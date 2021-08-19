蘋果公司據報在陸港台等地審查鎸刻內容

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘋果在中國有眾多用戶，在上海等城市開設有旗艦店。

一份報告稱，蘋果公司（Apple）在提供鎸刻服務時，會對提及中國政治人物、異見人士及其他一些話題有關的內容進行審查。

加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）稱，他們對蘋果公司的過濾設定進行了調查。這些過濾設定是為顧客在新的iPhone、iPad或其他蘋果裝備上鎸刻一些文字時設置的。

公民實驗室稱，受到蘋果公司審查的詞匯清單很長，而且不僅限於中國大陸，在香港和台灣也得到使用。

蘋果方面稱，該公司的系統「確保當地法律與風俗會得到尊重」。

在這份報告發表前，蘋果首席隱私官霍瓦斯（Jane Horvath）在一封致公民實驗室的信中寫道，「同蘋果公司的所有事情一樣，鎸刻的過程是由我們的價值觀主導的」。

此外，鎸刻服務盡量不允許商標用語以及「粗俗或文化不敏感可能被解釋為煽動暴力，或根據當地法律、法規及條例被視為非法」的用語。

但公民實驗室指控蘋果公司「收集的關鍵字列表粗心大意且沒有一致性」。

與性有關詞語

公民實驗室是多倫多大學的一個研究小組，以其在科技與人權方面的研究聞名。公民實驗室稱，此前曾有過針對蘋果應用商城（App Store）在中國的審查方面的研究，但截至目前，對於鎸刻要求遭到拒絶的情況只有一些傳聞式的報告。

其最新報告發現，在六個地區內，蘋果公司有超過1100個過濾關鍵詞，其中大部分與冒犯性內容有關，比如種族歧視或與性有關的詞匯。

但公民實驗室聲稱，這些規則在具體使用時沒有一致性，而且適用於中國的審查範圍要大出許多。

圖像來源，CitizenLab 圖像加註文字， 與1989年天安門抗議有關的「8964」字樣在中國被禁。

「在中國大陸內，我們發現蘋果審查政治性內容，包括寬泛提及中國領導人及中國政治體系、異見人士姓名及獨立新聞機構，以及同宗教、民主、人權有關的一般術語，」報告稱。

報告還稱，蘋果的審查還「滲」入到了香港和台灣市場。

報告發現：

在中國大陸有1045個關鍵詞被封鎖

香港有542個

台灣有397個

作為對比，日本、加拿大及美國的過濾詞在170個到260個之間。

歷史性人物

在香港，指向「雨傘運動」、親民主派運動、媒體自由的詞匯顯示被封鎖，一些政治異見人士的姓名也不能提及。

在台灣，這份報告發現，中國共產黨一些高級官員的名字會遭過濾，包括毛澤東等歷史性人物。

「這種審查在很大程度上超出了蘋果在香港的法律義務，而且據我們所知，在台灣沒有任何對內容進行政治性審查的法律依據。」

報告還提到蘋果公司操作中的一些錯誤。比如有十名姓Zhang（張、章）的人士在鎸刻名字時遭到審查，但他們的名字沒有任何明顯的政治意義。

「蘋果沒有完全理解他們審查的是什麼內容，」公民實驗室聲稱。

「它們每一個被審查的關鍵詞並非都經過深思熟慮，其中許多似乎是從其他來源處輕率挪用而來，」報告中寫道，並稱其中可能包括一個過去在某中國公司用來審查產品的清單。

公民實驗室稱，對於大型科技公司來說，中國是一個寶貴的市場，但這份研究「指出了一個更加令人擔憂的趨勢，即將一個司法管轄區的規定及政治壓力輸出到另一地區」。

同時，「在堅持國際公認的人權規範及純粹基於商業利益進行決策之間，跨國公司面臨的不確定性及困境日漸增高」。

「錯誤遭拒」

蘋果首席隱私官霍瓦斯在回應公民實驗室時表示，蘋果公司的規則取決於具體地區，且「沒有第三方或政府機構參與到這一過程之中」。

「在很大程度上，這不是一個自動化的過程，而是依賴於人工管理，」她說。

「這有時可能會導致鎸刻請求遭到錯誤拒絶。」