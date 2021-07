Google遭法國重罰5億歐元 新聞內容不再是免費午餐

18 分钟前

最新一起案件源於2019年。法國當時成為首個就歐洲議會《單一數字市場版權指令》(Directive on Copyright in the Digital Single Market)通過本地立法的歐盟成員國,監管所謂鄰接權(neighbouring rights),事關新聞素材等被他人採用補償出版商與新聞機構。