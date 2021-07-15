中國經濟：二季度GDP增長7.9%，下半年復蘇可能進一步放緩

2021年7月15日凌晨3点55分 最近更新： 22 分钟前

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7月15日，中國國家統計局公布最新經濟數據，今年二季度中國國內生產總值（GDP）同比增長7.9%，比今年一季度18.3%的增速有所回落。上半年中國GDP增速達到12.7%。

今年一季度中國經濟的超高增長率的背景是去年一季度同比負增長6.8%的超低基數。同樣，去年二季度中國GDP增長3.2%，今年二季度7.9%的增速，還是有去年低基數的影響。

受訪專家認為，中國在去年一季度控制住疫情後，經歷了一年的經濟復蘇後，目前復蘇的步伐正在放緩，不過依然保持著增長的勢頭。

中國經濟復蘇放緩？

7.9%的增長率，可能會讓讀者疑惑，一方面遠低於一季度18.3%的超高增長率，另一方面又高於疫情前中國GDP6%左右的增長率。究竟應該如何客觀看待這一數字？

香港科技大學經濟系首席教授朴之水（Albert Park）解釋稱，該數字是將每個季度的GDP與去年同期進行比較，使用這種方法，第二季度的增長率自然會放緩，因為去年二季度GDP要比去年一季度高得多。但如果將今年二季度GDP與今年一季度進行比較，就得到環比增長率，這個數字更有意義。

根據中國國家統計局公布的數據，從環比看，二季度國內生產總值增長1.3%。朴之水表示，這表明增長正在放緩，反映出過去一年的復蘇進程逐漸結束。

不過，香港中文大學商學院助理教授胡榮向BBC中文表示，從數據中可以看出，儘管有通貨膨脹的擔憂和疫情持續帶來的挑戰，中國依然保持著增長勢頭。

整個上半年來看，GDP同比增長12.7%，計算出兩年平均增長5.3%，距離疫情前6%左右水平還有一些距離。

從數據的細節分析，經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月向BBC中文表示，最新的數據顯示出中國經濟復蘇的不平衡，國內需求仍是薄弱環節，零售總額還沒有恢復到疫情前水平。雖然平均工時連續幾個月增長，但居民收入提升速度還沒有經濟總體增長快。這些因素都限制了消費，因為缺少時間和錢來消費。

「提振（中國）國內需求將是一個挑戰，兩個月來失業率不再下降，（為了克服挑戰）我們預計未來幾個月，銀行貸款將向大型僱主傾斜。」蘇月稱。

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朴之水認為，由於全球一些地區出現變種病毒而帶來新一波疫情，以及中國央行採取比較謹慎的貨幣政策，使中國面臨一些增長阻力。

值得一提的是，不到一周前中國央行一改謹慎的立場，宣佈於今日（7月15日）下調金融機構存款凖備金率0.5個百分點（又稱「降凖」）。這次全面降凖估計釋放長期資金約1萬億元。無論是時間之快還是力度之大都「驚呆」了市場。這次降凖對中國經濟的刺激作用還有待持續觀察。

蘇月認為，從剛剛公布的數據來看，二季度房地產投資在固定資產投資中份額繼續增加，顯示出最近阻止貸款流向樓市的措施對於引導資金流向其他行業（比如製造業）幫助不大。「這意味著，儘管最近降凖，但政府不太可能放鬆樓市限制。」

下半年增速可能進一步放緩

對於未來經濟，路透社預期，下半年增速將進一步放緩，主因原材料價格上漲擠壓企業利潤並遏制製造業投資，消費持續低迷、並沒有出現預期般的反彈，而且下半年出口增速也勢必逐漸放緩。經濟面臨的下行壓力加大，要求有更多支撐經濟增長的政策出台。

