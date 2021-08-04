中美關係：海外中概股此輪暴跌背後的金融脫鉤爭論

48 分钟前

圖像來源，Getty Images

對於遊走在中美金融市場的投資者而言，剛剛過去的七月是個「多事之月」，衝擊市場的大事件接連發生。

7月2日，在美國低調上市不到48小時的滴滴出行遭到中國監管部門嚴厲審查，股價直降。投資者扼腕嘆息之時，沒想到事情快速演化——滴滴全部App遭下架、多部門聯合進駐，甚至有消息稱滴滴可能退市以安撫監管部門。

同樣令投資者措手不及的還有「雙減政策」，目標教育培訓行業，嚴厲程度超出市場預期，在美、港上市的相關中概股股價腰斬再腰斬，有投資者認為「這個賽道基本完了」。

七月底，路透援引熟悉情況的消息人士報導稱，美國證監會（SEC）已經停止處理中國公司在美國的首次公開募股。市場嘩然。

不過同一天，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）澄清，並不是停止中國企業赴美IPO，而是今後必須進一步加強信息和風險披露。

回顧過去一個月的種種事件，問題躍然紙上——中美在金融業上是否會漸行漸遠？屢被提及的中美金融脫鉤只是一個噱頭還是可能成為現實？

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金融脫鉤，還是投資脫鉤

討論金融脫鉤前，有必要先盤點下中美的金融聯繫。

中概股在美國的「存在感」在過去15年急速膨脹。2005年在美上市的中國企業僅36家，總市值2600億美元左右，僅佔美股總市值的1%。到去年末，已有超過600家中國公司在美上市，市值6萬億美元左右，佔比逼近9%。

2021年，一批中資企業攜疫後復蘇的亮眼數據，以及美股的喜人漲勢，扎堆赴美。Dealogic公司的統計顯示，今年上半年，中國企業赴美IPO件數為36件，已超過去年全年，為史上最高。

除了境外融資，中國規模巨大的國際貿易高度依賴美元支付體系；中國通過貿易積累大量美元外匯，又購入美債——中國持有美債達到1萬億美元，佔外國持有美國國債總額的13%左右。

由此可見，中美作為全球最大的兩個經濟體，金融領域互相滲透極深。「無論從經濟利益，還是社會利益的角度，中美之間的完全『脫鉤』對雙方都不利。」安邦智庫向BBC中文表示。

中國證監會原主席肖鋼也在公開演講中表示，中美「金融脫鉤」是一個偽命題。因為，金融本質上是為實體企業提供服務，實體經濟相互聯繫，任何一個國家的實體企業，不可能只與某個國家的企業打交道，或者只在某個國家的銀行開戶，而金融服務跟隨企業生產經營的需要，包括賬戶管理、融資、支付、清算等服務。

金融完全脫鉤既不現實，也不符合中美任何一方的利益。但事實上，中美又在金融領域，頻繁地疏離對方。

對此，安邦智庫向BBC中文解釋，在地緣矛盾日益激烈的情況下，中國和美國都希望在自己的優勢領域與對方「脫鉤」：

美國更希望實現「貿易脫鉤」和「科技脫鉤」，以平衡對外貿易逆差，保持自身的競爭優勢，這是中國所不希望看到的；

中國實際上更希望切斷中國企業與美國資本的聯繫，在資本領域實現「脫鉤」，擺脫國內市場主體對美國金融資本的依賴。

「中美之間資本市場的『脫鉤』，並不是全方位的脫鉤，確切的說是對對方股市的脫鉤。這也是雙方不斷博弈，爭取自身競爭優勢地位的『戰場』之一。在這種政策趨勢和地緣環境之下，中概股企業自然成為了『眾矢之的』。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《外國公司問責法案》生效後，在美上市的中概股公司被夾在互相衝突的兩國監管層中間。

中概股到底遭遇了什麼？

七月的事件過去後，擺在所有中概股面前的現實是——中美兩國同時豎起高牆。

早在瑞幸造假案後，美國國會參眾兩院就全票通過《外國公司問責法案》，這被認為是對在美上市中概股的「一記狠招」，該法要求企業上市三年內需要向美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)提供審計底稿，否則可能會被強制退市。

