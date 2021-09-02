拜登大規模刺激計劃上路，美國將再創輝煌還是加速沒落
- 陳岩
- BBC中文記者
試想這樣一個美國：經濟大幅衰退，失業率飆升，剛剛離任的共和黨籍總統不得人心，新任的民主黨籍總統，剛一上任就連續推出刺激計劃，希望借由大規模政府支出，使美國經濟走出泥潭，再創輝煌。
你可能想到的是當下的美國——新冠疫情使美國遭受74年來最嚴重衰退，特朗普頂著34%的史上最低支持率離任，新任總統拜登上台不到兩個月，就簽署1.9萬億的紓困法案，後面還有多個萬億級法案等待通過和執行。
你也可能想到1933年的美國——蕭條的經濟幾乎摧毀這個國家，工業產出下降三分之一，共和黨籍總統胡佛黯然離任，民眾用雞蛋和爛水果迎接他的車隊，民主黨籍總統羅斯福上台，兩年間通過三萬多項工程，用「以工代賑」的方式重啟經濟。
美國作家馬克·吐溫說，歷史不會重演，但總會押著相同的韻腳。
將近一個世紀之後，美國的國運幾何？「拜登經濟學」是否能像「羅斯福新政」一樣，讓美國再創輝煌？還是一如歷史上所有強國，免不了沒落的結局？
自由主義到大政府的轉變
領導人名字加上「經濟學」，媒體慣用這種方式，來指代某位政治人物實施的經濟政策。
「某某經濟學」，並不是指某個政治人物開創了新的經濟學派，而往往指其實施了獨特的經濟政策，打破該國一貫風格。比如日本的「安倍經濟學」（Abenomics），寄希望於「大規模量化寬鬆、擴大財政、促進民間投資」三支箭，打破日本經濟「失落二十年」的沉痾。
這種用法首次出現，還是上世紀80年代美國總統里根的「里根經濟學」（Reaganomics）。里根通過建立「小政府」，減少開銷、降低稅收，不搞財富再分配，有錢人雖然會因此更富有，但他們會加大消費和投資，財富由上滲漏而下，最終使各階層受益。因此也被稱為「滲漏理論」（trickle-down theory）。
有趣是的，「拜登經濟學」（Bidenomics）最大的特點正是對「里根經濟學」的全面反叛。比如，在2022年的預算案中，拜登說，這份預算案反映出「滲漏理論」從來就沒有起效過。
與里根經濟學的「小政府」截然相反，香港中文大學商學院高級講師袁志樂認為，「簡單概括『拜登經濟學』，就是『大政府』。」
袁志樂說，縱觀拜登的前任，從里根到奧巴馬，都被看作新自由主義者，堅信市場為導向的經濟。但拜登上台後，這一點發生了結構性的變化。
袁志樂認為，拜登治下的「大政府」在經濟規劃中有兩個主要作用：一、收入再分配；二、促進長期經濟增長。
袁志樂從政策目標的角度解釋「拜登經濟學」，經濟學人智庫（EIU）資深分析師麥克·弗蘭克（Michael Frank）則直接從錢的角度分析。
弗蘭克向BBC中文表示，「拜登經濟學」可被描述為，美國國會目前正在辯論的兩個超過萬億美元的倡議：1萬億美元的基礎設施方案和3.5萬億美元的預算決議。
再加上拜登上任不久就已簽署的用於新冠紓困的1.9萬億美元，總共6.4萬億美元，佔美國國內生產總值（GDP）的近30%。
如果將其看作一個經濟體的GDP，將是僅次於美國和中國的世界第三大經濟體，大於日本的5萬億和德國的3.8萬億。
「拜登的經濟計劃並沒有很多全新的想法，但容納這些規劃的政治空間卻很新穎。」弗蘭克解釋，直到最近，共和黨人都不願在任何事情上幫助民主黨總統，更不用說增加債務的舉措。但不少共和黨參議員都投票支持了1萬億美元的基礎設施法案。
「因為大多數人都同意，這些錢是美國基礎設施早就該進行的投資。」
拜登，「當代羅斯福」？
在拜登的設想中，他那雄心勃勃計劃，原本將以一種頗為優雅的方式安排：
- 第一步，美國救助計劃（American Rescue Plan），共1.9萬億美元，旨在救助新冠疫情中的受打擊最大的人群，同時支持疫苗和防護服等醫療資源。
- 第二步，美國工作計劃（American Jobs Plan）共2萬億美元，重建全國的基礎設施，刺激製造業回流，創造數以百萬的新工作。
- 第三部，美國家庭計劃（American Family Plan）共1.8萬億美元，降低醫保開支、降低家庭基礎開支，為早期兒童保育和大學提供資金。
