納斯達克新規定：董事局必備女性、少數族裔或LGBT成員

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 納斯達克交易所這項規定將適用於所有在該所上市公司。

美國證券交易所納斯達克（NASDAQ）表示，對於在該所上市的公司，將制定具有約束力的性別及多元化目標。

這意味著在納斯達克上市的所有公司，將必須至少有兩名多元化董事，兩人中應包括一名女性，以及一名代表程度不足的少數族裔或者LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及其他性少數人士）人士。

如果未能按規定設置董事，相關公司必須解釋原因。

納斯達克是美國第二大證券交易所，包括蘋果和特斯拉等科技巨頭都在這裏上市交易。新規出台之際，輿論對於美國企業中多元化欠缺有諸多批評。

納斯達克去年的一項研究顯示，超過75%在該所上市的公司，沒有滿足上述多元化目標。

負責監管金融市場的美國證券交易委員會（SEC）上周五（8月6日）批准納斯達克的計劃，意味著該計劃具有約束力。

上市公司還被要求上報其董事會的多元化統計數據。

美國證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）表示：「這些規定將使投資者可以更好地了解在納斯達克上市的公司對董事會多元化的做法。」

他補充道，這些規定反映了投資者要求提高上市公司領導層透明度的呼聲，不同領域的聲音都支持披露董事會多元化的情況。

圖像來源，SOPA Images/LightRocket/Getty Images 圖像加註文字， 世界各地上市公司並非由男性主導的董事會仍屬少數。

納斯達克總部設在紐約，其指數追蹤3300隻股票，按股票交易的市值計算在美國排名第二，僅次於紐約證券交易所。

納斯達克此舉獲得民主黨人和包括高盛在內的一些公司的讚譽。

這項倡議在去年12月首次公布，其後受到共和黨人批評。聯邦參議員圖米（Pat Toomey）認為這項規定將創造一個「一刀切的配額」。

市場主導的解決方案

納斯達克一位發言人在一份聲明中表示：「我們很高興美國證券交易委員會已經批准了納斯達克的提案，此舉將加強董事會多元化的披露，並鼓勵通過市場主導的解決方案創建更為多元化的董事會。」

上周，英國金融行為監管局提出了一個類似的計劃，即公司必須發佈年度「合規或解釋」聲明，披露他們是否達到了某些多元化目標。

監管機構希望董事會至少由40%的女性組成——包括那些自認為是女性的人——並且至少有一名女性在董事會中擔任高級職務。該機構還希望至少有一名成員來自非白人的少數民族背景。

你的器材不支持播放多媒體材料 音频加注文字， 【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】法國立法規定企業高層人員要有40%是女性，這引起了別的問題。