虛擬貨幣市場上遭黑客攻擊的受害者

喬·泰迪（Joe Tidy）

BBC網絡事務記者

13 分钟前

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出租車司機克里斯（Chris）正聚精會神地盯著手機。「我將失去價值近2500歐元（2100英鎊）的加密貨幣，」他說。

克里斯稱自己是 「一個來自奧地利的小型加密貨幣持有者」，他也是加密貨幣交易所Liquid Global上周遭黑客攻擊的眾多受害者之一。

Liquid Global堅稱將向本次遭受損失的客戶支付總價值為1億美元（7280萬英鎊）的賠償。但在他們拿回錢之前，許多客戶都很擔心。

每當38歲的克里斯開著他那輛老舊的大眾汽車去接客戶時，這都會提醒他風險帶來的損失。

「我的車已經有20年了，我原本可以用這筆錢買一輛新的二手車，」克里斯說。 「這個損失不算災難性，但對我來說還是相當大的一筆錢。我至少需要一年的時間來存這筆錢。」

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滿分10的壓力指數，我的有8

在印度尼西亞，27歲的迪娜（Dina）說她正處於震驚中。「我對黑客感到非常憤怒，我自己也有壓力。我損失大約3萬美元，我需要這些錢來生活。我只是想通過加密貨幣賺錢的家庭主婦。」

在世界的另一端，一位42歲的挪威醫生說他正努力集中精力，因為多年來積累的財富可能會在他面前消失。

「我在Liquid Global的餘額只剩96.9萬歐元。這讓我非常擔心，滿分10的壓力指數，我的有8。我總在想這個問題。」

恐慌的父母

在悉尼，詹姆斯（James）描述黑客攻擊給他父母帶來的壓力，他們在公司凍結交易之前設法虧本套現。

「我父母在那個交易所持有一枚比特幣，價值約有7萬澳元（3.7萬英鎊）。這對他們來說，不管放在過去還是現在，都是一大筆錢。這顯然帶來壓力。起初他們不知道發生了什麼，後來他們覺得自己基本上是在恐慌中被迫賣出並退出交易，這意味著他們損失了大約1萬澳元。」

Liquid Global上周遭到黑客攻擊，這些錢不太可能被追回。

這家日本公司周三（8月25日）表示，正進行強有力的安全審查，並希望 「向用戶保證，他們不會因該事件而遭受任何損失」。

交易所安全嗎？

像Liquid Global這樣的交易所是日益增長的加密貨幣世界的重要組成部分。他們是允許人們購買和出售比特幣和以太坊等數字貨幣的網站，也是許多人把他們的貨幣放在這裏進行安全保管的地方。

然而交易所的安全性存疑。

本月初，另一個名為Poly Network的加密貨幣平台也遭到黑客攻擊，並損失了6.1億美元的客戶資金。

自2014年以來，針對加密貨幣平台的其他幾十次黑客攻擊，至少有16億英鎊被黑客盜走。

有史以來最大的幾宗加密貨幣黑客攻擊事件：

BitGrail：2018年，這家意大利交易所被黑客攻擊並損失1.46億美元。據估計，有23萬名用戶損失資金。

KuCoin：2020年，疑似朝鮮黑客對位於塞舌爾的這家交易所發起攻擊，2.81億美元被盜。該公司收回大部分資金，並向客戶退款。

MtGox：2014年，價值4.5億美金，主要為比特幣的虛擬貨幣被黑客盜取，導致這家日本交易所倒閉。目前還沒有一個客戶得到補償。

Coincheck：2018年，這家日本交易所被盜5.34億美元。客戶最終得到補償。

Poly network：本月初，6.1億美元的各種硬幣從這家中國平台上被黑客盜取。黑客歸還了所有資金，客戶已開始得到償還。

涉及數千萬甚至數億美元的黑客事件幾乎每隔幾個月就會發生一次，由於這些平台基本上不受監管，因此無法保證客戶能拿回他們的錢。

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被 「理髮」

已經出現客戶血本無歸或只得到部分退款的情況--這被稱為 「理髮」。

Liquid Global的首席運營官塞思·梅拉梅德(Seth Melamed)周二在推特上說：「將不會有『理髮』這種情況發生。」

金融評論員弗蘭西斯·科波拉（Frances Coppola）說，加密貨幣系統在安全方面的教訓學得不夠快。

「標凖的銀行系統對安全的保護程度令人難以置信，監管中誓死確保安全性，」她說。 「銀行實際上一直在遭受黑客攻擊。他們只是有更好的防禦系統，而且他們也有責任償還客戶的被盜資產，而加密貨幣平台卻沒有。」

她說在傳統銀行系統中，更有可能被黑客攻擊或欺詐的是個人用戶，這種情況一直在發生並造成數百萬的損失。

傳統銀行遭受的黑客攻擊

曾在大銀行工作，現在是加密貨幣平台AllianceBlock的創始人的安柏·加達（Amber Ghaddar）博士說，傳統銀行也同樣遭受黑客攻擊。

她指出，2016年孟加拉國的一家銀行遭受黑客攻擊，損失8100萬美元，2017年印度聯合銀行發生了黑客竊取1.71億美元的事件。但在每個案例中，都沒有客戶受到損失。

加達博士說，加密貨幣市場的黑客攻擊反映出一個新行業增長過快的弊端。

「一部分原因是這些系統建立在開源技術上。開源碼很了不起，因為它利用集體智慧來改進軟件和協議，但開源碼的一個短板是，一些聰明人可能會發現代碼中的一些弱點。」

加達博士認為，防止這些攻擊發生的唯一方法是引入更多的監管和規則。

「我們需要審計和測試。如果我們真的希望加密貨幣被大規模採用，就需要有各種監管標凖來保護市場的完整性。」

加密貨幣的混亂

除了網絡攻擊，日常投資者多年來一直被其他類型的加密貨幣災難所刺痛。比如所謂的退出騙局和卷錢跑路現象。

調查人員仍在試圖確定在今年年初因創始人消失而倒閉的Africrypt交易所究竟導致多少損失，是否上億。

加拿大交易所QuadrigaCX的客戶也仍在爭取補償，因為其創始人在2019年去世，留下1.35億美元的硬幣下落不明。

當然傳統的金融體系中有大規模傳銷和其他欺詐行為的受害者，這可能超過加密貨幣世界的損失。

但儘管快速增長，加密貨幣市場的整體規模要小得多，最近的歷史表明全行業的安全問題。