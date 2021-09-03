晶片短缺：台積電漲價如何影響全球半導體供應鏈

呂嘉鴻

BBC中文記者

17 分钟前

圖像來源，Getty Images

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）8月25日陸續通知客戶，即日起該公司生產的7納米（奈米）以上的制程新訂單全面漲價20%，7納米以下的先進制程漲價7%到9%。消息震撼全球半導體供應鏈，分析稱將直接衝擊全球半導體產業及相關產品。

事實上，根據台灣媒體分析，過往台積電鮮少漲價，但此刻在全球晶圓代工生產持續供不應求、芯片（晶片）嚴重短缺的情況下，台灣其他規模較小的晶圓代工廠已數次漲價，加上台積電正積極設廠，在成本需求增加下決定漲價。

台灣智庫「中華經濟研究院」研究員徐遵慈告訴BBC中文說，台積電代工生產的8吋晶圓佔全球市場比重約45%至50%，12吋晶圓成熟制程比重甚至超過70%，此次漲價一定牽動客戶就其他半導體供應鏈業者的產品售價及營運。

不過，她強調，由於全球半導體短缺將延續到2023或2024年，因此短期內不致影響台積電與大型客戶的合作，「但長期是否可能調整訂單，還需觀察。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台積電代工生產的8吋晶圓佔全球市場比重約45%至50%，代工生產的12吋晶圓成熟制程比重甚至超過70%；根據2021年1月的的資料，台積電市值達5509億美元，擠身全球前十大，與美國蘋果等企業並列。

台積電漲價原因

來自台灣的台積電，由在中國出生成長、美國求學就業的張忠謀在1980年代的台灣新竹創立。該公司選擇以晶圓代工模式，而非傳統設計、製造及包裝「一把抓」的企業模式，逐漸爬上全球晶圓代工龍頭地位；而晶片更是當下人類科技的核心科技產品，被稱為21世紀的「石油」；晶片產業因此成為兵家必爭之地，台積電的戰略角色攀升。

外界評估，此次台積電漲價主要是因為全球晶片嚴重短缺，在面對需求遠超供給能力，其他同業也面臨漲價壓力的情況下，台積電因此做出有關決定。

一位台積電前資深主管向台灣財經雜誌《今周刊》透露，全球晶片代工產能短缺，導致晶圓代工同業調高定價。在台灣的相關大廠包括聯電、世界先進和力積電紛紛漲價，「而台積電向來是價格制定者，台積電如果賣100元，聯電大概頂多賣80元，其他只能賣更低.....但從去年起，聯電一路調價，從80、90，現在漲到110，比台積電還貴，這就像賓士車（奔馳車）的價格賣得比豐田低。台積電坐不住啊！」

此外，台積電前年受美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）「邀請」赴美設廠，如今美國工廠動工，並在今年傳出德國及日本分別邀請至兩國建新廠及研發中心等等，都需要巨資才能啟動。

前巴克萊／花旗證券亞洲首席半導體分析師陸行之（Andrew Lu）則分析，這次台積電漲價只是順應潮流。他認為，過去台積電認為晶圓代工業不該隨著需求高就調高價格，需求變差就調低價格。但台積電先前不投資成熟制程（即28納米以上晶片制程，以下則為先進制程），結果將份額白白送給同業，還造成客戶短料（指電源或驅動IC等）瓶頸，讓台積電的先進制程長料被卡住。可以說，台積電先進制程的成本一直增加， 真的撐不下去了」。

圖像來源，getty 圖像加註文字， 譬如前陣子車用晶片大缺貨，本質上是全球供應鏈管理的問題，並非台灣或台積電造成。

中國關注全球半導體的公眾號「科工力量」也持續關注台積電動向，署名「青檸」的評論者分析，台積電這次漲價與以往相比，沒有優秀業績背書，漲價目的也非針對生產和研發而是在企業財報，維持基本毛利率「對於台積電而言，不但證明了公司業務盈利能力下降，更有可能讓投資者的預期落空。以目前台積電亞洲市值第一的地位來看，這顯然不是好消息。」

影響力幾何？

外界分析多半指出，台積電的漲價在全球晶片短缺的背景下並非漫天要價，這顯示出台積電雖然仍是全球晶片代工龍頭，但在台灣面臨同業在價格競爭上的挑戰，它在國際晶片大戰上面對的競爭更激烈。

譬如近來，歐美及日本等國陸續檢視有關供應鏈的自主性，認為過度仰賴單一供應鏈不僅對本國企業有害，亦不利於國家安全。譬如，美國大廠英特爾（Intel）公開表示將在2025年追上台積電的先進制程，中國也在第三代半導體研發上投下巨資，希望擺脫美國的阻礙，「彎道超車」。

長期研究全球半導體供應鏈的徐遵慈解釋，這些論述讓台積電背負不小壓力：「譬如前陣子車用晶片大缺貨，本質上是全球供應鏈管理的問題，並非台灣或台積電造成。此次台積電調漲價格十分敏感，可能會再次引發各國對於供應鏈自主性的討論。」

「科工力量」公眾號評論也說，台積電漲價消息傳出後，很可能影響到蘋果公司後續產品的生產。「對應的行業恐慌，甚至讓國內媒體傳出了「iPhone 13因台積電漲價」的消息，全然不顧這款手機已經大量生產的現實。這種恐慌情緒，顯然是集成電路（IC）行業『漲價焦慮』的直觀表現。」

無論如何，新冠疫情後，外界預計全球半導體供應鏈將出現調整，邁向多元發展的新趨勢。徐遵慈補充說，「今年到明年，全球預估有近30家晶圓廠將投入市場，台積電的地位目前雖然不會被撼動，但台灣其他規模較小的晶圓廠，集成電路設計廠等業者預估會面對較大的競爭壓力」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 近來，歐美及日本等國陸續檢視有關供應鏈的自主性，認為過度仰賴單一供應鏈不僅對本國企業有害，亦不利於國家安全。

