉巴頓·蘇查洛律師事務所（Labaton Sucharow）在滴滴出行被審查後，就宣佈將展開調查。

隨著App被下架，停止用戶註冊，另外兩家美國律師事務所——羅森（Rosen）和夏爾（Schall）律師事務所分別宣佈展開調查，他們認為滴滴潛在披露了誤導性信息。

與此同時，緊隨滴滴腳步，被中國網信辦審查的滿幫和BOSS直聘，分別下跌6.68%和15.95%。

圖像來源，Reuters

「一無所知」

滴滴出行上市不到48個小時就被審查，令輿論嘩然。

路透社援引滴滴的一份聲明稱，「在IPO之前，滴滴對網信辦分別於7月2日和7月4日宣佈網絡安全審查和暫停中國新用戶註冊，以及將滴滴出行從中國的應用商店下架的決定一無所知。」

「滴滴『一無所知』是應對美國投資人集體訴訟的基礎，假設明知要被審查而不說，問題就大了。令人疑惑的是，滴滴在六月上旬遞交招股書後，上市的事情就已經人盡皆知，如果監管真想查，為何不像去年螞蟻集團一樣，及時叫停？而是要等到上市後？」一位於香港從事金融行業的分析人士向BBC中文表示。

路透社也援引一位在IPO中分到股票的基金投資者稱，滴滴剛剛IPO，就出現了網信辦的消息，這很奇怪，也很令人意外。

圖像來源，Getty Images

信息安全背後的地緣政治

中國民營經濟研究會副會長管清友撰文稱，建議以後平台型經濟公司境外上市，都必須進行信息安全審查。信息安全，涉及國家安全。證監會和國家網信辦要聯動起來。

具有官方背景的《環球時報》在周日晚也評論稱，決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

「尤其是像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，國家對它的信息安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人信息安全，也是維護國家安全。」《環球時報》稱。

該文為新華社與滴滴媒體研究院合作，通過大數據分析而窺探出各國家部委的行為舉動。比如，根據數據分析出加班最狠的是國土資源部，而當周，國土資源部第三批巡視工作啟動，八大督導組督戰不動產統一登記職能整合等重大活動；再比如，文中說，通過數據分析公安部24小時無休，再與當周公安部在新聞上的亮點不斷相聯繫。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 滴滴出行總裁柳青。滴滴成立九年，燒錢很多，融資超過20輪，很多知名機構都參與，所以急需上市，投資人可以獲利退出。

對此，路透社評論，試想如果六年前的大數據匯總都能大致勾勒出國家部委的工作，那麼眼下中國高度重視國家總體安全，大數據的運用與分析就顯得更為重要。

安邦智庫在發給BBC中文的分析郵件中稱，所謂「數據安全」，這並不是問題的核心，滴滴也解釋了數據中心在中國，核心原因還是地緣政治。經過了近幾年的博弈之後，中美關係逐步進入了大國地緣政治博弈階段，「國家利益」開始成為兩國關係中的重要問題。