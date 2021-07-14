Google遭法國重罰5億歐元 新聞內容不再是免費午餐

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國根據歐盟《單一數字市場版權指令》的本地立法對Google罰款。

法國商業競爭監管部門不滿美國谷歌（Google）沒能依照其法定命令與該國新聞機構談判內容版權補償問題，對谷歌裁罰5億歐元（5.93億美元；38.14億元人民幣）。

法國競爭事務監察總署（Autorité de la concurrence）稱，市值1萬億美元的谷歌在談判過程中並不「真誠」。Google則對BBC稱，法方裁決「無視我們致力達成協議的努力」。

另一方面，這也是法國競爭事務監察總署近期第二度對Google罰款。今年6月初，總署就Google濫用在互聯網廣告市場的主導地位，對其罰款2.2億歐元。

最新一起案件源於2019年。法國當時成為首個就歐洲議會《單一數字市場版權指令》（Directive on Copyright in the Digital Single Market）通過本地立法的歐盟成員國，監管所謂鄰接權（neighbouring rights），事關新聞素材等被他人採用補償出版商與新聞機構。

2020年，法國競爭事務監察總署就Google在其搜尋結果、新聞服務等中展示法國新聞機構內容，與新聞機構談判，訂立補償協議。

Google繼而決定不在法國展示歐盟出版商內容，除非出版商同意讓其免費使用素材。法國新聞機構大為不滿，法國新聞總聯盟（APIG）、法國雜誌新聞編輯工會（SEPM）與法新社（AFP）繼而向監察總署投訴。

Google向BBC表示：「我們對此（罰款）決定感到非常失望——我們在整個過程中均保持著真誠態度。」

Google稱，到目前為止，該公司是唯一宣佈已就鄰接權問題達成協議的企業，Google跟法新社（AFP）的談判也進入最後階段，馬上就要達成全球新聞出版授權與付款等協議。

據路透社報道，該社曾閲覽相關文件，顯示Google願意向其中一家行會分三年支付7600萬美元以作和解，涉及121家法國新聞出版商。

根據監察總署裁決，Google必須在接下來兩個月內提出計劃書，說明該公司將如何補償法國新聞機構，以使用他們的素材。若Google拒不遵從，總署將追加罰款每日90萬歐元。

除了歐洲，Google在美國本土仍面對著至少四起與競爭行為有關的訴訟。

去年10月，美國司法部指控Google「用反競爭手法維持和擴展自己在搜索和搜索廣告方面的壟斷地位」，並提起反壟斷訴訟，案件定於2023年9月12日開審。

美國38個州與地區指控Google試圖在智能汽車與電視領域拓展其壟斷地位，有關案件被整合到司法部的聯邦案件中一併審理。

此外，得克薩斯州也另行起訴Google，指控其互聯網廣告業務違反反托拉斯法。