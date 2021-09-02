拜登大規模刺激計劃上路，美國將再創輝煌還是加速沒落

陳岩

BBC中文記者

8 分钟前

圖像來源，Reuters

試想這樣一個美國：經濟大幅衰退，失業率飆升，剛剛離任的共和黨籍總統不得人心，新任的民主黨籍總統，剛一上任就連續推出刺激計劃，希望借由大規模政府支出，使美國經濟走出泥潭，再創輝煌。

你可能想到的是當下的美國——新冠疫情使美國遭受74年來最嚴重衰退，特朗普頂著34%的史上最低支持率離任，新任總統拜登上台不到兩個月，就簽署1.9萬億的紓困法案，後面還有多個萬億級法案等待通過和執行。

你也可能想到1933年的美國——蕭條的經濟幾乎摧毀這個國家，工業產出下降三分之一，共和黨籍總統胡佛黯然離任，民眾用雞蛋和爛水果迎接他的車隊，民主黨籍總統羅斯福上台，兩年間通過三萬多項工程，用「以工代賑」的方式重啟經濟。

美國作家馬克·吐溫說，歷史不會重演，但總會押著相同的韻腳。

將近一個世紀之後，美國的國運幾何？「拜登經濟學」是否能像「羅斯福新政」一樣，讓美國再創輝煌？還是一如歷史上所有強國，免不了沒落的結局？

自由主義到大政府的轉變

領導人名字加上「經濟學」，媒體慣用這種方式，來指代某位政治人物實施的經濟政策。

「某某經濟學」，並不是指某個政治人物開創了新的經濟學派，而往往指其實施了獨特的經濟政策，打破該國一貫風格。比如日本的「安倍經濟學」（Abenomics），寄希望於「大規模量化寬鬆、擴大財政、促進民間投資」三支箭，打破日本經濟「失落二十年」的沉痾。

這種用法首次出現，還是上世紀80年代美國總統里根的「里根經濟學」（Reaganomics）。里根通過建立「小政府」，減少開銷、降低稅收，不搞財富再分配，有錢人雖然會因此更富有，但他們會加大消費和投資，財富由上滲漏而下，最終使各階層受益。因此也被稱為「滲漏理論」（trickle-down theory）。

有趣是的，「拜登經濟學」（Bidenomics）最大的特點正是對「里根經濟學」的全面反叛。比如，在2022年的預算案中，拜登說，這份預算案反映出「滲漏理論」從來就沒有起效過。

與里根經濟學的「小政府」截然相反，香港中文大學商學院高級講師袁志樂認為，「簡單概括『拜登經濟學』，就是『大政府』。」

袁志樂說，縱觀拜登的前任，從里根到奧巴馬，都被看作新自由主義者，堅信市場為導向的經濟。但拜登上台後，這一點發生了結構性的變化。

袁志樂認為，拜登治下的「大政府」在經濟規劃中有兩個主要作用：一、收入再分配；二、促進長期經濟增長。

袁志樂從政策目標的角度解釋「拜登經濟學」，經濟學人智庫（EIU）資深分析師麥克·弗蘭克（Michael Frank）則直接從錢的角度分析。

弗蘭克向BBC中文表示，「拜登經濟學」可被描述為，美國國會目前正在辯論的兩個超過萬億美元的倡議：1萬億美元的基礎設施方案和3.5萬億美元的預算決議。

再加上拜登上任不久就已簽署的用於新冠紓困的1.9萬億美元，總共6.4萬億美元，佔美國國內生產總值（GDP）的近30%。

如果將其看作一個經濟體的GDP，將是僅次於美國和中國的世界第三大經濟體，大於日本的5萬億和德國的3.8萬億。

「拜登的經濟計劃並沒有很多全新的想法，但容納這些規劃的政治空間卻很新穎。」弗蘭克解釋，直到最近，共和黨人都不願在任何事情上幫助民主黨總統，更不用說增加債務的舉措。但不少共和黨參議員都投票支持了1萬億美元的基礎設施法案。

「因為大多數人都同意，這些錢是美國基礎設施早就該進行的投資。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登提出了大規模的投資計劃，以更新國內的公路、鐵路、公共交通、水系統、電網和寬帶。

拜登，「當代羅斯福」？

在拜登的設想中，他那雄心勃勃計劃，原本將以一種頗為優雅的方式安排：

第一步，美國救助計劃（American Rescue Plan），共1.9萬億美元，旨在救助新冠疫情中的受打擊最大的人群，同時支持疫苗和防護服等醫療資源。

第二步，美國工作計劃（American Jobs Plan）共2萬億美元，重建全國的基礎設施，刺激製造業回流，創造數以百萬的新工作。

第三部，美國家庭計劃（American Family Plan）共1.8萬億美元，降低醫保開支、降低家庭基礎開支，為早期兒童保育和大學提供資金。

任何熟悉美國經濟史的人，不難發現這種安排背後的相似之處——羅斯福在實施新政時的核心是三個「R」：救濟（Relief）、復興（Recovery）和改革（Reform）。

