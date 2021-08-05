騰訊被中國官媒點名後股價大跌，市場如何變驚弓之鳥

41 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《王者榮耀》成為中國收入最高的手機遊戲。

8月3日，中國媒體《經濟參考報》刊登一篇名為報道《「精神鴉片」竟長成數千億產業》，點名批評網絡遊戲產業，騰訊旗下游戲《王者榮耀》更是在上述報道中被直接點名，被指稱有「病毒式傳播和無可複製的玩家粘性」，其股價也應聲暴跌，跌幅一度超過10%，市值蒸發4600億港元。

《經濟參考報》由中國官方媒體新華社主管，因此該文也被市場理解為政府對遊戲產業進行整治的前兆，相關股票一路下跌。網易跌幅也超過10%，中手遊和祖龍娛樂跌幅分別達到15%和18%。

騰訊試圖救火，在報導出現不久就發出公告稱，將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減」、「雙打」等七條新舉措，即執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，以及未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費等措施。

其後，上述批評遊戲產業的報道在全網遭到刪除，包括《經濟參考報》官網、其微信公眾號、新華網等。這一舉措引起市場反彈，包括騰訊在內的相關遊戲股跌幅迅速收窄。

遊戲產業：已處於強監管

遊戲產業本身在當局的強監管之下，特別是針對未成年人沉迷網絡遊戲的問題，官方早已出台多項措施規管。

比如，2019 年底，中國出台《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，對各年齡段未成年人每月遊戲充值金額進行限制，要求企業實行網絡遊戲用戶賬號實名註冊制度，嚴格控制未成年人使用網絡遊戲時段、時長。

再比如，中宣部去年底上線網絡遊戲防沉迷實名認證系統，對網絡遊戲未成年用戶加以區分，防止沉迷網絡遊戲，並要求所有遊戲企業在2021年5月31日前完成接入。

圖像來源，Tencent 圖像加註文字， 騰訊旗下的《王者榮耀》日間活躍用戶超過一億。

花旗銀行據此分析，對未成年用戶的保護並不新鮮。2017-2018年以來，各大遊戲公司都在實施包括「健康遊戲體系」在內的多項措施，以確保遵守相關法律法規和政策。

除了上述監管措施，花旗還表示，自2018年中國監管重構遊戲審批程序後，審批工作已經變得前後一致、有序。此外，騰訊等遊戲公司不斷升級保護和驗證系統，以防止出現任何不當行為的漏洞。

根據騰訊年報顯示，2020年第四季度，18歲以下和16歲以下未成年人佔中國網絡遊戲總收入的6%和3.2%。佔比很低，對該部分用戶強監管，並不會大幅影響整體收入。

因此，分析師認為，這一輪股市大跌多為源於恐慌情緒的「無端拋售」。那麼市場為何對上述報道反應如此劇烈？

市場已如驚弓之鳥

比如上周針對教培行業的「雙減政策」，卻牽連整個中概股普遍下跌，當日深夜，中國官媒新華社發文安撫。同時有消息稱，在相關會議上證監會官員重申只針對教育行業，並非要普遍監管中概股企業。

多數分析認為，這次有關遊戲產業的全網刪帖來自官方授意，與上周新華社深夜發文一樣，意在安撫市場情緒，防止股市踩踏暴跌。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 騰訊深圳總部大樓。

位於北京的諮詢公司Trivium合伙人Ether Yin表示，股價走勢顯示投資者有多麼的忐忑不安。「只是對官方媒體上打壓科技行業的言論做出反應，有時可能是過度反應。」

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，不喜歡最近來自監管方面的消息，因而正在減少監管風險較高行業的風險敞口。新聞在不斷湧現，還沒有看到這一波監管的結束，這就是為什麼現在市場實際上並不是太糟糕，但實際風險還是相當高。

這種市場情緒的產生，源於中國政府與市場的特殊關係。對此，諮詢公司博達克（BDA）董事長鄧肯·克拉克（Duncan Clark）此前向BBC中文表示，相比歐美，中國有強力政府，可以與科技巨頭對抗，甚至讓他們公開道歉、自我整頓等。中共要顯示出自己才是最大的玩家，科技巨頭們則相形見絀。