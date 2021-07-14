Google遭法國重罰5億歐元 新聞內容不再是免費午餐
法國商業競爭監管部門不滿美國谷歌（Google）沒能依照其法定命令與該國新聞機構談判內容版權補償問題，對谷歌裁罰5億歐元（5.93億美元；38.14億元人民幣）。
法國競爭事務監察總署（Autorité de la concurrence）稱，市值1萬億美元的谷歌在談判過程中並不「真誠」。Google則對BBC稱，法方裁決「無視我們致力達成協議的努力」。
法國此舉為全球互聯網巨頭與新聞機構間的版權議價爭議翻開新篇章。今年2月，澳大利亞聯邦議會審議媒體議價法案，試圖迫使Google與Facebook等企業為澳大利亞的新聞內容付費，Facebook一度清空所有澳洲媒體甚至政府部門賬號，引發軒然大波。該法案最終獲得通過。
另一方面，這也是法國競爭事務監察總署近期第二度對Google罰款。今年6月初，總署就Google濫用在互聯網廣告市場的主導地位，對其罰款2.2億歐元。
最新一起案件源於2019年。法國當時成為首個就歐洲議會《單一數字市場版權指令》（Directive on Copyright in the Digital Single Market）通過本地立法的歐盟成員國，監管所謂鄰接權（neighbouring rights），事關新聞素材等被他人採用補償出版商與新聞機構。
2020年，法國競爭事務監察總署就Google在其搜尋結果、新聞服務等中展示法國新聞機構內容，與新聞機構談判，訂立補償協議。
Google繼而決定不在法國展示歐盟出版商內容，除非出版商同意讓其免費使用素材。法國新聞機構大為不滿，法國新聞總聯盟（APIG）、法國雜誌新聞編輯工會（SEPM）與法新社（AFP）繼而向監察總署投訴。
Google向BBC表示：「我們對此（罰款）決定感到非常失望——我們在整個過程中均保持著真誠態度。」
Google稱，到目前為止，該公司是唯一宣佈已就鄰接權問題達成協議的企業，Google跟法新社（AFP）的談判也進入最後階段，馬上就要達成全球新聞出版授權與付款等協議。
據路透社報道，該社曾閲覽相關文件，顯示Google願意向其中一家行會分三年支付7600萬美元以作和解，涉及121家法國新聞出版商。
根據監察總署裁決，Google必須在接下來兩個月內提出計劃書，說明該公司將如何補償法國新聞機構，以使用他們的素材。若Google拒不遵從，總署將追加罰款每日90萬歐元。
競爭事務監察總署署長伊莎貝爾·德席爾瓦（Isabelle de Silva）發表聲明說：「總署對個別企業頒布命令，必須被一絲不苟地遵從。遺憾的是本案並非如此。」
除了歐洲，Google在美國本土仍面對著至少四起與競爭行為有關的訴訟。
去年10月，美國司法部指控Google「用反競爭手法維持和擴展自己在搜索和搜索廣告方面的壟斷地位」，並提起反壟斷訴訟，案件定於2023年9月12日開審。
美國38個州與地區指控Google試圖在智能汽車與電視領域拓展其壟斷地位，有關案件被整合到司法部的聯邦案件中一併審理。
此外，得克薩斯州也另行起訴Google，指控其互聯網廣告業務違反反托拉斯法。
最新一起訴訟在7月7日出現，數十名州檢察長指控Google透過併購競爭對手等手段，在安卓（Android）智能電話作業系統的應用商店上維持壟斷地位。