業內人士向BBC中文表示，對滴滴的審查也與此有關，滴滴掌握的用戶量極大，地圖測繪許可層級很高，而審計底稿究竟要不要給美國方面還無定論，在中國政府看來，風險巨大。

另一方面，中國也頒布《網絡安全審查辦法》，這一辦法也被外界解讀為中國應對信息安全領域挑戰的措施，尤其是在2018年中美關係日趨緊張的背景下。

兩面高牆一起，企業和投資者都有些猶豫。

路透社援引知情人士稱，中國醫療大數據公司零氪科技已決定擱置赴美上市的計劃，這是滴滴事件後，已知首家撤回赴美上市的中國企業。

就在7月一系列事件後，方舟投資公司（Ark Investment Management）開始陸續拋售其旗下基金持有的中概股。

「對滴滴的調查是一個意義重大的事件，標誌著中國互聯網行業野蠻生長的結束。」PAC（Prospect Avenue Capital）創始合伙人廖明表示，在過去的20年裏，中國政府傾向於效率和增長而不是公平，對科技公司的法律合規問題採取了相對放任的態度，現在則沒有人知道接下來會發生什麼。

圖像來源，AFP

誤讀與防範

值得注意的是，也有觀點認為用中美對抗的觀點來解讀當下事件存在誤讀，本質上還是中國在處理國內問題，不過通過股價影響到美國而已。

橋水基金創始人瑞·達利歐（Ray Dalio）認為，目前中國的監管政策並非在釋放收緊的信號，相反，他表示中國一直在支持資本市場的高速發展，並對外國投資保持著開放的態度。

達利歐管理的橋水基金是世界上規模最大的私募基金之一，他因成功預判並躲過2008年金融危機而聲名大噪，在中國金融界也擁有較高名氣。

達利歐在其領英頁面發文表示，中國政策制定者的出發點是國家發展的長遠利益，所以儘管會引起股東的不滿，也要採取相應的政策。

他認為，綜合來看，中國政策制定者的大方向從未改變，如果不了解細節就做決策，會使投資者錯過機會，就像過去40年錯過中國發展機會一樣。

而當前市場的困惑，因為中國的資本市場正在快速發展，而監管機構也正在制定適合的監管措施，而一旦政策變化迅速且不明確，就可能會被市場誤判。

上述業內人士表示，西方投資者的誤判可以理解，中美在政策制定上不同，美國政策制定過程很透明，有政客站台，媒體報道，國會辯論，有時要好幾輪，歷經數年；中國則沒有這個過程，甚至還沒有政策，僅僅是來自官媒的「敲打」也能實現政策效果。

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中美未來脫還是不脫？

回看過去幾年，「脫鉤」最先在特朗普口中成為高頻詞，尤其在中美貿易戰全面開打之時，雙方互相施加高額關稅，「貿易脫鉤」似乎在逐漸成為現實。

但如果從數據看，貿易領域非但沒有脫鉤，反而勾聯得更緊。中國海關統計顯示，今年上半年中美雙邊貨物貿易總額達3408億美元，同比增長45.7%。

金融領域也有類似情況，去年以來，隨著中國放開一批金融壁壘，大量美國金融企業，包括貝萊德、花旗銀行、高盛、摩根大通，摩根士丹利、先鋒領航等等，都通過新政策拿到了建立或擴大在中國業務的許可。

對於「政冷經熱」的反常現象，中國外交學院世界政治研究中心主任施展在公開演講中表示，至少未來十幾年內，全球秩序將處在一種精神分裂的狀態——在經濟上極度相互依賴，且這種依賴不會因為貿易、政治對抗而發生實質性的逆轉；但在政治上，又相互不信任，高度對抗。

「本來，相互越依賴，越需要政治上信任，但現在偏偏是越依賴，越不信任。這就是今天國際秩序中的悖論。」施展表示。

安邦智庫則將中美這種互動定義為「更加清晰地劃分地緣實力的邊界」。

該智庫向BBC表示，如果說，過去20年，中概股的模式是中美之間戰略合作下雙方默契的產物，那麼，現在在中美之間競爭格局日益清晰的情況下，過去存在的灰色空間和默契空間都會被不斷壓縮，以至於雙方的邊際會更加清晰和明確。這種邊界實際上就是地緣實力的邊界。