任何熟悉美國經濟史的人，不難發現這種安排背後的相似之處——羅斯福在實施新政時的核心是三個「R」：救濟（Relief）、復興（Recovery）和改革（Reform）。
實際上，拜登對於他和羅斯福的相似，不僅毫不避諱，甚至在鼓勵這種聯想。他剛上任就在白宮橢圓形辦公室裝飾一新，在壁爐上方最中心的位置掛上羅斯福的畫像，四周環繞著四幅畫像是華盛頓、傑斐遜、林肯和漢密爾頓。羅斯福在他心中的地位，可見一斑。
「拜登本人也樂於大家將他與羅斯福進行比較。」經濟學人智庫（EIU）資深分析師麥克·弗蘭克向BBC中文表示，兩人的相似之處在於挑戰的緊迫性，以及必須要有大膽想法來應對。正如羅斯福認識到需要採取廣泛、果斷的行動來幫助美國擺脫大蕭條，拜登計劃的規模也強力地回應了疫情的挑戰。
至於兩人的區別，不同的學者看法相異。
香港中文大學商學院高級講師袁志樂認為，羅斯福更像凱恩斯主義經濟學家，認為政府應該增加政府開支，通過刺激需求，將經濟拉出蕭條。而拜登則認為，除了對經濟的短期支持外，還應該通過投資基礎設施和技術來提高國家長期的生產力和競爭力。
弗蘭克則認為，羅斯福從根本上改變美國聯邦政府的角色，確立了聯邦政府在提供國家基礎設施和一般福利方面的作用，這種作用持續到今天。而拜登的法案雖然強調聯邦政府在新領域的作用，如氣候變化和家庭政策，但並不像羅斯福新政那樣具有變革性。
前總統奧巴馬剛勝選時，就表示自己在看一本講述羅斯福百日新政的書《決定性時刻》，讓這本書聲名鵲起。書中闡述羅斯福的「大政府」代表的新型政府角色，持續影響美國近半個世紀，直到80年代里根經濟學扭轉局面。又過了近半個世紀，危機再臨，拜登上位，歷史的鐘擺回溯到我們熟悉的時刻。
在近期的一次採訪中，《決定性時刻》的作者約翰遜·奧爾特表示，拜登和羅斯福非常相似，宛如一幅對聯（couplet），而如果看看這個國家前行的方向，感覺好像命運之輪迴轉。
美國的命運
受訪學者對拜登刺激計劃讚譽之處在於，它不僅著眼當下的困境，還著眼於長期的發展。
今年3月，美國土木工程師學會（ASCE）發佈評估報告，給美國基礎設施評分為「C-」，這一評分意味著總體上處在平庸水平，一些領域有重大缺陷。即便如此，這已達到美國20年來的最高得分。
報告稱，在美國有超過4.5萬座橋樑處於糟糕的狀態，有超過40%的公路都處於「糟糕」或「一般」的狀態，超過15%的廢水處理系統都已經達到或超過它們的設計容積，數百個水庫每天都在出現故障，因公路狀態不佳導致的交通阻塞讓上班族每年通勤時間平均增加了54個小時。
過去這個冬季，德克薩斯州在極端寒冷天氣中遭遇長時間大面積停電，使得基礎設施問題再次甚囂塵上。
美國土木工程師學會將問題歸咎為聯邦政府多年來不作為。拜登的計劃似乎是對症下藥。
香港中文大學商學院高級講師袁志樂表示，有研究表明，美國的基礎設施投資不足，從道路到寬帶，這損害了國家的長期競爭力。而拜登提出了一項大規模的投資計劃，以更新國內的公路、鐵路、公共交通、水系統、電網和寬帶。此外，他還計劃使美國的聯邦非國防研發支出創下最大增幅，以支持創新和技術發展。
袁志樂認為，基礎設施和技術進步是一個國家長期經濟發展的兩個基本要素。因此，拜登的投資計劃對美國經濟復蘇是必要的。
經濟學人智庫資深分析師麥克·弗蘭克也認為，這些計劃無疑將有助於使美國經濟更具競爭力，提高生產力和促進增長，這些投資是早該進行的。
「而只有當美國的政治不能對美國進行常識性的投資，美國的霸權才會在未來幾十年內結束。這些法案中的一項或兩項的通過將表明，任何押注於美國衰落的人都需要進行對沖。」
正如英國前首相丘吉爾所言，「不要浪費一場危機」。拜登利用眼前的危機，通過超常手段，試圖掃清美國長期競爭力發展的障礙。
然而，收益越大，風險越大。
如果細看美國債務規模，美國聯邦債務在疫情衝擊下，去年猛增4.2萬億，總額達到21萬億美元左右。這一數值意義重大：一、美國聯邦債務與GDP的比值突破100%；二、這一比率與二戰時的歷史極值106%相差無幾。如果6.4萬億全部實施，債務負擔將遠超上述極值。
「影響拜登經濟政策成功的關鍵是如何為大規模支出計劃提供資金。」袁志樂分析，最理想的情況是美國經濟強勁復蘇和增長，稅收的增加可以支持該計劃。然而，如果情況不如人意，不斷增加的財政負擔和創紀錄的高額國債可能會使美國甚至全球經濟陷入另一場經濟危機。
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