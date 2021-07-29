疫苗推廣不平衡加變種病毒困境 IMF調整全球經濟復蘇預期

1 小时前

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國際貨幣基金組織（IMF）發佈新的經濟預測，上調了對美國等富裕經濟體的經濟預估，於此同時下調了一些發展中國家的經濟預估。

這樣的預期再次提醒，在經濟復蘇的道路上，疫情可能加劇全球貧富不均。

經濟學家表示，根本原因在於低收入國家新冠疫苗接種率遠遠低於發達國家，再加上變種病毒的高傳播力，使疫情的持續威脅超過預期。

IMF說了什麼？

國際貨幣基金組織周二（7月27日）發佈的報告名為《全球經濟展望》（World Economic Outlook），相比上個季度，報告中維持了對2021年全球經濟增長6%的預估不變。

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但誰來推動這樣的經濟增長則發生變化。

報告看好美國的復蘇前景。今年4月IMF預測美國今年增長6.5%，明年增長3.5%；三個月過去了，對美國今明兩年的經濟增長預測大幅增加了0.5和1.4個百分點，達到7.0%和4.9%。

如此樂觀的預測有兩個原因，一方面，美國疫苗接種符合預期進展；另一方面，拜登政府提出的規模龐大的刺激計劃，如果國會批准，將有四萬億美元資金湧向基礎設施、教育和家庭支持。

既然全球總增長率預測不變，那麼有漲就有跌。

IMF對印度2021年的增長預測下調至9.5%，雖然還維持在高位，但相比此前的預測下調了3個百分點。原因在於今年印度持續地與疫情纏斗，拖累了經濟復蘇。

與印度情況相似的還有東南亞諸國。IMF下調了對印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的經濟前景。

這些國家難以像中國大陸、香港、韓國、台灣等地將病例數控制在極低水平，同時受制於供給等原因，疫苗接種率又不及歐美等國家。

相比之下，IMF對中國2021年的增長預測下調0.3個百分點，理由是公共投資和整體財政支持的縮減。

疫情加劇不平等

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「高於預期的疫苗接種率和經濟恢復正常帶動增長預估上調，而一些國家（尤其是印度）缺乏疫苗和新冠疫情捲土重來導致了增長預估被下調。」IMF首席經濟學家戈皮納特（Gita Gopinath）表示，在發達經濟體中，近40%的人口已充分接種疫苗，而在新興市場經濟體中，這一比例為11%，在低收入發展中國家，這一比例很小。

香港中文大學商學院助理教授胡榮向BBC中文表示，疫情無疑帶來了巨大挑戰，由於各國在處理經濟危機和獲得疫苗的能力上存在巨大差異，疫情後的世界經濟在不同國家和地區將更加不平衡。

甚至有分析認為，極端情況下，全球經濟將形成雙軌運行，各個較發達經濟體由於疫苗接種率高，控制得當，形成一個大的經濟氣泡，而低收入國家將在疫情中持續掙扎，游離在氣泡之外。這將加劇全球收入分配不均，形成馬太效應——貧者越貧，富者越富。

IMF依然呼籲各國優先考慮衛生支出，特別是疫苗接種，支持弱勢家庭和企業，投資於教育、培訓以及提高生產率的項目等。

IMF也提醒，雖然上調了發達國家的經濟預估，但依然存在風險，其中包括美國數以萬億美元規模的刺激計劃，可能由於民主黨和共和黨之間的嚴重分歧，而在國會被迫縮減。