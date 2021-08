蘋果重拳排查手機上兒童色虐圖片的是與非

51 分钟前

工作原理

BBC北美科技事務記者詹姆斯‧克萊頓(James Clayton)說,該系統的工作原理是將用戶手機的圖片與美國國家失蹤和受虐兒童中心( US National Center for Missing and Exploited Children 簡稱NCMEC)以及其他兒童安全組織匯總的已知兒童性虐圖片數據庫相比較。