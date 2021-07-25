中國教育減負新政衝擊波 培訓機構股價暴跌千億投資被困

13 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新規要求大大增加學校課後服務，結束時間原則上不早於當地正常下班時間，這一剛性要求可能進一步壓縮校外培訓機構的市場空間。

中國教育培訓行業迎來「黑色星期五」，路透社當天（7月23日）援引三位消息人士稱，中國發文要求，嚴禁教培機構「資本化」運作，學科類培訓機構一律不得上市融資等措施。

有金融人士稱新規對教育培訓行業的打擊「一步到位」，讓「這個賽道在資本層面基本上廢了」。

在中國海外上市的教育類股票應聲而跌。23日，新東方在港交所的股價一度「腰斬」，在美股收盤跌幅54.22%，高途跌幅達63.26%，好未來跌幅更是超過70%。

一天之後，中國官方於7月24日晚公布文件，徹底坐實了傳言。

培訓機構上市禁令

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國校外培訓機構眾多，總規模驚人。

這份名為《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》措辭嚴厲、政策嚴苛，超過市場預期。

比如，「依法依規嚴肅查處不具備相應資質條件、未經審批多址開展培訓的校外培訓機構。」

比如，「學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作……外資不得通過兼併收購……等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。」

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 新東方官方微博對「雙減負」政策的回應

再比如，「對現有學科類培訓機構重新審核登記，逐步大大壓減，解決過多過濫問題；依法依規嚴肅查處存在不符合資質、管理混亂、借機斂財、虛假宣傳、與學校勾連牟利等嚴重問題的機構。」

文件中稱，上述政策的目的是「有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔」，並將其概括為「雙減負政策」。這一工作還將被列入地方政府重點任務。

「這個賽道基本上廢了」

「沒想到（監管政策）這麼不含糊，一刀切了。只有個別公募減持比較早，」一位在上海從事互聯網企業風投人士向BBC中文表示，「所有條款都不看，僅僅看一條『一律不得融資上市』，這個賽道基本上是廢了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前上市禁令針對的只是學科類教育培訓機構，對總體校外培訓市場還有外資培訓機構的影響還有待觀察。

「而且這些企業無論上沒上市，都多輪融資，很多投資人通過上市變現退出的路已被堵死，大量風投資金都被困住了。」

《21世紀商業評論》援引多鯨資本合伙人葛文偉估計，大約有2000億元人民幣的資金因此被迫沉澱在教培行業裏，暫時出不去了。

而已經在美國、香港上市的好未來、新東方、高途等培訓機構，除了正在經歷的股價「跳水」，也面臨合規經營的壓力，需要深度調整業務構成，甚至面臨是否要退市的問題。

對於未來，中國教培行業的深度調整才剛剛開始，「雙減負政策」要求現存教培企業都登記為營利性企業，並對培訓的時間、時長、範圍、學費等都進行了非常嚴格的限制，培訓企業的經營空間由此被極大壓縮。

花旗報告指出，「我們認為最大的負面意外來自周末和假期補習的禁令、所有機構都變成非營利組織（不能自由調整學費、分配股息或自由併購）和資本市場禁令。」

有中國國資背景的投行中金公司在一份研報中表示，「此次教培行業的規範管理嚴格程度史無前例」。