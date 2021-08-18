Mastercard： 萬事達卡宣佈將停止發行磁條卡

51 分钟前

圖像來源，Getty Images

萬事達卡（Mastercard）即將停止發行帶有磁條的卡片， 用安全性更高的芯片密碼及使用指紋的生物識別卡替代。

到2033年，萬事達所有借記卡與信用卡將不帶磁條，歐洲等許多地區的銀行將從2024年起發行其無磁條的卡片。

英國在2006年便將所有卡片支付手段轉換為芯片密碼卡（chip-and-pin），但在美國，仍有一些磁條系統在使用。

該公司稱，他們是首個逐步淘汰磁條技術的支付網絡。

萬事達卡一名發言人向BBC表示，芯片密碼在全球的接受度已經很高，達到了可以開始逐步淘汰磁條的程度。

而之所以選擇逐步淘汰，是為向各公司轉為芯片密碼支付提供一條「長跑道」。

「間諜識別」卡

磁條卡技術開始於上世紀60年代，當時IBM內部的一個項目需要為中央情報局（CIA）員工製造身份卡。

IBM公司的工程師福利斯特·派瑞（Forrest Parry）想到了一個方法，將經過編碼、位於磁帶條上的信息貼到一張塑料卡上，但他無法將磁帶條和塑料卡粘貼在一起。

他的妻子多蘿西·派瑞（Forrest Parry）想到可以用高溫將磁帶條與卡片粘合在一起，她最初用自家的熨斗實現了這一步。

但萬事達卡公司表示，新冠全球大流行突顯了大家對不同支付方式的興趣，也讓派瑞夫婦發明的支付方式逐步退出歷史舞台。

無接觸支付可以用於卡片或智能手機上，在2021年第一季度，這種支付方式的使用較去年同期增長了超過10億次。