分析：全球半導體晶片為何面臨短缺

BBC科技產業記者 克里斯·巴勒紐克（Chris Baraniuk）

在今天，數以百萬計的產品——汽車、洗衣機、智能手機等等——都依賴於晶片（芯片，Chip），也稱為半導體。

而現在晶片的生產已經不足以滿足行業需求，導致許多受歡迎的產品供不應求：購買PS5遊戲機幾乎變得不可能。 豐田、福特和沃爾沃不得不減緩或暫時停止其工廠的生產。 智能手機製造商也感受到壓力，蘋果公司警告晶片短缺可能會影響iPhone銷售。

圖像來源，Qualcomm 圖像加註文字， 新加坡公司對美國芯片製造商高通的收購案曾經被白宮叫停，高通被看成是華為等中國同業的強勁競爭對手。

甚至那些不一定與計算機晶片相關的公司也未能倖免，例如製造寵物美容機器的美國公司CSSI International也感受到了晶片短缺帶來的影響。

一些消費者已注意到這些問題。例如，二手車的銷量上升，因為通常裝有數千個獨立晶片的新車供不應求。Gartner 分析師柯斯（Koray Köse）對BBC說，新冠大流行之前，晶片面臨的壓力包括5G的興起導致需求增加，以及美國決定阻止向華為出售半導體和其他技術， 美國以外的晶片製造商很快就接到了這家中國公司的訂單。

其他不太明顯的製造複雜性，亦阻礙了某些半導體組件的供應。

例如，目前兩種主要的晶片生產方法：使用200毫米（mm）或300毫米（mm）晶圓。 這是指被分成許多微小的圓形矽晶片的直徑尺寸。其中，更大的晶圓更昂貴，通常用於更先進的設備。但現在的情況是，對低成本晶片的需求激增，這些晶片嵌入到越來越廣泛的消費產品中，這意味著較舊的200毫米技術比以往任何時候都更受歡迎。

事實上，早在2020年2月，相關行業網站就強調了晶片短缺的風險，部分原因是缺乏200毫米製造設備。隨著新冠肺炎蔓延，早期需求波動導致一些科技公司大量囤積或提前訂購晶片，這讓其他公司因此難以獲得晶片。

而且因為疫情，在家工作的人們需要筆記本電腦、平板電腦和網絡攝像頭來幫助他們完成工作，而晶片工廠在封鎖期間確實關閉了。許多消費者一直在努力購買他們想要的產品，儘管製造商迄今為止最終能夠趕上需求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於新冠期間需求的突然變化，在世界各地運輸集裝箱的成本激增。隨之而來的是空運費用的上漲和歐洲的卡車司機短缺。

然而，分析師柯斯強調，新冠大流行並不是晶片短缺的唯一原因：「這可能只是其中一個原因。」最近，許多天災人禍加劇了晶片短缺的問題。美國德克薩斯州一場嚴重的冬季風暴關閉了半導體工廠，日本一家工廠發生火災也造成了類似的延誤。

後勤運輸的問題讓情況更糟。

全球半導體供應鏈合作伙伴（OCI）的首席執行官查普曼（Oliver Chapman）告訴BBC，多年來，許多科技公司都不太關心運輸成本，因為他們的半導體產品相對較小，而且供應商可以在一個40 英尺的空間內裝下大量產品。

但是，由於新冠期間需求的突然變化，在世界各地運輸集裝箱的成本激增。隨之而來的是空運費用的上漲和歐洲的卡車司機短缺。S&P Global Platts全球集裝箱市場編輯葛利芬（George Griffiths ）表示，從亞洲向歐洲發送一個40英尺的集裝箱，目前的成本為17000 美元。與一年前相比，這增加了10倍多，當時成本約為1500美元。

柯斯因此表示，晶片製造商正在通過增加產能來應對持續的需求，但這需要時間，尤其是因為半導體工廠的建設成本高達數十億美元：「這不會在今年聖誕節之前解決，我很難相信它會在下一個黑色星期五 （2022年11月）之前解決」。

科技巨頭的老闆們似乎敏銳地意識到了這一點。 英特爾和IBM的首席執行官最近都表示，晶片短缺可能會持續兩年。美國西北大學教授塞達·梅米克（Seda Memik） 同意上述觀察：「實現更好的供需平衡需要數年時間。」她還表示，對晶片的需求是如此強勁，以至於在某些時候晶片短缺是「不可避免的」。

圖像來源，Israel Defense Force 圖像加註文字， 芯片（晶片）之爭不僅在於民用產品領域。時任美國國務卿的蓬佩奧曾在記者會證實，台灣生產的芯片被用於F-35戰機。

此外，建立新的晶片工廠很難快速完成，她補充說：「花費十分昂貴，而且需要訓練有素的勞動力。」 此外，對那些主張晶片「再外包」的人來說則是期盼，將晶片製造遷移到更多國家，包括西方國家，以緩解全球供應鏈的壓力。

但是，「全球半導體供應鏈合作伙伴」執行官查普曼並不相信亞洲半導體市場是可被取代的。他認為，亞洲的晶片製造商，如台灣、中國和韓國的大廠已經在競相滿足晶片生產及代工需求，並可能在未來繼續佔據主導地位。

分析師柯斯說，消費者不可能注意到今年聖誕節科技產品的價格上漲或廣泛的短缺。某些需求量大的設備，如遊戲機，可能會變得很難買到，客戶不得不等待幾個月才能買到他們想要的產品。然而，他並不期望出現無休止的拖延。