實際上，拜登對於他和羅斯福的相似，不僅毫不避諱，甚至在鼓勵這種聯想。他剛上任就在白宮橢圓形辦公室裝飾一新，在壁爐上方最中心的位置掛上羅斯福的畫像，四周環繞著四幅畫像是華盛頓、傑斐遜、林肯和漢密爾頓。羅斯福在他心中的地位，可見一斑。

「拜登本人也樂於大家將他與羅斯福進行比較。」經濟學人智庫（EIU）資深分析師麥克·弗蘭克向BBC中文表示，兩人的相似之處在於挑戰的緊迫性，以及必須要有大膽想法來應對。正如羅斯福認識到需要採取廣泛、果斷的行動來幫助美國擺脫大蕭條，拜登計劃的規模也強力地回應了疫情的挑戰。

至於兩人的區別，不同的學者看法相異。

香港中文大學商學院高級講師袁志樂認為，羅斯福更像凱恩斯主義經濟學家，認為政府應該增加政府開支，通過刺激需求，將經濟拉出蕭條。而拜登則認為，除了對經濟的短期支持外，還應該通過投資基礎設施和技術來提高國家長期的生產力和競爭力。

弗蘭克則認為，羅斯福從根本上改變美國聯邦政府的角色，確立了聯邦政府在提供國家基礎設施和一般福利方面的作用，這種作用持續到今天。而拜登的法案雖然強調聯邦政府在新領域的作用，如氣候變化和家庭政策，但並不像羅斯福新政那樣具有變革性。

前總統奧巴馬剛勝選時，就表示自己在看一本講述羅斯福百日新政的書《決定性時刻》，讓這本書聲名鵲起。書中闡述羅斯福的「大政府」代表的新型政府角色，持續影響美國近半個世紀，直到80年代里根經濟學扭轉局面。又過了近半個世紀，危機再臨，拜登上位，歷史的鐘擺回溯到我們熟悉的時刻。

在近期的一次採訪中，《決定性時刻》的作者約翰遜·奧爾特表示，拜登和羅斯福非常相似，宛如一幅對聯（couplet），而如果看看這個國家前行的方向，感覺好像命運之輪迴轉。

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美國的命運

受訪學者對拜登刺激計劃讚譽之處在於，它不僅著眼當下的困境，還著眼於長期的發展。

今年3月，美國土木工程師學會（ASCE）發佈評估報告，給美國基礎設施評分為「C-」，這一評分意味著總體上處在平庸水平，一些領域有重大缺陷。即便如此，這已達到美國20年來的最高得分。

報告稱，在美國有超過4.5萬座橋樑處於糟糕的狀態，有超過40%的公路都處於「糟糕」或「一般」的狀態，超過15%的廢水處理系統都已經達到或超過它們的設計容積，數百個水庫每天都在出現故障，因公路狀態不佳導致的交通阻塞讓上班族每年通勤時間平均增加了54個小時。

過去這個冬季，德克薩斯州在極端寒冷天氣中遭遇長時間大面積停電，使得基礎設施問題再次甚囂塵上。

美國土木工程師學會將問題歸咎為聯邦政府多年來不作為。拜登的計劃似乎是對症下藥。

香港中文大學商學院高級講師袁志樂表示，有研究表明，美國的基礎設施投資不足，從道路到寬帶，這損害了國家的長期競爭力。而拜登提出了一項大規模的投資計劃，以更新國內的公路、鐵路、公共交通、水系統、電網和寬帶。此外，他還計劃使美國的聯邦非國防研發支出創下最大增幅，以支持創新和技術發展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析認為，拜登的投資計劃對美國經濟復蘇是必要的。

袁志樂認為，基礎設施和技術進步是一個國家長期經濟發展的兩個基本要素。因此，拜登的投資計劃對美國經濟復蘇是必要的。

經濟學人智庫資深分析師麥克·弗蘭克也認為，這些計劃無疑將有助於使美國經濟更具競爭力，提高生產力和促進增長，這些投資是早該進行的。

「而只有當美國的政治不能對美國進行常識性的投資，美國的霸權才會在未來幾十年內結束。這些法案中的一項或兩項的通過將表明，任何押注於美國衰落的人都需要進行對沖。」

正如英國前首相丘吉爾所言，「不要浪費一場危機」。拜登利用眼前的危機，通過超常手段，試圖掃清美國長期競爭力發展的障礙。

然而，收益越大，風險越大。

如果細看美國債務規模，美國聯邦債務在疫情衝擊下，去年猛增4.2萬億，總額達到21萬億美元左右。這一數值意義重大：一、美國聯邦債務與GDP的比值突破100%；二、這一比率與二戰時的歷史極值106%相差無幾。如果6.4萬億全部實施，債務負擔將遠超上述極值。