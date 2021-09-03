新冠疫情：美國麥當勞分店因勞力短缺招聘14歲員工

7 分钟前

圖像來源，hotlunchpam/ Reddit 圖像加註文字， 美國俄勒岡州梅德福麥當勞比杜路分店外的告示。

由於快餐店勞動力短缺，美國俄勒岡州一家麥當勞（McDonald's）分店呼籲14及15歲人士前來應聘。

梅德福市比杜路（Biddle Road）分店在兩周前將一條橫幅掛於店前，促請較年少的人士應聘。

據報道指，自從這一告示放出後，求職人數飆升。這一招聘做法合乎法律。

儘管疫情限制令逐漸放寬，但是全美各地的快餐等行業分店仍然苦於填補職位空缺。

一開始，她將分店的最低時薪提升到15美元（10.50英鎊）以吸引員工，但是並沒有引起足夠多的興趣。

不過，肯尼迪女士表示，自從她降低入職門檻至16歲以下之後，已經收到超過25份求職申請。

麥當勞公司拒絶就這一做法置評，但是向BBC表示，公司與所有麥當勞分店在招聘上均採取最佳做法。

該公司還表示，各分店採取了一系列措施應對勞動力短缺的問題，包括提高薪酬、簽約獎金，以及像後備托兒服務等新福利。

麥當勞最近還宣佈，將會在全國由公司直接持有的分店將時薪提升至平均15美元。

麥當勞並不是第一家通過聘請更年輕員工來填補職位空缺的連鎖快餐店。

漢堡王（Burger King）以及溫娣漢堡（Wendy's）分店已在近期放出類似的告示。據報道，由於缺少更有經驗的新人，得州連鎖快餐「Layne's Chicken Fingers」已經將十幾至二十多歲的員工升上管理職位。

美國各州的勞工法例並不一樣，在俄勒岡州，14歲或以上人士可以從事像快餐店服務這類非危險性工作，前提是他們的工時必須不影響上學，並且能獲得適當的休息時間。

由於新冠病毒疫情，目前美國勞動力嚴重短缺，學校仍然關閉，住家兒童保姆亦不足。

一些經濟學家將此歸咎於聯邦政府在全球疫情期間發放的慷慨福利——每周額外提供300美元——不過這一措施在很多州份的期限已經屆滿。