「考慮到基數效應消退，二季度多數經濟指標同比可能有所走弱，」瑞銀首席中國經濟學家汪濤稱，她預計中國下半年GDP同比實際增速可能放緩至5-6%。

鑒於近期經濟增長動能偏弱，尤其是消費的復蘇慢於預期，汪濤認為自己對2021年中國GDP實際增速為9%的預測面臨更多風險。

中國銀行研究院周一發佈2021年三季度經濟金融展望報告稱，下半年外部環境變化帶來的不確定性是影響中國經濟的最大變數。全球疫情防控不同步、經濟復蘇不平衡、政經博弈加劇、美聯儲貨幣政策轉向預期升溫等都加大了外部不確定性。中國貨幣政策預計將繼續堅持「以我為主」，但需警惕外部輸入性風險帶來的傳遞效應。

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疫後全球經濟復蘇的前景

全球在疫情影響下，多國處於封鎖或半封鎖狀態，直接導致全球製造業產能繼續向疫情控制好的地區轉移，比如東亞各國，其中中國外貿數據的暴漲，恰好印證了這種替代效應。

胡榮認為，疫情無疑帶來了巨大挑戰，由於各國在處理經濟危機和獲得疫苗的能力上存在巨大差異，疫情後的世界經濟在不同國家和地區將更加不平衡。

舉例而言，隨著發達國家疫苗接種率大幅提高，新冠病毒致死率大幅下降，對疫情控制也進入新的階段，美國、英國和歐盟經濟開始快速放開。但印度、東南亞、非洲依然深陷疫情的封鎖之中。由於疫苗接種速度很大程度上取決於經濟發展水平，疫情對低收入國家的影響將日漸嚴重。

也有分析認為，極端情況下，全球經濟將形成雙軌運行，各個較發達經濟體由於疫苗接種率高，控制得當，形成一個大的經濟氣泡，而低收入國家將在疫情中持續掙扎，游離在氣泡之外。這將加劇全球收入分配不均，形成馬太效應，這意味著後疫情時代的經濟後果，將進一步帶來社會後果。

朴之水則保持一定程度的樂觀。他表示，世界各地復蘇仍有很大不確定性，這與變種病毒的傳播、疫苗接種、以及不同政府的一系列政策有關。朴之水還列舉一系列可能疫情「遺產」：

技術變革將加速，比如居家辦公可能會保留；

供應鏈多元化；

政府支出優先事項的變化；

中美關係因疫情進一步惡化，全球產業結構也將深受中美關係影響；

政府和企業可能還是會更多地致力於全球經濟一體化；

全球經濟體系可能比很多人想的更富有彈性。

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分析：中國經濟動力的三次轉換

BBC中文記者 陳岩

經濟學家經常把投資、消費、外貿，看作拉動經濟增長的「三駕馬車」。

中國改革開放後，通過龐大的人口紅利，成為世界工廠，迅速啟動第一駕馬車——外貿。2001年，中國加入世界貿易組織之後，這駕馬車全速開動，每年出口的增長是GDP增長的1.5倍左右。

2006年出口在GDP中的佔比達到峰值——36%，在高位穩定不到兩年，全球金融危機來襲，歐美國家的生產訂單紛紛取消，中國沿海外貿工廠出現「倒閉潮」。僅一年時間，2009年出口佔GDP比重竟跌至24.5%。

中國經濟想要繼續保持增速，被迫轉換主要動力，投資這駕馬車走向台前，一夜之間，四萬億投資計劃啟動，多個城市的地鐵計劃迅速獲批，4G網絡建設快速推進，中國也進入高鐵建設的黃金十年。2018年時，出口在GDP中的佔比已經穩定在19%左右，出口這架馬車已經不是中國經濟的主要驅動力。

但在投資拉動下，中國經濟也患上隱疾，比如地方債問題，產能過剩等，這駕馬車還能跑多快，很多經濟學家都不太樂觀。

時間進入2020年，在疫情打擊和中美交惡的外部壓力，以及債務高企的內部壓力下，中國又面臨新一輪動力轉換——啟動「消費」這第三駕馬車。

為此，中國提出促進「國內大循環」，然而問題在於，但在疫情打擊後，消費的回暖還比較慢，比如中國銀行研究院剛剛發佈的報告就表示，內需改善或難抵消外需增速放緩壓力。

其次，長期來看，消費增長又不像投資，不能一蹴而就，而是需要改善收入分配體系，大幅增加普通人的工資收入。